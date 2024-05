Anvisa manda recolher detergente Ypê; veja se você tem um em casa

agora vai?

Cerca de 20 mil veículos, muitos deles sucateados, estão amontoados nas agências do Detran e em espaços alugados. Promessa é vender tudo nos próximos 18 meses

Da mesma forma como já foi anunciado uma série de vezes ao longo das últimas três décadas, uma parceria firmada oficialmente nesta quinta-feira (9) entre o Detran e o Tribunal de Justiça promete agilizar o leilão de veículos e esvaziar os superlotados pátios das agências do Detran em Mato Grosso do Sul.

A parceria vai permitir que até mesmo veículos com bloqueio no chamado Renajud, que é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), possam ser leiloados.

Estimativa da direção do Detran é de que exitam em torno de 20 mil carros, motos e caminhões abarrotando os pátios das agências e dos espaços locados pelo departamento de trânsito.

A previsão é de que ainda em maio ocorra o primeiro leilão, com 351 unidades. Entre eles existem veículos em condições de circulação, sucata aproveitável e até sucatas inservíveis.

FATURAMENTO

Alguns deles estão há 15 anos no pátio da Detran, mas também há veículos menos antigos (ano/modelo 2015)e em estado de conservação razoável. A estimativa inicial de arrecadação bruta deste certame é de R$ 459.352,33.

Durante a assinatura do edital do leilão, na manhã desta quinta-feira (9), o governador Eduardo Riedel afirmou que a meta da administração é esvaziar os pátios em cerca de 18 meses.

Conforme o Detran, Mato Grosso do Sul é o primeiro estado brasileiro a leiloar veículos com inscrição no Renajud. Com isso, acredita o diretor do Detran, Rudel Trindade Júnior, a tendência é de que acabe o problema crônico de os veículos apreendidos virarem sucata e acabarem perdendo o valor em decorrência da burocracia que existe atualmente.

O dinheiro arrecadado com os leilões será destinado, inicialmente, para cobrir os gastos que o Detran teve para guardar os veículos. Caso sobre algo, os proprietários originais receberão a indenização devida caso a Justiça venha a tomar uma decisão em seu favor.