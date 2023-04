Alunos indígenas no ensino superior aumentaram em 374% na última década

No dia 19 de abril comemora-se o Dia dos Povos Indígenas, data destinada a celebrar a cultura e herança dos povos originários. Pensando nisso, o Instituto Semesp, centro de inteligência analítica criado pela entidade que representa as instituições de ensino superior no Brasil, divulgou um estudo que revela que a participação de povos indígenas no ensino superior brasileiro aumentou 374% entre os anos 2011 e 2021.

Nessa década, o crescimento da população indígena no país foi de 66%, segundo informações do Censo Demográfico 2010 e do balanço do Censo 2022, do IBGE, e também do Censo da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

De acordo com os dados, havia no Brasil 896 mil pessoas que se declaravam ou se consideravam indígenas, das quais, 572 mil (63,8%) viviam na área rural e 325 mil (36,2%), na área urbana. Em 2022, essa população saltou para mais de 1,4 milhão, conforme balanço parcial do Censo 2022, mostrando um aumento de 66%.

O salto nas matriculas de descendentes de povos originários, no entanto, foi de 374% no mesmo período, e a rede privada é responsável por 63,7% desses estudantes e a modalidade presencial por 70,8%. Em 2021, havia pouco mais de 46 mil alunos que se consideram indígenas, o que representa apenas 0,5% do total de alunos no ensino superior.

O levantamento registrou também que 55,6% dos alunos indígenas são do sexo feminino, embora a presença masculina seja predominante dentro das Terras Indígenas (51,6%), e que 13,1% desses alunos estudam no Estado de São Paulo.

Mato Grosso do Sul é o 6º estado com o maior número de matrículas, com quantidade de alunos correspondente a 5,27%.

Reprodução: Semesp

Para a presidente do Semesp, Lúcia Teixeira, os números mostram um aumento significativo do acesso de alunos que se autodeclararam indígenas no ensino superior. Por outro lado, a representatividade de povos indígenas ainda é baixa dentro do universo total de alunos, apenas 0,5%.

“Esse universo tende a aumentar, com o maior acesso dos povos originários ao ensino universitário. Essa diversidade representará um estímulo contínuo para o reconhecimento na Educação Superior da força dos nossos ancestrais e sua rica cultura, saberes, valores e vínculos para a melhoria ambiental e social. Com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, cresce a expectativa de formulação de políticas públicas que ampliem o acesso e possibilitem a permanência de estudantes indígenas”, disse a presidente do Semesp.

Cursos com mais Matrículas no Ensino Superior

As áreas do conhecimento com maior número de alunos que se declaram indígenas são “Educação” e “Saúde e Bem-Estar”, que representam 52,7% do total de matrículas. Entre os cursos presenciais, os mais procurados estão Direito (10,6%), Enfermagem (6,7%) e Pedagogia (5,7%). Já entre os cursos EAD, Pedagogia (21,3%) e Administração (7,0%) são os que possuem mais alunos.

Cursos Presenciais com Maior Número de Alunos Indígenas - 2021 Curso #Matrículas %Matrículas Direito 3.476 10,6% Enfermagem 2.195 6,7% Pedagogia 1.869 5,7% Educação indígena formação de professor 1.695 5,2% Psicologia 1.435 4,4% Farmácia 1.199 3,7% Administração 1.189 3,6% Engenharia civil 1.087 3,3% Fisioterapia 1.016 3,1% Odontologia 1.012 3,1% Ed. indígena em áreas de conhecimento da ed. básica form. prof. 962 2,9% Medicina 865 2,6% Contabilidade 596 1,8% Medicina veterinária 574 1,8% Nutrição 518 1,6% Educação física 487 1,5% Arquitetura e urbanismo 469 1,4% Agronomia 431 1,3% História formação de professor 412 1,3% Biologia formação de professor 411 1,3%

Cursos EAD com Maior Número de Alunos Indígenas - 2021 Curso #Matrículas %Matrículas Pedagogia 2.883 21,3% Administração 943 7,0% Educação física 536 4,0% Serviço social 506 3,7% Contabilidade 496 3,7% Sistemas de informação 490 3,6% Educação física formação de professor 451 3,3% Gestão de pessoas 428 3,2% Enfermagem 336 2,5% Matemática formação de professor 290 2,1% História formação de professor 269 2,0% Marketing 258 1,9% Logística 248 1,8% Engenharia civil 245 1,8% Nutrição 229 1,7% Gestão pública 209 1,5% Letras português formação de professor 204 1,5% Gestão de negócios 191 1,4% Geografia formação de professor 185 1,4% Biologia formação de professor 175 1,3%

Ingressantes no Ensino Superior

No Brasil, entre os anos 2011 e 2021, houve um salto de 444% no número de ingressantes (calouros) que se declaram indígenas no ensino superior. A rede privada é responsável por 78,8% e a modalidade EAD por mais da metade (56,9%) desses ingressantes. Em 2021, havia pouco mais de 14 mil calouros que se consideram indígenas, o que representa apenas 0,4% do total de ingressantes no ensino superior.

Concluintes no Ensino Superior

No Brasil, entre os anos 2011 e 2021, houve um salto de 582% no número de egressos que se declaram indígenas no ensino superior. A rede privada é responsável por 84,4% e a modalidade presencial por 80,2% desses concluintes. Em 2021, pouco mais de 8,7 mil alunos que se consideram indígenas concluíram o ensino superior, o que representa apenas 0,7% do total de egressos.



