Cidades

OBRAS

Antiga rodoviária: proprietários pedem isenção do IPTU por 4 anos

"Sem ninguém poder trabalhar, vender ou alugar", lojistas do local ficaram reféns dos atrasos nas obras

João Pedro Flores

02/12/2025 - 18h15
O término das obras do Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste, mais conhecido como a antiga rodoviária de Campo Grande, segue como uma incógnita na região central da Capital. Na manhã desta terça-feira (2), a pauta foi levada pelo síndico do local, Paulo Pereira, à Tribuna da Câmara Municipal em sessão ordinária.

Diante dos constantes atrasos para entrega das obras, com prazo inicial para terminar em 2023, Paulo cobra uma data fixa para conclusão da construção e a isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos proprietários, que enfrentam dificuldades para usar o espaço. 

O motivo do pedido para que o IPTU seja extinto neste ano ano ou pelos quatro anos é que os proprietários ficaram reféns destas obras “sem ninguém poder trabalhar, vender ou alugar”. 

Além disso, o síndico também pontuou quatro erros de projeto que foram responsáveis pelos atrasos, resultando em aditivos na obra. Parte do prédio é da iniciativa privada e outra parte do poder público. Um dos erros foi a retirada das telhas da parte dos proprietários.

“Precisamos que nossas telhas sejam devolvidas e precisamos de uma data fixa para término dessa obra. Chega de obra pública dar prejuízo para nós que pagamos altos impostos”, cobrou o síndico. Para o investimento, foram aportados R$ 17 milhões.

O segundo erro foi o problema no estacionamento, onde era a parada dos ônibus urbanos, que seria de fundação e sondagem. No local, “ficaram materiais jogados, atrapalhando a comunidade, os moradores e os proprietários”, relatou. 

Já o terceiro erro foi do ar condicionado, que precisaria de mais R$ 3,5 milhões para resolver. Por último, apontou que uma rampa foi construída de forma errada, pois está escorada por andaimes para não cair, depois de ter consumido vários caminhões de concreto.

Atrasos e investimento

A obra de requalificação do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu foi licitada em junho de 2022 e era para ter terminado em meados de 2023, já que a previsão inicial era de 360 dias. Posteriormente, o prazo foi adiado para junho desse ano, e foi novamente suplementado com mais 150 dias, sendo atualizado para o fim deste ano.

Em reportagem do Correio do Estado em junho desse ano, quando o contrato completou três anos desde sua assinatura, o Executivo Municipal disse que a demora na conclusão da construção era motivada pela necessidade de reprogramar o projeto, a fim de acrescentar alguns ajustes.

Além dos constantes atrasos na entrega, a obra também passou por inúmeros reajustes financeiros. O valor total do contrato está em R$ 24.157.865,28, sendo R$ 7.559.056,51 somente de aditivos.

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia

Magistrado considerou que erro em não apresentar exames exigidos partiu da passageira e que laboratório e companhia aérea cumpriram as exigências sanitárias da época

02/12/2025 17h51

Mulher foi impedida de embarcar na pandemia por não se atentar as exigências sanitárias da época

Mulher foi impedida de embarcar na pandemia por não se atentar as exigências sanitárias da época Foto: Álvaro Rezende / Arquivo

A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou recurso a uma campo-grandense que pedia indenização por ter sido impedida de embarcar em uma viagem internacional durante a pandemia de Covid-19, em 2021.

Ela pedia indenização por danos morais e materiais para a companhia aérea Latam, Farmácia Pague Menos e Laboratório Ultralab, mas magistrado considerou que o erro foi da própria passageira em não observar as medidas sanitárias exigidas na época e não apresentar a documentação necessária para embarque.

Conforme os autos do processo, a mulher comprou uma passagem para uma viagem internacional para a Espanha, com embarque para o dia 20 de janeiro de 2021, mas não pôde embarcar por não ter apresentado o exame PCR, tendo apresentado apenas um exame de farmácia, de antígeno, que não foi aceito.

Assim, ela comprou uma nova passagem, para o dia 16 de março do mesmo ano, e novamente não foi autorizado o embarque, pois o novo teste apresentado não era na língua inglesa, conforme exigência para a entrada no País.

Por fim, a mulher comprou uma terceira passagem, para o dia 20 de março, e desta vez realizou a viagem.

Posteriormente, ela entrou com a ação de indenização por danos morais contra a Latam Airlines Brasil, Pague Menos e Ultralab.

Quanto a Pague Menos, ela alegou falhas na prestação dos serviços referente a realização de exame diverso do solicitado (antígeno em vez de PCR). Quanto a Ultralab, a alegação foi de laudo sem tradução exigida pela companhia aérea, embora informado ao laboratório, e, em relação a Latam, alegou a exigência abusiva e sem respaldo normativo.

