Cidades

PROIBIÇÃO

Anvisa proíbe substâncias usadas em produtos de unhas em gel

A medida busca prevenir os riscos de câncer de pele e problemas na fertilidade

Noysle Carvalho

30/10/2025 - 17h10
Na tarde da última quarta-feira, o Governo Federal divulgou a proibição pela Agência Nacional de Violência Sanitária (Anvisa) de utilização de duas substâncias que estão presentes em produtos de unhas em gel e esmaltação em gel.

A medida busca proteger os riscos que os ingredientes podem causar, como o câncer de pele e problemas de infertilidade. Ambos estão presentes em produtos usados durante o processo de preparação da unha em gel, que precisam ser expostas após aplicação à luz ultravioleta (UV) ou LED para endurecer e construir o formato e rigidez das unhas.

Aprovada a resolução na reunião da Diretoria Colegiada, a proibição tem como objetivo proteger a saúde da população, pois são substâncias químicas usadas em produtos que estão inseridos na rotina dos brasileiros como de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, segundo a instituição.

As substâncias que estão proibidas são o TPO e o DMPT, também conhecido como a (DMTA). Em estudos internacionais ficou constatado que a primeira substância, o óxido de difenil (TPO), é classificado como tóxico para a reprodução. E a DMPT é classificada como uma substância que pode causar câncer em humanos.

DECISÃO

Com a medida adotada, o Brasil se alinha ao padrão de segurança da União Europeia que recentemente baniu esses ingredientes. A decisão impede que produtos considerados inseguros em outros países sejam comercializados aqui.

Apesar do exemplo de unhas em gel, não são todos os esmaltes em gel que as possuem, porém, a proibição se estende a qualquer produto cosmético que venha a ter as substâncias químicas.

A relatora e diretora Daniel Marreco, em seu voto, revelou que ainda que o risco ocupacional seja mais intenso, os consumidores – que aderem ao modelo de unhas e outros produtos – também estão sujeitos aos efeitos devido à exposição, o que reforça a dimensão social da proibição.

"É dever do Estado atuar preventivamente, evitando a perpetuação de risco sabidamente evitável. Cabe reforçar que os eventos adversos dessas substâncias estão, em geral, associados a exposições repetidas e prolongadas, de modo que contatos ocasionais ou pouco frequentes representam risco significativamente menor, o que, contudo, não afasta a necessidade de uma medida tempestiva de proibição dessas substâncias, cumprindo nosso papel de proteção da saúde com a edição da medida de precaução ora proposta", explicou.

PRAZOS

O texto estabeleceu regras diretas quanto a retirada desses produtos no mercado.

Para aqueles que planejavam comprar, a restrição já está imposta, pois era de resolução imediata a partir da publicação da norma. Ou seja, está proibida a fabricação, importação e concessão de novos registros ou notificações de produtos que contenham a TPO ou DMPT.

Para os comerciantes e empresas que já possuíam algum tipo de estoque, está previsto o prazo de 90 dias para comercialização ou utilização dos produtos que já estão no mercado.

E após esse prazo de 90 dias, todos os registros e notificações serão cancelados pela Anvisa. As empresas responsáveis deverão realizar a coleta daqueles que ainda estiverem à venda em lojas e distribuidoras.

Como identificar?

Para descobrir se o seu esmalte, ou outro produto, tem TPO ou DMPT é possível buscar no rótulo nomes como: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, ou nomes alternativos como Difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina óxido, e (2,4,6-trimetilbenzoil) difenilfosfina óxido;

Também é possível descobrir através do número do CAS 75980-60-8, que indica a presença de TPO.

Alguns dos produtos em que é possível encontrar as substâncias são:

  • Vernizes de Gel;
  • Géis construtores;
  • Géis de pintura e decoração;
  • E bases e Top Coats que requerem cura em lâmpada UV/LED.

roubo de papel

Servidor público é preso por desvio público e venda de papel A4 no interior de MS

A Polícia Civil apreendeu 16 caixas de papel A4, compradas pela Prefeitura de Corumbá e avaliadas em aproximadamente R$ 6 mil

30/10/2025 17h35

Os papéis estavam sendo ilegalmente comercializados em redes sociais e estabelecimentos comerciais da cidade

Os papéis estavam sendo ilegalmente comercializados em redes sociais e estabelecimentos comerciais da cidade Divulgação / Polícia Civil

A 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá realizou na manhã desta quinta-feira (30), uma ação que resultou na prisão em flagrante de três pessoas, entre elas um servidor público municipal, e na apreensão de 16 caixas de papel A4, avaliadas em aproximadamente R$ 6 mil, pertencentes ao patrimônio da Prefeitura de Corumbá.

