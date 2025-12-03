Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ibge

Analfabetismo em MS atingiu menor número da série histórica

Os dados são da pesquisa Síntese de Indicadores Sociais - Uma análise das condições de vida da população brasileira 2025, do IBGE

Karina Varjão

Karina Varjão

03/12/2025 - 18h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O analfabetismo entre as pessoas de 15 anos a 29 anos em Mato Grosso do Sul atingiu o menor número já registrado desde o início da pesquisa pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Segundo os dados da Síntese de Indicadores Sociais - Uma análise das condições de vida da população brasileira 2025, divulgado nesta quarta-feira (3), apenas 3,7% da população nesta faixa etária no Estado não sabiam ler ou escrever em 2024, porcentagem menor que a média nacional, de 5,7%

Esse número coloca Mato Grosso do Sul em 8º lugar entre a menor taxa de analfabetismo, sendo as menores pertencentes ao Distrito Federal (1,8%), Santa Catarina (1,9%) e Rio de Janeiro (2%). 

Enquanto isso, a região Nordeste apresentou taxa de analfabetismo duas vezes maior que a média nacional, com 11%. Justamente estados do nordeste atingiram as maiores taxas do País, sendo Alagoas com 14,2% e Piauí, 13,8%. 

Frequência escolar

A taxa de frequência escolar bruta de Mato Grosso do Sul também aumentou em 2024, colocando o Estado em 9º lugar entre as UFs. 

Após o impacto negativo causado pela pandemia do COVID-19, a partir de 2020, o acesso à educação para os grupos de menor idade teve tanto alta quanto queda. A frequência escolar para crianças entre 0 e 3 anos de idade passou de 40,1% para 40,4% entre 2023 e 2024, enquanto para as de 4 e 5 anos de idade, caiu de 92,7% para 91,15. 

Ainda na faixa etária da pré-escola, Mato Grosso do Sul tem uma média de 19,9 alunos por turma na rede pública, número um pouco mais alto que na rede particular que chega perto de 15. 

Essa diferença mostra alguns desafio da rede pública, como o número de alunos por turmas, somado ao fato de menos recursos disponíveis que as escolas da rede privada de ensino. 

Fonte: IBGE

Já na faixa etária situada entre 15 e 17 anos de idade, no ensino médio, Mato Grosso do Sul apresentou uma taxa de ocupação de 92,6%, colocando a 12ª posição nacional. Entre os primeiros colocados nessa lista ficaram a Bahia (96%), Rio Grande do Sul (95%) e São Paulo (94,9%). 

Jovens

Entre a população entre 15 e 29 anos em Mato Grosso do Sul, 100 mil não estudavam nem trabalhavam em 2024, número inferior aos 112 mil observados em 2023. Isso corresponde a 15,8% dessa população, também registrado como o menor nível da série iniciada em 2012, colocando MS com o 5º menor percentual entre as UFs. 

Entre os jovens que só estudam, o percentual é de 22,4%; os que estudam e trabalham é de 16% e os que só trabalham, 45,8%. 

Em 2024, cerca de 8,5 milhões de jovens de 15 a 29 anos haviam parado de estudar sem concluir o nível médio em todo o País. Foi, contudo, um número menor do que o verificado em 2023, de 8,9 milhões. 

Do total observado em 2024, 431 mil tinham de 15 a 17 anos; 4,2 milhões tinham de 18 a 24 anos; e 3,8 milhões, de 25 a 29 anos. 

No caso do abandono escolar das mulheres, em 2024, gravidez e ter de realizar afazeres domésticos e cuidados somaram 32,1%, superando motivos como necessidade de trabalhar (25,2%) e falta de interesse (22,8%). 

Já como principal motivo apontado para não frequentar atualmente a escola, os dois primeiros totalizaram 38,0% para elas, novamente superando motivos como necessidade de trabalhar (28,2%) e falta de interesse (20,0%).

Entre os homens, a necessidade de trabalhar apresentou os maiores percentuais, tanto como principal motivo para ter parado os estudos (53,7%), quanto para não frequentar atualmente a escola (61,2%). 
 


