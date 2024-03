Anvisa aprova vacina da Moderna contra variante do coronavírus

"Aula Inaugural"

O evento será no Teatro Glauce Rocha, com entrada franca, voltado para acadêmicos e com atuação em carreiras jurídicas

Valter Campanato / Agência Brasil

A Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, irá ministrar uma palestra voltada para o público engajado na área de Direito, com o tema O Futuro do Brasil, no Teatro Glauce Rocha. Essa será a "Aula Inaugural" de 2024, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O evento está programado para o dia 15 de março, às 19h, no Teatro Glauce Rocha. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas clicando aqui.

O evento foi organizado pela Faculdade de Direito com o Escritório Modelo de Assistência Judiciária e o Centro Acadêmico Jorge Eustácio Frias (Cajef) e tem o apoio das ligas acadêmicas do curso.

A palestra é aberta para a comunidade acadêmica, como também advogados e outros profissionais com atuação em carreiras jurídicas.

“Recebemos [o evento] devido à importância da UFMS e da Fadir para o Mato Grosso do Sul. A aula tem a função de transmitir uma visão de futuro por parte do atual governo e suas perspectivas”, explica o diretor da Fadir, Fernando Lopes Nogueira.

Par ao estudante de Direito e presidente do Cajef, Enzo Cassol Moraes, a Aula Inaugural é a oportunidade de debater com um expoente na área e intensificar a troca de conhecimento.

“A Aula Inaugural se tornou um evento aguardado pelos estudantes no começo do semestre. E isso é muito inspirador, ainda que você não queira seguir na mesma carreira do palestrante, é inspirador ver o lado humano deles e saber que é possível chegar lá também. Então, posso afirmar que a Aula Inaugural vai além de conteúdo, é sobre inspiração”, pontua.

Histórico

A emedebista Simone Tebet foi eleita deputada estadual em 2022, em 2024 foi prefeita de Três Lagoas, tendo sido reeleita em 2008. Em 2014, foi a primeira mulher de Mato Grosso do Sul a ser eleita senadora.

Em 2019, tornou-se presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) durante o biênio 2019-2020, sendo a primeira mulher a frente da comissão.

No senado, Simone protagonizou embates com o núcleo do MDB quando, em 2019, em específico com o senador Renan Calheiros, quando tentou a indicação do partido para a presidência do Senado.

Durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, teve papel de liderança à frente da Bancada Feminina, criada pela parlamentar.

O desempenho de Simone durante a CPI da Covid, assim como a briga por espaço das mulheres de terem direito de integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito, chamou atenção da mídia nacional, consolidando a sul-mato-grossense como uma liderança contra o Bolsonarismo e o negacionismo.

Em 2022, disputou a Presidência da República pelo MDB, com uma chapa 100% feminita tendo como vice a senadora Mara Gabrilli (PSDB). Ficou em terceiro lugar na disputa e apoiou a época o candidato Lula (PT) contra o presidente Bolsonaro (PL).

