Alunos de MS são premiados e vão participar de feira de ciências nos EUA

Em 2025, letalidade supera o registrado nos últimos três anos, mas com taxa de mortalidade muito inferior

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou o 17º boletim epidemiológico de dengue no ano, com destaque para o número de casos confirmados e mais uma morte registrada.

Segundo o documento, Mato Grosso do Sul está com 3.987 casos confirmados em 2025, além de 10.178 prováveis. Para nível de comparação, de 2022 a 2024, o estado obteve uma média acima dos 26 mil casos por ano, sendo 2023 aquele com maior ocorrência: 41.046.

Acerca do número de óbitos, MS chegou a 10 no ano, com mais uma morte sendo confirmada neste último boletim e outras seis em investigação. Desta vez, a mais recente foi de um homem de 48 anos, em Itaquiraí, que não tinha nenhuma comorbidade relatada. Até o momento, todas as mortes ocorreram no interior do estado.

A efeito de comparação, novamente baseando-se nos três anos anteriores, o estado obteve média de 33 mortes por ano, sendo 2023 aquele com o pior cenário, quando 43 sul-mato-grossenses perderam a vida em decorrência da doença.

Voltando aos casos confirmados, Água Clara lidera o quesito, com 310, seguido por Chapadão do Sul, com 304, e Selvíria e Três Lagoas, ambos com 284. Campo Grande registrou apenas 176 ocorrências de dengue em 2025, o que a faz ser uma das cidades com menor taxa de incidência no estado.

Sobre a vacinação, Mato Grosso do Sul aplicou 156.182 doses do imunizante - sendo que recebeu mais de 241 mil do Ministério da Saúde - no público alvo, ou seja, de 10 a 14 anos, faixa etária da qual ocorre o maior número de hospitalização entre crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

Panorama nacional

No dia 18 de abril, o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de casos de dengue neste ano. De acordo com o Painel de Monitoramento de Arboviroses, o País registrou 1.019.033 casos prováveis desde o dia 1º de janeiro.

Segundo o painel, há 681 mortes pela doença neste ano. Além dessas, há 714 óbitos em investigação.

Apesar da marca de um milhão de casos, o número de ocorrências é bem menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Em 2024, foram notificados 4.013.746 até a 15ª semana epidemiológica, em abril. Na época, havia 3.809 mortes pela doença.

O coeficiente de incidência da doença no país dá a dimensão da diferença de cenário neste ano em comparação com o do ano passado. Enquanto neste ano o coeficiente de incidência é de 479,4 casos a cada 100 mil pessoas, no ano passado o índice era de 1888,1 casos a cada 100 mil.

Nova vacina

Em fevereiro, o governo federal anunciou que mais de 60 milhões de doses da primeira vacina 100% nacional contra a dengue serão ofertadas anualmente a partir de 2026.



A produção da vacina será viabilizada por uma parceria entre o Instituto Butantan e a empresa WuXi Biologics, com investimento previsto de R$ 1,26 bilhão.

*Com algumas informações do Estadão Conteúdo

