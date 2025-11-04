Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

APROVADO

ALEMS autoriza crédito de 80 milhões de dólares ao Hospital Regional

De acordo com o PL aprovado, o governo afirma que os recursos são necessários para garantir a terceirização da gestão do hospital

João Pedro Flores

04/11/2025 - 16h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após a votação ser adiada duas vezes por pedidos de vistas, nesta terça-feira (4), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), finalmente, aprovou o Projeto de Lei 254/2025, que autoriza o Governo do Estado a contratar uma operação de crédito contingente com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 80 milhões, para a Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). 

A proposta, de autoria do Executivo estadual, obteve 19 votos favoráveis e apenas dois contrários, da deputada Gleice Jane (PT) e do deputado João Henrique Catan (PL), ambos pediram vistas nas reuniões anteriores.

Segundo o texto da proposta, a operação de crédito é classificada como “contingente”, ou seja, só será convertida em dívida ativa do Estado se houver inadimplência nas obrigações da PPP.

De acordo com o texto do projeto, o governo afirma que os recursos são necessários para garantir a terceirização da gestão do hospital. O valor contará com o aval da União, sendo essa a razão da necessidade de aprovação pela Assembleia Legislativa. 

A PPP visa implementar um modelo inovador de gestão em que o parceiro privado será responsável pelos serviços não assistenciais, enquanto o Estado manterá a responsabilidade pela assistência médica, regulação e fiscalização.

"Com investimentos de R$ 954 milhões em obras e R$ 245 milhões anuais na operação, o projeto ampliará o número de leitos e o pronto-socorro, aumentará a rotatividade e permitirá 132 mil atendimentos anuais. O contrato, com prazo de 30 anos, inclui metas ambientais, sociais e de governança, com uso de energia renovável, tratamento sustentável de resíduos e políticas de inclusão e diversidade, tornando-se referência nacional em eficiência, sustentabilidade e inovação na saúde pública", diz o Projeto de Lei.

Em projetos de Parceria Público-Privada (PPP), um dos aspectos centrais é a estruturação de mecanismos de garantia que confiram ao parceiro privado previsibilidade quanto ao cumprimento de obrigações contratuais por parte do Poder Público. Para atender esse objetivo, nas PPPs já contratadas pelo Estado (Infovia Digital e Usinas Fotovoltaicas) é utilizado um mecanismo duplo de garantia, abrangendo tanto a vinculação quanto a imobilização de recursos orçamentários.

Detalhes

No âmbito do contrato de PPP do HRMS levando-se em consideração a relação entre o custo anual de manutenção e a cobertura de garantia, o governo se compromete a pagar um valor anual ao parceiro privado, chamado de "contraprestação pública", no valor de R$ 30 milhões, estimados R$ 6,00 para cada R$ 100,00 de cobertura, por ano. 

Por outro lado, a operação de crédito contingente proporcionará ao Estado cobertura de garantia estimada em R$ 440 milhões, sem necessidade de imobilização de recursos orçamentários. A relação custo/cobertura é de R$ 0,80 (oitenta centavos de real) para cada R$ 100,00 (cem reais) de cobertura, por ano.

Portanto, a operação de crédito contingente amplia a cobertura de garantia em 14,7 vezes, ou seja, de R$ 30 milhões para R$ 440 milhões, ao mesmo tempo em que reduz os custos de manutenção anuais em 87%, equivalente a R$ 6,00 para R$ 0,80 por ano, para cada R$ 100,00 (cem reais) de cobertura.

Destaca-se que, enquanto não acionada, a Administração Pública Estadual paga apenas Comissão de Garantia, de 0,8% ao ano sobre o montante de garantia não acionada. Em caso de inadimplência do Estado, parte equivalente da garantia é acionada.

Disso decorre que o BID paga diretamente a parcela inadimplida ao parceiro privado, convertendo o valor honrado em operação de crédito efetiva com o Estado. A operação de crédito contingente apenas é incorporada ao endividamento do Estado quando houver inadimplência quanto às obrigações públicas no contrato de PPP e, em consequência, a garantia for acionada.

Assine o Correio do Estado

alerta

Da Bolívia, cúpula do PCC declara guerra ao lado de procurado pela Interpol

Cidade boliviana está na rota tríplice de escoamento do tráfico de drogas com destino à Europa

04/11/2025 13h01

Compartilhar
Falas deixam claro que o grupo

Falas deixam claro que o grupo "está preparado para fazer guerra com quem for", "intimando" desde a própria polícia até mesmo o ex-aliado Reprodução

Continue Lendo...

Imagens supostamente gravadas em Santa Cruz de La Sierra, durante o último final de semana, mostram uma cúpula criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) declarando guerra diretamente da primeira grande cidade boliviana próxima ao município sul-mato-grossense de Corumbá. 

Essas gravações foram obtidas com exclusividade e publicadas inicialmente em coluna do portal Metrópoles, assinada por Mirelli Pinheiro, vinculando a autoria das falas a um homem que aparece entre os criminosos mais procurados do mundo. 

Cabe lembrar que, essa cidade boliviana está na rota tríplice de escoamento do tráfico de drogas entre Brasil, Paraguai e Bolívia até os chamados "mercados internacionais", com destinos como a Europa. 

Distante aproximadamente 657 quilômetros da Cidade Branca de Corumbá, as falas teriam sido proferidas por Sebastián Enrique Marset Cabrera, também conhecido como "Jogador", com ameças tanto às instituições de segurança púbica como para os próprios rivais diretos. 

