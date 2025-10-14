Apagão nacional atingiu ao menos oito municípios de MS

Vários Estados brasileiros enfrentaram instabilidades no fornecimento de energia elétrica no início da madrugada desta terça-feira, 14. Usuários das redes sociais relataram apagões em ao menos des estados e no Distrito Federal, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Santa Catarina.
Os efeitos foram distintos: enquanto em algumas localidades a oscilação durou apenas segundos, em outras houve interrupção total do serviço por até duas horas e meia.
Em Mato Grosso do Sul, segundo a Energisa, os municípios parcialmente afetados foram Dourados, Corumbá, Miranda, Rio Brilhante, Caarapó. Outros três foram e integralmente afetados (Bodoquena, Fátima do Sul e Aquidauana). Desde a madrugada, o fornecimento de energia é regular para todos.
O fornecimento de energia no Mato Grosso do Sul já foi normalizado para todos os clientes impactados por volta de 00h54 de Brasília (23h54 horário local), iformou nota da Energisa.
No Amazonas, a empresa responsável pelo abastecimento, a Amazonas Energia, atribuiu a falha a uma "perturbação" no Sistema Interligado Nacional (SIN). O problema afetou bairros das cidades de Manaus, Parintins e Itacoatiara. De acordo com a concessionária, a interrupção começou às 0h09 e foi resolvida por volta das 0h25.
Em nota, o ONS detalhou que a ocorrência teve início com um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, desligando toda a subestação de 500 kilovolts (kV) e ocasionando a abertura da interligação entre as duas regiões. “No momento, a Região Sul exportava cerca de 5 mil MW para o Sudeste/Centro-Oeste”.
Ainda de acordo com o comunicado, na Região Sul, houve perda de aproximadamente 1,6 mil MW de carga. No Nordeste, a interrupção foi da ordem de 1,9 mil MW; no Norte, de 1,6 mil MW; e no Sudeste, de 4,8 mil MW.
“Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões.”
“O retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas se deu de maneira segura, logo nos primeiros minutos, sendo que, em até uma hora e meia, todas as cargas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste foram restabelecidas. As cargas da Região Sul foram recompostas totalmente por volta de duas horas e meia após a ocorrência.”
Segundo o ONS, uma reunião com os principais agentes envolvidos na ocorrência está programada para hoje. Um outro encontro, definido como reunião preliminar de Análise da Perturbação, está previsto para ocorrer até a próxima sexta-feira (17).