A ação foi conduzida pela equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª DP, após a identificação de que materiais de uso exclusivo do Poder Público estavam sendo ilegalmente comercializados em redes sociais e estabelecimentos comerciais da cidade. 

Durante as diligências, os investigadores constataram indícios de desvio de bens públicos e de receptação qualificada, com envolvimento de particulares e servidor público municipal.

Os materiais foram localizados e imediatamente apreendidos, sendo restituídos ao Município após avaliação e perícia.

Os presos foram autuados em flagrante por crimes previstos no Código Penal, e as investigações prosseguem para aprofundar a origem e a dimensão do esquema.

Cidades

Ação no Centro Pop reprime tráfico "formiguinha" em Campo Grande

Com intenso aparato, em parceria, agentes das forças de segurança, apreenderam pequenas porções de entorpecentes e duas pessoas foram conduzidas à delegacia

30/10/2025 17h22

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

A operação realizada nas imediações do Centro Pop, com um efetivo fortemente armado, ocorreu na manhã desta quinta-feira (30) e teve como objetivo combater o chamado tráfico “formiguinha”. A mobilização contou com agentes da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denar), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Durante coletiva, o delegado da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), Hoffman D'Ávila, explicou que a ação foi deflagrada após diversas denúncias de moradores do entorno sobre o tráfico de drogas.

Ao apresentar a operação conjunta entre a Denar, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM), o delegado destacou que, embora a ação tenha resultado na apreensão de pequena quantidade de drogas, novas intervenções devem ocorrer.

Segundo ele, há denúncias de assédio, tráfico doméstico e insegurança dos munícipes em transitar pela região. Diante disso, foi realizada uma campana policial, durante a qual foi verificada a presença de “infiltrados” entre pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Existem pessoas infiltradas que promovem o tráfico doméstico e o tráfico formiguinha, inclusive desvirtuando a finalidade do Centro Pop, que é acolher a pessoa e dar um norte à vida dela”, explicou o delegado.

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Resultado da operação

Após identificarem indivíduos realizando o tráfico formiguinha, que consiste, segundo D'Ávila, em repassar pequenas quantidades de substâncias ilícitas, os agentes realizaram um “pente-fino”.

A apreensão, conforme registrado em imagens, inclui pequenos papelotes, cuja quantidade não foi precisada, além de armas brancas, duas facas, um canivete, uma chave de fenda, e duas latas de spray de tinta.

“São pequenas porções que eles escondem em árvores, nas calçadas, nos bueiros, e isso acaba alimentando o ócio e fomentando delitos contra o patrimônio”, pontuou o delegado.

Outro ponto levantado é que os usuários estendem lonas, fazem churrascos, ingerem bebidas alcoólicas e entorpecentes, causando algazarra. Hoffman frisou que se trata de uma questão de segurança pública.

No momento da abordagem, havia cerca de 30 pessoas na rua, que, segundo o delegado, tiveram seus direitos constitucionais respeitados.

“Foi feita uma checagem para verificar se alguma daquelas pessoas possuía mandado de prisão em aberto. Com um imigrante venezuelano, que disse ser usuário, foi encontrada uma porção de maconha. Outra pessoa, com tornozeleira eletrônica e passagem por tráfico, roubo e outros delitos, não conseguiu comprovar a origem do dinheiro e foi encaminhada à delegacia, mas não presa.”

Com a anuência da coordenadora do Centro Pop, que autorizou a entrada dos agentes, a equipe ingressou na unidade.

“Ela franqueou nossa entrada, nos acompanhou, conversei com as pessoas que estão se submetendo a atendimento. Fizemos a checagem e não verificamos ninguém com mandado de prisão em aberto.”

Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

Legitimidade da ação

Sobre o questionamento da Defensoria Pública quanto à legitimidade da ação, o delegado afirmou que, ainda que a porção de droga seja pequena, o policial pode realizar a prisão.

“Se a pessoa está na rua portando qualquer quantidade de entorpecente, mesmo que essa conduta se amolde à decisão do Supremo Tribunal Federal, que considera até 60 gramas, essa presunção de que ela é usuária é relativa. O agente de segurança tem o dever de efetuar o flagrante e conduzir essa pessoa até a autoridade policial.”

Segundo ele, cabe ao delegado, com base em fundamentação jurídica, determinar se a conduta configura tráfico de drogas.
 

