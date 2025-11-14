Alerta vermelho para tempestade traz mais chuva e frio no fim de semana em MS

Temporais têm causado estragos pelo Estado, inclusive na Capital - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A previsão do tempo para o fim de semana indica mais chuva em todo o estado de Mato Grosso do Sul, acompanhado de uma nova frente fria oceânica, que deve derrubar as temperaturas a partir de domingo (16).

O transporte de calor e umidade vinda da região amazônica colabora para a formação de nebulosidade e ocorrência de chuva, geralmente acompanhada de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Devido a essas condições, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho (de grande perigo) para tempestade em 42 municípios do Estado, localizados, principalmente, nas regiões sul, sudoeste e centro norte.

Além do alerta vermelho, todos os municípios do Estado estão em alerta laranja para tempestades durante todo o final de semana / Fonte: INMET

O alerta entra em vigor no domingo (16) e segue até a madrugada de segunda-feira (17). As condições atmosféricas envolvem grandes volumes de chuva, superiores a 60 milímetros por hora e ventos com força maior que 100 km/h.

Com isso, há grande perigo para queda de árvores, alagamentos, risco em edificações e corte de energia elétrica. Não são descartadas as possibilidades de formação de fenômenos mais severos, como tornados e rajadas mais intensas.

Além disso, todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta laranja (perigo) para os temporais durante todo o final de semana.

De sábado (15) até segunda-feira (17), as temperaturas devem ficar amenas no Estado, não passando de 31ºC nas regiões sul e Grande Dourados; e podem chegar a 37ºC nas regiões pantaneira e sudoeste. As mínimas devem variar entre 17ºC-21ºC em todas as regiões.

Na segunda-feira (17), o avanço de uma frente fria intensifica as instabilidades atmosféricas sobre Mato Grosso do Sul.

As condições favorecem a ocorrência de chuvas mais generalizadas e, localmente, intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 17°C e máximas de 37°C. Em Campo Grande, são esperadas mínima de 21°C e máxima de 31°C.

As cidades que devem ficar atentas para tempestades a partir do final da manhã de domingo são:

Amambai

Antônio João

Aral Moreira

Batayporã

Bela Vista

Bodoquena

Bonito

Caarapó

Caracol

Coronel Sapucaia

Corumbá

Deodápolis

Douradina

Dourados

Eldorado

Fátima do Sul

Glória de Dourados

Guia Lopes da Laguna

Iguatemi

Itaporã

Itaquiraí

Ivinhema

Japorã

Jardim

Jateí

Juti

Laguna Carapã

Maracaju

Mundo Novo

Naviraí

Nioaque

Nova Andradina

Novo Horizonte do Sul

Paranhos

Ponta Porã

Porto Murtinho

Rio Brilhante

Sete Quedas

Sidrolândia

Tacuru

Taquarussu

Vicentina

Dicas para situações específicas

Ventania

Durante uma ventania, evite usar guarda-chuvas durante o deslocamento, eles podem atrapalhar e causar transtornos;

Caso esteja dirigindo, estacione o veículo em um local seguro e espere o vento forte passar;

Se não for possível estacionar, diminua a velocidade, ligue o pisca-alerta e procure um local seguro para parar, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo;

Assim que possível, entre em uma edificação.

Granizo

Não saia de casa até a chuva de granizo parar;

Não suba em telhados molhados para realizar reparos. Prefira chamar a ajuda de profissionais;

Cuidado ao se deslocar, o granizo deixa o piso escorregadio e pode causar quedas;

Se estiver dentro de um veículo, use algo para forrar o para-brisa (como um papelão), evitando que cacos de vidro possam atingir os ocupantes do veículo em caso de quebra;

Alagamento