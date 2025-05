Antes de frio chegar, final de semana será quente em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

De acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o final de semana em Mato Grosso do Sul será quente e seco, com máximas que podem atingir até 32°C e umidade relativa do ar entre 20% e 40%.

Isso ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco no estado. Devido à presença do ar seco, são esperadas altas amplitudes térmicas (variação entre as temperaturas mínima e máxima) que podem chegar a até 20°C no mesmo dia.

Enquanto ao longo do dia serão registradas altas temperaturas, as manhãs terão temperaturas mais amenas, entre 15°C e 17°C, causando o famoso "efeito cebola", que ocorre quando se sai de casa munido para encarar o frio e precisa ir se desfazendo das roupas conforme o dia avança.

Os ventos vem do sentido leste e devem atingir velocidades entre 30 km/h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento mais fortes do que o esperado.

Frente fria

Já na próxima semana, especialmente entre os dias 27 e 28 de maio, estão previstas mudanças significativas nas condições do tempo devido à aproximação e ao avanço de uma frente fria.

São esperados volumes expressivos de chuva, com acumulados superiores a 40 mm em 24 horas, além da possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Após a passagem da frente fria, a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorece o avanço de uma massa de ar mais frio, resultando em queda acentuada nas temperaturas, que deve perdurar até o dia 5 de junho.

Para esse frio, que deve ser o mais intenso do ano, são previstas temperaturas mínimas entre 5°C e 9°C, especialmente na metade sul do estado. Podem ocorrer valores abaixo de 4°C. Há também a possibilidade de ocorrência de geadas, com intensidade variando de fraca a moderada.