Reunido com quem figuras encapuzadas que fariam parte de lideranças do PCC e portando um fuzil em mãos, cercado de símbolos que trazem alusões diretas ao Primeiro Comando e atividade do grupo criminoso na fronteira, o indivíduo é gravado enquanto profere ameaças inclusive de uma "guerra na fronteira". 

O vídeo

Como bem abordado pela colunista Mirelli Pinheiro, entre os presentes que supostamente seriam "lideranças das ruas" do PCC estariam: 

  • Forjado: Patric Velinton Salomão
  • Chacal: Pedro Luiz da Silva Soares
  • Mijão: Sérgio Luiz de Freitas Filho

Em suas falas, o criminoso de origem uruguaia deixa claro a sua "liberdade" de transitar entre as rotas fronteiriças do tráfico entre Bolívia, Brasil e Paraguai mesmo integrando agora o alerta máximo da Polícia Internacional. 

"Posso estar hoje aqui, amanhã no Paraguai, outro dia na Bolívia, outro na Colômbia", disse.

Além disso, as falas deixam claro que o grupo "está preparado para fazer guerra com quem for", "intimando" desde a própria polícia até mesmo o ex-aliado de Marset identificado como Erlan García López, também conhecido como Colla. 

"Não ligo para ninguém... melhor sermos amigos que inimigos. Quem escolhe a guerra com a gente não se dá bem", conclui. 

Com Marset sendo acusado de enviar mais de 16 toneladas de cocaína pura boliviana com destina à Europa, o dito "Jogador" também aparece incriminado por: corrupção de instituições em três nações distintas; comando de rede milionária para lavagem de dinheiro, além de supostamente encomendar e ordenar homicídios entre a disputa do tráfico. 

O governo boliviano afirmou não trabalhar com base em "especulações", confirmando porém uma investigação para determinar se Marset, de fato, estaria na Bolívia. 

Tido como líder do aliado estratégico do PCC para controle das rotas de cocaína, o Primeiro Cartel Uruguaio, "Jogador" teria coordenado intelectualmente o assassinato de Marcelo Pecci, promotor paraguaio que foi morto na Colômbia em 2022. 

 

Assine o Correio do Estado

pacote do bndes

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS

Em fevereiro a empreiteira Vale do Rio Novo assinou contrato de R$ 101 milhões com a Agesul. Agora, venceu licitação e vai faturar outros R$ 64,7 milhões

04/11/2025 12h20

Compartilhar
Rodovia que será recapeada no sul do Estado, a MS-295, já foi palco de acidentes graves por conta da buraqueira

Rodovia que será recapeada no sul do Estado, a MS-295, já foi palco de acidentes graves por conta da buraqueira

Continue Lendo...

Nove meses depois de vencer a licitação para recuperar 61 quilometros da MS-436, entre Camapuã e Figueirão, a empreiteira Vale do Rio Novo saiu vitoriosa em outra licitação milionária e desta vez vai recapear 37 quilômetros da MS-295, no município de Tacuru, no extremo sul do Estado. 

Com sede em São Paulo e filial em Campo Grande, no bairro Carandá Bosque, a empreiteira ofereceu deságio de 3,1% e o contrato será assinado por R$ 64.729.317,00.  A Agesul havia estiputalo valor máximo de  R$ 66.815.781,00. 

A MS-295 é alvo de reclamações há  anos por conta da buraqueira e das ondulações. Ao todo, serão recuperados 84 quilômetros da rodovia, entre as cidades de Eldorado e Tacuru. Em maio de 2022, por exemplo, três ocupantes de um Peugeot morreram depois que o motorista capotou ao perder o controle da direção ao passar por um buraco. 

Com mais este certame concluído, faltando somente sua homologação, chega a 15 o número de licitações encerradas para obras milionárias que estão sendo bancadas com os R$ 2,3 bilhões liberados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o Governo de Mato Grosso do Sul. 

Das 15 obras que estão sendo bancadas com o empréstimo federal, a Vale do Rio Novo é a única empreiteira que venceu duas disputas. Somando as duas, ela vai faturar pouco mais de R$ 196 milhões pelo recapeamento de 98 quilômetros. 

No começo do certame para o recapeamento da MS-295, 17 empreiteiras chegaram a manifestar interesse. Porém, somente oito chegaram à fase de apresentação de proposta financeira. Destas, três mantiveram o preço máximo, indicando que não tinham interesse real em vencer a disputa. 

Na região norte, Vale do Rio Novo está dividindo o recapeamento dos 111 quilômetros da MS-436 com a empreiteira LCM, que foi contratada para recapear trecho de 50 quilômetros por R$ 101 milhões.

No Sul do Estado, o recapeamento que ficará a cargo da Vale do Rio Novo é o lote dois da MS-295. O trecho referente ao primeiro lote, de 46 quilômetros, será recapeado pela empreiteira Concrenavi, com sede em Naviraí. Ela venceu a licitação com a oferta de R$ 86,199 milhões. O deságio ficou em 2,4%. 

Ao todo, o pacote de obras do BNDES, que terá contrapartida de R$ 300 milhões do Governo do Estado, prevê construção de cerca de  570 quilômetros de asfalto novo e 260 de recapeamento.. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores
corte de gastos

/ 1 dia

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores

2

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C
PREVISÃO

/ 23 horas

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio
Loteria

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio

5

Santa Casa faz novo empréstimo em meio a crise financeira
SAÚDE

/ 1 dia

Santa Casa faz novo empréstimo em meio a crise financeira

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 16 horas

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho