Cidades

ponta porã

Alvo de CPI e suspeito de lavagem, empresário inaugura shopping de luxo

Empresário responsável pela construção do Shopping Dubai, na fronteira de MS com o Paraguai, responde por suposto crime de lavagem de dinheiro no TRF3

Da redação

Da redação

04/09/2025 - 09h21
Boutros Sarkis Mezher, empresário de Ponta Porã (MS) que em 2003 foi pressionado por deputados na CPI da Pirataria sobre um atípico esquema de exportação de cerveja, hoje se destaca como um dos grandes investidores na fronteira.

Nesta quinta-feira (04) ele se prepara para inaugurar um mega shopping em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, o Shopping Dubai. Enquanto isso, mantém contratos de aluguel de imóvel com a prefeitura de Ponta Porã, duas décadas após seu nome surgir em uma investigação que apontava para uma "vasta rede de ilegalidade" na região. O empresário também responde por crime de lavagem de dinheiro no TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3 Regiao). 

CPI da Pirataria

Em novembro de 2003, Boutros Sarkis Mezher, então dono da exportadora Lemond Comércio, depôs como testemunha na CPI da Pirataria. Na ocasião, ele detalhou um negócio que levantou fortes suspeitas dos parlamentares: a exportação de 30 mil caixas de cerveja por mês para um único cliente no Paraguai, com pagamentos de até R$ 150 mil mensais recebidos em dinheiro vivo.

Durante a sessão, os deputados apontaram uma grave inconsistência financeira, calculando que os custos de compra da mercadoria superavam o faturamento declarado pelo empresário. O modelo de negócio, sem contratos formais e com transações em espécie, foi duramente questionado.

O relatório final da CPI concluiu que organizações criminosas formavam uma "vasta rede de ilegalidade" na fronteira, causando enormes prejuízos com sonegação fiscal e pedindo um aprimoramento das leis e da fiscalização para combater esses crimes. O empresário não chegou a ser indiciado no relatório final. 

Vinte e dois anos depois, a trajetória de Mezher é de notável sucesso empresarial. Ele está à frente da construção do Shopping Dubai, um empreendimento de luxo em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha a Ponta Porã.

Paralelamente, sua atuação se estende ao setor público: o empresário possui contratos vigentes com a prefeitura de Ponta Porã para o aluguel de imóvel e também é proprietário do Majestic Hall Eventos.

A CPI de 2003 investigou justamente a "zona cinzenta" onde operam negócios com logística informal e transações em dinheiro, que dificultam a fiscalização. A evolução de um empresário que atuava nesse cenário para um grande investidor com contratos públicos levanta questões sobre a formalização e a transparência dos negócios na fronteira ao longo do tempo.

Descaminho

Polícia Federal apreende R$ 600 mil em perfumes e cosméticos

Segundo a polícia, produtos são de origem estrangeira

04/09/2025 11h15

Foto: Divulgação / PF

A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 600 mil em eletrônicos, perfumes, cosméticos, além de três veículos durante ação realizada com apoio da Receita Federal na tarde desta quarta-feira (3), combate ao descaminho em Dourados, interior do Estado.

Todos os produtos são de origem estrangeira e segundo a polícia foram introduzidos no país sem documentação fiscal, em clara tentativa de burlar o controle aduaneiro e a tributação devida.

A operação ocorreu em um imóvel usado como entreposto para depósito e movimentação dos produtos ilícitos. No local, seis pessoas foram encontradas, além de três veículos que seriam empregados na logística de transporte. Pouco antes da abordagem, um carro que deixava o endereço foi interceptado, carregado com celulares e perfumes importados.

Os suspeitos foram presos em flagrante e levados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, autuados pelos crimes de descaminho e associação criminosa. Toda a mercadoria e os veículos foram apreendidos, ficando à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis.

INTERIOR

Conselho defende médicos 'ameaçados' por vereadora "dona de zona" em MS

Presidente do CRM-MS o desagravo faz questão de ressaltar o entendimento de que médicos em questão "agiram com correção e responsabilidade"

04/09/2025 10h59

Autointitulada

Autointitulada "dona de zona", Isa Marcondes foi eleita pelo partido Republicanos, como a vereadora mais votada de Dourados Reprodução

Nesta quinta-feira (04) o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) publicou a chamada "nota de desagravo", saindo em defesa dos profissionais da saúde de Dourados que teriam sido "ameaçados" pela vereadora Isa Jane Marcondes. 

Autointitulada "dona de zona", Isa Marcondes foi eleita pelo partido Republicanos, como a vereadora mais votada de Dourados

Conforme o texto publicado hoje (04), uma sessão plenária do CRM-MS realizada em 18 de julho decidiu de forma unânime pela ação de apoio aos médicos do Hospital da Vida em Dourados, através de um "desagravo público". 

"Em razão destes terem sido ameaçados e intimidados durante exercício legítimo da Medica, pela vereadora Isa Jane Marcondes", expõe trecho do desagravo. 

Assinado pela presidente Luciene Lovatti Almeida Hemerly Elias, o desagravo faz questão de ressaltar que fica entendido que que os médicos em questão "agiram com correção e responsabilidade, de acordo com os ditames que regem a profissão médica", complementa. 

"Fiscalizações em Dourados" 

Autointitulada "dona de zona", Isa Marcondes foi eleita pelo partido Republicanos, como a vereadora mais votada de Dourados, somando quase três mil votos que garantiram seu lugar na Câmara Municipal. 

Antes mesmo do fim de 2024, a vereadora popularmente conhecida como "Cavala", já acumulava uma série de "incômodos" entre os servidores públicos douradenses, que passaram a expressar suas preocupações com a ação de "vigilância" da vereadora. 

A campanha eleitoral de Isa Marcondes foi marcada pelo slogan: "Dourados está uma zona e de zona eu entendo", e os vídeos contra o suposto caos na saúde passaram a viralizar regionalmente. 

Logo no começo de julho deste ano, o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sindmed/MS) chamou as ações de "tragédia anunciada", afirmando que as fiscalizações nas unidades de saúde estariam se tornando "insustentáveis". 

Segundo o presidente do Sindmed/MS, Marcelo Santana Silveira, a exposição dos profissionais desde o período eleitoral é classificada como “sensacionalismo barato” e não chegaria ao cerne da questão. 

Inclusive um embate entre a vereadora e um médico chegou a terminar na delegacia, como abordou o Correio do Estado

Presidente da Comissão de Higiene e Saúde, Isa segue com as fiscalizações que realiza na figura de vereadora, material esse com o qual a vereadora alimenta as redes sociais. 
 

