Alertas de garimpo caíram 96% em Terra Indígena Yanomami

Luto

Francisco José de Santa Rita Behr era especialista em marketing político, e atuou nas campanhas de André Puccinelli, Marisa Serrano e de Fernando Collor de Mello

Morreu em Portugal nesta segunda-feira (8), aos 83 anos, o jornalista e publicitário Francisco José de Santa Rita Behr, conhecido como Chico Santa Rita. Especialista em marketing político, ficou conhecido por sua atuação nas campanhas de governo de André Puccinelli, Marisa Serrano e Fernando Henrique Cardoso (FHC).

Segundo a família, Chico vinha sofrendo de Alzheimer há pelo menos 7 anos. A doença se agravou em 2016, quando o comunicador e a esposa, Fernanda Zuccaro, se mudaram para Portugal, a fim de realizar o sonho de Fernanda de produzir vinhos.

Desde então, casal vivia na região do Douro, no norte do país.

A morte de Chico foi comunicada por sua esposa, através de uma mensagem de texto.

"Chico pediu que sua despedida fosse alegre. Flores do campo, acepipes e champagne. Vinho e cachaça também! Nada de coroas de flores (ele abominava) tão pouco roupa preta. Venha se despedir do grande Chico Santa Rita, o meu Francisco, brindando sua Vida", escreveu.

Atendendo aos desejos de Chico, o velório será realizado em São Paulo.

A despedida está marcada para esta quinta-feira (11), a partir de 21h, no Funeral Home, localizado na Rua São Carlos do Pinhal, 376 - Bela Vista.

A cerimónia de cremação será realizada na manhã de sexta-feira (12), no Crematório Vale dos Pinhais.

Vida de Chico Santa Rita

Nascido em 16 de setembro de 1939 em Palmas, no Paraná (município localizado a 371,8 quilômetros da capital, Curitiba), Chico começou sua carreira profissional em Santos, no interior do estado de São Paulo, trabalhando em um banco.

Iniciou no jornalismo em 1963, quando inscreveu um de seus textos em um concurso organizado pela prefeitura de São Paulo, e saiu premiado.

Em entrevista ao jornal A Tribuna, Chico conheceu o diretor de redação do veículo, que o convidou para trabalhar no local. De início, foi redator e editor do caderno de política.

Posteriormente, o jornalista foi para a Editora Abril, onde permaneceu por 10 anos, trabalhando em diversas revistas. Em seguida, foi para a Rede Globo como editor-chefe do Jornal Hoje e Jornal da Globo.

Durante a ditadura militar, o comunicador atuou em marketing político. Ficou conhecido por seus trabalhos no segundo turno das eleições de 1989, para o ex-presidente Fernando Collor Mello.

Em Mato Grosso do Sul, Chico Santa Rita ficou conhecido por ter comandado eleições majoritárias do PMDB, como as do governador André Puccinelli e da senadora Marisa Serrano.