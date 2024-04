Aniversariante sábado (06), Divoncir já tem aposentadoria publicada pela Justiça

FISCALIZAÇÃO

Tecnologia vai fiscalizar principais infrações, como o desrespeito à sinalização semafórica e o uso do celular durante a condução

Policial do Batalhão de Trânsito mostra drone fiscalizador em ação Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Com objetivo de inibir todos os tipos de infração de trânsito em Campo Grande, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), começa hoje (8) a aplicar multa com o uso de drones para os motoristas que infringirem as leis.

A nova medida de fiscalização de trânsito já vinha sendo aplicada em blitz educativas durante a semana passada nas principais avenidas da cidade, onde há um grande fluxo de veículos, segundo o BPMTran.

Entre os locais onde a equipe do Batalhão de Trânsito atuou estão a Avenida Afonso Pena, Avenida Três Barras, Rua 14 de Julho, Rua Rui Barbosa, Rua 13 de Maio, Avenida Costa e Silva, Rua Bahia e Avenida Toros Puxian.

Porém, só a partir desta semana, as infrações que forem observadas pelo Batalhão com o uso das imagens do drone serão registradas para atuação do motorista.

Ao Correio do Estado, o Comandante do BPMTran, Carlos Augusto Regalo, informou que a maioria das infrações de trânsito poderão ser registradas pelo equipamento, mas o foco do uso do drone, é justamente punir as principais que causam acidentes no trânsito.

“As principais infrações verificadas pelo drone são aquelas ligadas as regras de circulação as quais são as principais causadoras de acidentes no trânsito de nossa cidade, como por exemplo, o desrespeito a sinalização semafórica, uso de telefone celular, ultrapassagens e conversões em locais proibidos. Mas qualquer infração, exceto as que necessitam da abordagem do agente de fiscalização de trânsito, podem ser constatadas”, disse.

Inicialmente a nova medida de fiscalização será feita apenas em avenidas e ruas que já possuem a indicação por meio de placas da câmara de videomonitoramento, porém a proposta do uso do drone é levar futuramente a tecnologia de fiscalização para as principais vias de acesso aos bairros de Campo Grande.

“O uso do drone como equipamento de fiscalização de trânsito só pode ocorrer em vias em que exista a placa informando sobre a fiscalização através de videomonitoramento. As principais avenidas da Capital já possuem essa sinalização, mas a ideia é que os principais corredores dos bairros também possam ter esse tipo de sinalização para que possamos expandir o alcance da fiscalização”, informou o comandante do BPMTran.

Segundo o comandante Augusto Regalo, a expectativa da aplicação desta tecnologia na fiscalização de trânsito é que ela consiga diminuir o número de infrações nas ruas da cidade.

“Espera-se que com o uso do drone os condutores tenham a percepção de que há fiscalização de trânsito na via em que transitam, e que as infrações de trânsito diminuam”, concluiu.

O uso do drone também amplia o campo de visão dos fiscais de trânsito, que podem observar as imprudências a quadras de distância, além de coibir ultrapassagens indevidas no semáforo com a observação do equipamento de fiscalização.

MUDANÇA

A reportagem do Correio do Estado esteve presente na Avenida Três Barras, um dos locais onde a blitz educativa do BPMTran atuou, para falar com motoristas sobre a implantação da nova fiscalização.

Para a Marinês Alves, auxiliar de cozinha de 48 anos, a fiscalização com o uso do drone pode ser benéfico devido ao aumento de imprudência dos motoristas no trânsito.

“Eu acho bom, porque tá acontecendo muita imprudência no trânsito, muita falta de respeito, muito acidente com morte. Já que a sinalização não está impedindo disto acontecer, acho que com o uso do drone na fiscalização vai ser ótimo para todo mundo”, declarou.

Questionada pela reportagem sobre as imprudências mais observadas no dia-a-dia, Marinês destacou que vê no trânsito bastante motoristas que entram de maneira indevida em rua preferencial, pessoas falando no celular enquanto dirigem, motoristas embriagados no volante.

Já o Valdecir Castro, de 36 anos, que é motorista de aplicativo, reiterou que o trânsito da cidade precisa de mais fiscalização, por ter irregularidades frequentes dos condutores.

“Acho que têm que ter mesmo o uso do drone, porque tem muita irregularidade, o tempo todo, principalmente pelos motociclistas. Tem que doer no bolso, senão eles não respeitam”, disse.

Para o Valdecir as principais infrações no trânsito de Campo Grande são: ultrapassagem pela direita, motoristas que fazem fila dupla em frente a escolas, passar com o semáforo no vermelho e desatenção com o uso do celular enquanto está parado no sinal.

ASSINE O CORREIO DO ESTADO