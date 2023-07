Com passagem só de ida, agrônomo fortemente armado é preso em raio-x do Aeroporto de Campo Grande

previsão do tempo

Em Campo Grande a temperatura mínima deverá ficar próxima aos 6/8°C

Ao longo desta semana, a previsão indica ocorrência de chuva, frio e ventos fortes em parte do centro-sul do Brasil. Na Capital, a temperatura mínima deve chegar a 8ºC, prevista para a sexta-feira (14).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir desta segunda-feira (10), uma nova frente fria avança pelo Sul do País e chega a Mato Grosso do Sul.

Este sistema terá rápido deslocamento pela região e, na madrugada de terça-feira (11), avançará pelo litoral de São Paulo.

“Uma área de baixa pressão continental, posicionada entre o norte da Argentina e o Paraguai, ganha força e deve avançar sobre o Sul do Brasil, configurando entre terça e quarta-feira (12), um novo ciclone extratropical”, informou o instituto.

Diante disso, a partir de terça-feira (11), há previsão de condição de tempo mais ventoso entre a Região Sul, Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo.

Na quarta-feira (12), espera-se o aumento da nebulosidade e possibilidade pequena de chuva, assim, o ar frio avança sobre o Sul e Mato Grosso do Sul.

“A previsão indica a tendência de queda de 10°C a 12°C, com relação ao observado no dia anterior, tanto na temperatura mínima, quanto na máxima”, diz o Inmet.

As chuvas chegam após um longo período de seca no Estado, com umidade do ar chegando até a 15% no último mês. Ainda hoje (10), o Inmet publicou um alerta de perigo para o tempo seco em MS.

Previsão para Campo Grande

Na terça (11) e na quarta-feira (12), a temperatura deve variar entre a mínima de 20ºC e máxima de 32ºC e a umidade relativa do ar estará entre 20% e 45%.

Já na quinta-feira (13), as temperaturas caem, chegando à mínima de 12ºC e máxima de 24ºC. Estão previstas muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Finalmente, a umidade do ar deve chegar à máxima de 95%.

Na sexta-feira (14), a temperatura cai mais ainda, chegando à mínima de 8ºC e máxima de 20ºC. Espera-se que seja um dia com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Umidade deve variar entre 30% e 80%.

Demais regiões do Estado

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), de forma geral, o Estado enfrenta mais de 20 dias de estiagem.

“Não ocorre chuva desde o dia 15 de junho em Campo Grande e Três

Lagoas, totalizando 25 dias sem chuvas. A última chuva ocorrida em Dourados

foi no dia 14 de junho e em Corumbá no dia 16 de junho”, informou o Cemtec.

As mudanças no tempo são previstas para o Estado todo, com a chegada da nova frente fria.

São previstas temperaturas mínimas entre 7 e 9°C e máximas que podem atingir valores de 23°C para as regiões sul e leste do estado.

Nas regiões norte e nordeste do MS, são esperadas mínimas entre 13 e 16°C e máximas podem atingir os 28°C.

Na região oeste do estado as temperaturas mínimas ficam entre 12 e 16°C e máximas podem chegar até os 27°C.

Ainda segundo o Cemtec, as menores temperaturas devem ocorrer na sexta-feira (14) e no sábado (15), com valores entre 5/8°C, principalmente na região sul de Mato Grosso do Sul.

Contudo, o Cemtec pontua que pode-se esperar valores de temperatura mínima ainda mais baixa, entre 3/5°C.