 

maciço de urucum

Agência prevê investimento de mais R$ 13 bilhões na mineração em MS

Aporte nas morrarias de Corumbá, segundo a Bloomberg, viria depois que os irmãos Batista da J&F conseguirem um sócio estrangeiro

03/12/2025 18h15

Compartilhar

Continue Lendo...

Depois de anunciar, em julho deste ano, investimentos da ordem de R$ 4 bilhões para aumentar a produção de minério de ferro e manganês em Corumbá e Ladário, a J&F, a holding dos irmãos Batista, fala agora em investir outros R$ 13 bilhões na região. 

Um dos primeiros passos para isso foi a contratação do Citigroup para conduzir a venda de uma participação minoritária na LHG Mining, a empresa de mineração e de transporte de minérios pertencente aos irmãos Batista e que atua em Corumbá.

A transação com o Citigroup, conforme informações do canal de notícias Bloomberg, deverá ser para buscar um sócio estratégico, ou seja, com conhecimento no setor.

A J&F já recebeu diversas ofertas não vinculantes de investidores, incluindo grandes mineradoras, fundos de private equity, tradings e siderúrgicas. A expectativa é concluir a transação no primeiro trimestre de 2026, conforme a agência de notícias. 

Uma das condições do processo é que a fatia seja vendida a investidores estrangeiros, não a grupos locais do setor. O tamanho exato da participação a ser negociada vai depender das propostas e da avaliação da companhia, disse a fonte ouvida pela Bloomberg.

A LHG, focada em minério de ferro e manganês, tem duas minas em Mato Grosso do Sul, que foram adquiridas da Vale em 2022, além de um porto próprio.  

A empresa já começou a investir cerca de R$ 4 bilhões (US$ 750 milhões) para elevar a produção a 25 milhões de toneladas, com novas plantas de processamento previstas para entrar em operação até 2030. A capacidade atual é de até 12 milhões de toneladas, embora este volume não tenha sido atingido até agora. 

Boa parcela destes investimentos, bancada por um empréstimo de R$ 3,7 bilhões do BNDES, está sendo destinada à ampliação da capacidade do transporte de minérios. Os recursos são do Fundo de Marinha Mercante e voltados para a construção de 400 balsas e 15 empurradores. 

Depois da consolidação da primeira fase de investimentos e após operar por dois anos nessa capacidade ampliada, a LHG pretende iniciar uma segunda fase de expansão, que pode dobrar a produção para até 50 milhões de toneladas por ano.

Essa segunda etapa demandaria aproximadamente US$ 2,5 bilhões em investimentos, algo em torno de R$ 13 bilhões, conforme a fonte ouvida pela Blomberg. Então, se estes valores se concretizarem, seriam em torno de R$ 17 bilhões em investimentos nas chamadas morrarias de Corumbá. 

A maior parte da produção é escoada pela hidrovia do Rio Paraguai até o Uruguai, uma distância de 2,5 mil quilômetros. Lá, os minérios de alto teor de pureza são recarregados em embarcações maiores e levados à Àsia, Europa e América do Norte.

Com teores superiores a 65% de ferro, o minério extraído na região se posiciona entre os mais puros do planeta.  A LHG Mining (MCR Mineração) projeta viabilidade operacional do empreendimento por até 40 anos.

ENTRAVE

Mas, estes possíveis aumentos na produção esbarram num sério entrave logístico, que é falta de água no Rio Paraguai em determinadas épocas do ano. Nesta quarta-feira (3), por exemplo, o nível do rio na régua de Ladário, que serve como referência, amanheceu com apenas 30 centímetros e seguia baixando.

Depois que o nível fica abaixo de um metro o trasporte fica praticamente inviável. Desde meados de outubro está abaixo disso e mesmo que sejam registradas chuvas acima da média, o que não está ocorrendo, demoraria mais de um mês para que ele volte a superar a marca de um metro.