A mulher afirmou que, em razão da negativa de embarque que lhe inviabilizou a viagem internacional já programada e custeada, teve que suportar danos materiais no valor de R$ 23.855,91 decorrentes de gastos com aquisição de passagens aéreas internacionais, hospedagem em hotel previamente reservada, exames laboratoriais realizados em duplicidade, e traslados e despesas acessórias relacionadas à viagem frustrada.

Pelos alegados danos morais, ela pediu indenização de R$ 50.000,00

Em primeira instância, os pedidos foram negados pelo juízo, com determinação para que a passageira arcasse com as custas do processo.

Ela interpôs recurso de apelação contra a sentença, alegando que por se tratar de consumo, deveria ser aplicada a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe o dever de reparar o dano independentemente de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço.

Recurso negado

Na análise do recurso, o relator, desembargador Amaury da Silva Kuklinski, em seu voto, afirmou que nos autos ficou comprovado que o erro foi da própria passageira, em não se atentar as regras vigentes na época para viagens internacionais.

Segundo o magistrado, a prova documental demonstrou "de forma inequívoca" que a farmácia disponibilizou em seu site informações claras e precisas sobre os testes oferecidos, especificando que se tratava de testes rápidos de antígeno e não de exames laboratoriais do tipo PCR.

Assim, ele considerou que a Pague Menos atuou dentro dos limites de sua competência legal, oferecendo o serviço que estava autorizada a prestar, pois, na ocasião, a legislação sanitária estabelecia que farmácias não tinham autorização para realizar exames PCR.

"Ademais, cabia à autora, na qualidade de consumidora diligente e considerando a relevância da situação (viagem internacional em período pandêmico), verificar previamente junto à companhia aérea ou às autoridades sanitárias competentes quais eram exatamente os tipos de exames aceitos para embarque. A responsabilidade pela escolha inadequada do procedimento não pode ser transferida à farmácia que prestou corretamente o serviço dentro de sua esfera de competência", disse o relator.

Com relação à alegação de que a Ultralab não teria fornecido o laudo em inglês, mesmo tendo solicitado, o magistrado afirma que as provas anexadas aos autos demonstram o contrário, tendo sido fornecidos resultados dos exames em duas versões, sendo uma em português e outra traduzida para o inglês.

"A prova documental acostada aos autos é categórica ao evidenciar que a autora teve acesso aos resultados tanto em formato físico quanto digital, incluindo necessariamente a versão em língua inglesa exigida para viagens internacionais", diz a decisão.

"A alegação da autora de que não teria recebido o laudo em inglês não encontra respaldo na prova documental apresentada pelo laboratório, que demonstrou de forma clara ter cumprido integralmente suas obrigações", acrescenta.

Já sobre a Latam, o desembargador afirma que agiu em "estrito cumprimento de protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades competentes durante o período pandêmico".

Na pandemia de Covid-19, as exigências para embarque em voos internacionais eram rigorosas e necessárias para a proteção da saúde pública e o cumprimento de determinações governamentais e internacionais.

"O papel da companhia aérea limita-se à verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas autoridades sanitárias, não lhe cabendo avaliar a adequação ou suficiência dos documentos apresentados além dos parâmetros oficialmente determinados", ressaltou o relator.

Além disso, os testes apresentados pela mulher haviam sido feitos seis dias antes do embarque, quando as normas sanitárias da época exigiam que fossem realizados até 72 horas antes.

Assim, ele concluiu que a negativa de embarque decorreu do não atendimento dos protocolos exigidos pelas autoridades competentes e não por qualquer falha na prestação do serviço de transporte, e negou provimento ao recurso.

A passageira foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa para cada requerida, ao qual ela também recorreu.

A mulher alegou hipossuficiência, mas não comprovou a condição alegada, nem apresentou documentos de rendimentos. 

Assim, além da não comprovação da situação financeira, o magistrado considerou que ela comprou três passagens internacionais em curto espaço de tempo, não sendo caso para provimento do recurso.

Dois são presos com notas de dinheiro falsas em MS

Dupla tentava trocar moeda falsa em estabelecimentos comerciais

02/12/2025 17h30

Divulgação/PCMS

Dois homens de 36 anos foram presos pela Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, na tarde de ontem (1), por repassarem notas de dinheiro falsas em estabelecimentos comerciais da cidade. 

A polícia recebeu denúncia informando que dois homens estariam circulando pelo comércio local tentando repassar notas aparentemente falsificação.

Os investigadores iniciaram as diligências e conseguiram localizar o primeiro autor e encontraram com ele diversas cédulas aparentando falsificação.

Próximo dali, em frente a um mercado, os policiais também abordaram o segundo autor, que admitiu estar acompanhando o primeiro indivíduo. Ele também estava na posse de notas com indícios de falsificação.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo e apresentados à Autoridade Policial, que determinou prisão em flagrante. As cédulas apreendidas serão encaminhadas para perícia.

A Polícia Civil reforça a importância de que comerciantes e cidadãos fiquem atentos a possíveis tentativas de circulação de moeda falsa e lembra que denúncias anônimas podem ser realizadas pelos canais oficiais da instituição.

