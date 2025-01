Agressor usa botijão como lança-chamas contra policiais em MS

19º no ranking

Atrasado, resultado foi divulgado nesta segunda-feira (27)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (27) o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2025, que teve 254.899 candidatos aprovados, sendo 128.691 na ampla concorrência, 111.655 na modalidade de cotas e 14.553 por meio de ações afirmativas das próprias instituições de ensino superior.

Segundo um levantamento, divulgado pela Pasta, Mato Grosso do Sul teve 4.594 estudantes aprovados, figurando em 19º dentre as Unidades da Federação.

Remanejamento

De acordo com o levantamento da Pasta, com a implementação da regra de remanejamento prevista na Lei de Cotas, o Sisu 2025 alcançou um novo patamar de eficiência. Essa regra assegura que as vagas reservadas, caso não tenham candidatos suficientes, sejam inicialmente redistribuídas entre os próprios cotistas, conforme a ordem estabelecida na Lei. E, se ainda houver vagas não preenchidas, elas são automaticamente destinadas à ampla concorrência.

Essa mudança permitiu que vagas que seriam ocupadas por meio da lista de espera fossem preenchidas ainda na chamada regular. Como resultado, 17.337 estudantes a mais foram aprovados, graças ao remanejamento.

Com a alteração, cresceu a taxa de ocupação, que é a relação entre aprovados e a quantidade de vagas. Neste ano, a taxa registrada foi de 97,4%. No ano anterior, havia sido de 90,8%. Na avaliação do MEC, esse é um avanço significativo, pois garante o preenchimento máximo de vagas antes do início do período letivo, beneficiando diretamente os estudantes e a instituições de educação superior públicas, no planejamento acadêmico.

Pé-de-meia Licenciaturas

Um dos destaques da edição é o Pé-de-Meia Licenciaturas, incentivo financeiro para estudantes que optarem por cursos que formam professores. Uma das frentes do programa Mais Professores para o Brasil, o Pé-de-Meia Licenciaturas contribuiu para aumentar em mais de 23% a procura por cursos presenciais.

Segundo o balanço, foram registradas 1.101.211 inscrições em cursos presenciais de licenciatura, para as cerca de 69 mil vagas ofertadas para tais cursos.

Ao todo, 310.004 candidatos se inscreveram para os cursos presenciais de licenciatura. Do total de inscritos, 19.339 tiraram nota igual ou superior a 650 pontos e puderam concorrer ao Pé-de-Meia Licenciaturas —incentivo financeiroque visafomentar o ingresso, a permanência e a conclusão das licenciaturas por estudantes com alto desempenho noexame. O número de inscritos nesses cursos com alto desempenho registrou um aumento de 27,59%.

Em relação aos aprovados, 66.282 estudantes foram selecionados para cursos de licenciaturas. Desse total, 12.473 tiveram alto desempenho e são elegíveis para participar do Pé-de-Meia Licenciaturas. O número de aprovados com 650 pontos ou mais subiu 31,68% em comparação com o ano anterior.

O programa pagará, do início ao fim do curso, ovalormensal deR$1.050 para os estudantes aprovados em cursos presenciais de licenciaturas pelo Sisu e que se inscreverem para a bolsa e forem aprovados.Desse total, o estudante poderá sacar R$ 700. Os outros R$ 350 serão depositados como poupança e poderão ser sacados após o professor recém-formado ingressarna rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão do curso.As bolsasserão pagas pelaCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)eo benefício será válido para novas matrículas em cursos de licenciatura. Para 2025, o MEC disponibilizou até 12 mil bolsas. Para fazer parte do Pé-de-Meia Licenciaturas, é preciso ainda cumprir exigências do Edital nº 1/2025 da Capes, além das regras do Sisu.

Dados gerais

Ao todo, o processo seletivo recebeu a inscrição de 1.310.781 candidatos, que concorreram a 261.779 vagas em 6.863 cursos de 124 instituições públicas de ensino superior. O número de inscritos cresceu 3% em relação a 2024, quando 1.271.301 participaram da seleção. O processo seletivo registrou 2.505.979 inscrições, pois cada inscrito pode escolher até dois cursos.Considerando a ampla concorrência, as várias modalidades de cotistas e as ações afirmativas próprias das instituições, o Sisu registrou 6.342.684 inscrições.

Aprovados

As cinco unidades da Federação com o maior número de aprovados foram Minas Gerais (33.192), Rio de Janeiro (28.058), Bahia (21.963), Paraíba (20.546) e Pernambuco (16.448). Mato Grosso do Sul ficou em 19º.

Confira a tabela abaixo com o número de aprovados em cada estado.

UF DA IES APROVADOS AC 2.210 AL 5.250 AM 2.942 AP 694 BA 21.963 CE 14.584 DF 1.007 ES 6.357 GO 6.972 MA 8.235 MG 33.192 MS 4.594 MT 6.628 PA 2.480 PB 20.546 PE 16.448 PI 10.325 PR 7.186 RJ 28.058 RN 13.401 RR 797 RS 13.513 SC 6.898 SE 5.888 SP 13.585 TO 1.146 Total 254.899

Prazos

Os selecionados na chamada regular doSisupodem realizar a matrícula ou o registro acadêmico nas instituições de ensino para as quais foram admitidos no período de 27 a 31 de janeiro. Cabe ao candidato observar as condições, os procedimentos e os documentos para matrícula, bem como se atentar para os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição, em edital próprio.

Além disso, oprazo para oestudantenão selecionado na chamada regular manifestar interesse em participar da lista de espera vaiaté o dia 31 de janeiro, peloPortal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições públicas de educação superior participantes, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular do Sisu 2025. As convocações dos selecionados pela lista de espera podem ser realizadas no período de 12 de fevereiro a 30 de setembro de 2025.

Os procedimentos serão definidos em edital próprio de cada instituição participante, de acordo com a Portaria Normativa MEC n. 21, de 2012, ressalvado o disposto no art. 2º do Decreto n. 11.781, de 14 de novembro de 2023, e no art. 3º da Portaria MEC n. 2.027, de 16 de novembro de 2023.

Sisu

OSistemadeSeleção Unificada reúneas vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior detodoo Brasil que participamdoprocesso seletivo vigente,sendoa maioriadelas oferecida por instituições federais (universidades e institutos).OSisufoiinstituídopela Portaria Normativa n. 2, de 26 de janeiro de 2010,e atualmente está regulamentadopela PortariaNormativa n. 21, de 5 de novembrode2012.

Com informações de MEC.