A saída seria a dragagem de alguns pontos críticos, o que tornaria o rio navegável durante o ano inteiro e permitiria que as chatas trafegassem com maior velocidade. Essa dragagem, porém, ainda não foi autorizada pelo IBAMA. 

Mas, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) está preparando a concessão da hidrovia e  uma das interessadas é a própria LHG, dos irmãos Batista. O pregão deve acontecer no primeiro semestre do próximo ano o vencedor do certame ficará responsável pelo remanejamento dos bancos de areia que dificultam o transporte de minérios. 

Procurados pela Bloomberg, Citi, LHG e J&F não comentaram.

CONDENAÇÃO

Empresa de leilões judiciais é condenada a pagar R$ 100 mil por danos morais coletivos

As cláusulas dos certames incluíam a ocultação do preço mínimo, sem revelar o valor da venda ou o preço de reserva aos consumidores

03/12/2025 18h05

Compartilhar
A decisão proferida pela 5ª Câmara Cível exige que a empresa retire as cláusulas consideradas contrárias ao Código de Defesa do Consumidor (CDC)

A decisão proferida pela 5ª Câmara Cível exige que a empresa retire as cláusulas consideradas contrárias ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) Divulgação: TJMS

Continue Lendo...

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) condenou a empresa de leilões Superbid Judicial por manter cláusulas abusivas em seus editais, em decisão proferida pela 5ª Câmara Cível. 

A condenação, resultante de uma Apelação Cível movida pelo Ministério Público Estadual (MPE), exige que a empresa retire as cláusulas consideradas contrárias ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a obriga a pagar uma indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 100 mil.

O procedimento apurou irregularidades em editais de leilões virtuais promovidos pela empresa, que impunham condições desiguais entre consumidores e vendedores. Segundo o acórdão, cinco cláusulas principais violavam o direito à informação clara, adequada e suficiente do consumidor, colocando-o em situação de excessiva desvantagem

Essas cláusulas incluíam a ocultação do preço mínimo, sem revelar o valor da venda ou o preço de reserva aos consumidores, em nenhuma hipótese. Também havia a previsão de que lances abaixo do valor mínimo oculto poderiam ser aceitos como lances condicionais, sujeitos à aprovação exclusiva do leiloeiro e da empresa vendedora, além da obrigatoriedade unilateral, que tornava o lance do arrematante uma proposta irretratável e irrevogável, obrigando-o ao pagamento, enquanto a empresa vendedora mantinha a opção de não aprovar o valor ofertado, desconsiderando o lance sem qualquer ônus. 

O relator do processo, desembargador Alexandre Lima Raslan, destacou que a prática criava um tratamento desigual. O consumidor ficava obrigado a manter uma proposta de compra, sujeitando-se a multas em caso de desistência, enquanto o vendedor poderia rejeitá-la sem qualquer justificativa ou compensação para o comprador, deixando o lance pendente de análise por dias. 

A indenização por dano moral coletivo foi fixada no valor de R$ 100 mil, que deve ser recolhido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC). A decisão considerou o porte econômico da empresa, a gravidade e a extensão do dano, além da recusa da apelada em adequar seus editais ao CDC, mesmo após tentativas de acordos extrajudiciais. 

Em relação ao pedido de indenização por dano moral individual, a Corte optou pelo não provimento, entendendo que as particularidades de cada caso impedem o estabelecimento dos danos individuais em uma única sentença coletiva. Os consumidores lesados que desejarem reparação individual deverão ingressar com ações próprias para comprovar os prejuízos sofridos.

Assine o Correio do Estado


 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2326, terça-feira (02/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2326, terça-feira (02/12)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6892, terça-feira (02/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 12 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6892, terça-feira (02/12): veja o rateio

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2946, terça-feira (02/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 12 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2946, terça-feira (02/12): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3552, terça-feira (02/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3552, terça-feira (02/12)

5

Aumento no salário de profissionais de saúde é aprovado por unanimidade
campo grande

/ 1 dia

Aumento no salário de profissionais de saúde é aprovado por unanimidade

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 25/11/2025

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado