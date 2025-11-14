Alerta vermelho para tempestade traz mais chuva e frio no fim de semana em MS

A previsão do tempo para o fim de semana indica mais chuva em todo o estado de Mato Grosso do Sul, acompanhado de uma nova frente fria oceânica, que deve derrubar as temperaturas a partir de domingo (16).
O transporte de calor e umidade vinda da região amazônica colabora para a formação de nebulosidade e ocorrência de chuva, geralmente acompanhada de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.
Devido a essas condições, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho (de grande perigo) para tempestade em 42 municípios do Estado, localizados, principalmente, nas regiões sul, sudoeste e centro norte.
O alerta entra em vigor no domingo (16) e segue até a madrugada de segunda-feira (17). As condições atmosféricas envolvem grandes volumes de chuva, superiores a 60 milímetros por hora e ventos com força maior que 100 km/h.
Com isso, há grande perigo para queda de árvores, alagamentos, risco em edificações e corte de energia elétrica. Não são descartadas as possibilidades de formação de fenômenos mais severos, como tornados e rajadas mais intensas.
Além disso, todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta laranja (perigo) para os temporais durante todo o final de semana.
De sábado (15) até segunda-feira (17), as temperaturas devem ficar amenas no Estado, não passando de 31ºC nas regiões sul e Grande Dourados; e podem chegar a 37ºC nas regiões pantaneira e sudoeste. As mínimas devem variar entre 17ºC-21ºC em todas as regiões.
Na segunda-feira (17), o avanço de uma frente fria intensifica as instabilidades atmosféricas sobre Mato Grosso do Sul.
As condições favorecem a ocorrência de chuvas mais generalizadas e, localmente, intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.
Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 17°C e máximas de 37°C. Em Campo Grande, são esperadas mínima de 21°C e máxima de 31°C.
As cidades que devem ficar atentas para tempestades a partir do final da manhã de domingo são:
- Amambai
- Antônio João
- Aral Moreira
- Batayporã
- Bela Vista
- Bodoquena
- Bonito
- Caarapó
- Caracol
- Coronel Sapucaia
- Corumbá
- Deodápolis
- Douradina
- Dourados
- Eldorado
- Fátima do Sul
- Glória de Dourados
- Guia Lopes da Laguna
- Iguatemi
- Itaporã
- Itaquiraí
- Ivinhema
- Japorã
- Jardim
- Jateí
- Juti
- Laguna Carapã
- Maracaju
- Mundo Novo
- Naviraí
- Nioaque
- Nova Andradina
- Novo Horizonte do Sul
- Paranhos
- Ponta Porã
- Porto Murtinho
- Rio Brilhante
- Sete Quedas
- Sidrolândia
- Tacuru
- Taquarussu
- Vicentina
Dicas para situações específicas
Ventania
- Durante uma ventania, evite usar guarda-chuvas durante o deslocamento, eles podem atrapalhar e causar transtornos;
- Caso esteja dirigindo, estacione o veículo em um local seguro e espere o vento forte passar;
- Se não for possível estacionar, diminua a velocidade, ligue o pisca-alerta e procure um local seguro para parar, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo;
- Assim que possível, entre em uma edificação.
Granizo
- Não saia de casa até a chuva de granizo parar;
- Não suba em telhados molhados para realizar reparos. Prefira chamar a ajuda de profissionais;
- Cuidado ao se deslocar, o granizo deixa o piso escorregadio e pode causar quedas;
- Se estiver dentro de um veículo, use algo para forrar o para-brisa (como um papelão), evitando que cacos de vidro possam atingir os ocupantes do veículo em caso de quebra;
Alagamento
- Não deixe crianças brincarem nas águas de inundações. Além de perigos, elas podem estar contaminadas;
- Proteja-se em locais elevados até a água abaixar;
- Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;
- Em caso de enxurrada, coloque os objetos de valor dentro de um saco plástico forte;
- Se precisar atravessar um local alagado, ande em 1ª marcha e devagar, sem jamais trocar de marcha dentro d'água, mantendo a aceleração constante, para evitar que a água entre pelo escapamento;
- Caso fique ilhado, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199).