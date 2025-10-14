Apagão nacional atingiu ao menos oito municípios de MS

Esporte

Cabo Verde conquistou nesta segunda-feira, 13, a vaga inédita à Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez em sua história, a seleção africana disputará a principal competição organizada pela Fifa. Com a vitória sobre Eswatini, por 2 a 0, assegura a classificação e frustra o favorito Camarões no Grupo D, que terá de disputar a repescagem.

O clima em Praia, capital de Cabo Verde, era de final de Copa do Mundo. No pequeno arquipélago do Oceano Atlântico, os cerca de 500 mil habitantes viviam a expectativa pela inédita classificação. Além disso, os jogadores se encontraram com os torcedores ao redor da cidade antes da partida.

Líder do Grupo D, Cabo Verde dependia apenas de suas próprias forças para superar Camarões e terminar as Eliminatórias com a vaga direta para a Copa do Mundo de 2026. No primeiro tempo, mesmo com o estádio lotado, teve poucas chances de furar a defesa de Eswatini, que jogava apenas para cumprir tabela.

Eliminada, a visitante só poderia ajudar Camarões, já que ocupava a última colocação da chave antes da partida. Mesmo assim, conseguiu segurar o ímpeto de Cabo Verde na primeira etapa. Os donos da casa, por sua vez, mantiveram o controle da posse, mas pecavam na última bola.

Até o intervalo, nenhuma seleção havia marcado nos jogos do Grupo D. Camarões e Angola, outro jogo que interessava a Cabo Verde, também ficaram no 0 a 0. Tudo mudou no segundo tempo, quando os donos da casa fizeram valer a força da torcida e o campo sintético do estádio de Praia.

Nos dez primeiros minutos da segunda etapa, Cabo Verde conseguiu retomar o controle da partida e, em dois lances rápidos, encaminhou sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. Dailon Livramento e Willy Semedo, dois destaques da seleção de Bubista, marcaram os históricos gols da seleção africana.

Os 40 minutos finais foram de festa, mais do que de futebol. Nas arquibancadas, a torcida cabo-verdiana entoava cânticos e fazia a tradicional "ola". Eswatini também não tentou dificultar o trabalho dos mandantes, que também foram auxiliados pelo empate sem gols no outro jogo da rodada, em Camarões.

A festa ainda contou com a participação de um veterano. Aos 37 anos, Stopira foi colocado em campo nos minutos finais da partida, para saborear a classificação.

Foi a primeira vez em dois anos que foi convocado para defender a seleção. Coube ao experiente lateral-esquerdo a responsabilidade de dar números finais à partia e ao histórico momento que o arquipélago viveu nesta segunda-feira.

Com a classificação, Cabo Verde se torna a 22ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026. É também o terceiro país a disputar pela primeira vez o Mundial - Jordânia e Usbequistão, na Ásia, já haviam assegurado a vaga inédita.

O Mundial de 2026, com sedes no Canadá, EUA e México, será disputado pela primeira vez por 48 seleções. Por isso, também, o aumento no número de estreantes na competição no próximo ano. Além de Cabo Verde, a seleção de Benim pode conquistar mais uma vaga inédita, em caso de vitória sobre a Nigéria nesta quarta-feira.

Quais seleções já se classificaram para a Copa do Mundo de 2026?

Argélia (África)

Argentina (América do Sul)

Austrália (Ásia)

Brasil (América do Sul)

Cabo Verde (África)

Canadá (país-sede)

Colômbia (América do Sul)

Coreia do Sul (Ásia)

Egito (África)

Equador (América do Sul)

EUA (país-sede)

Gana (África)

Irã (Ásia)

Japão (Ásia)

Jordânia (Ásia)

Marrocos (África)

México (país-sede)

Nova Zelândia (Oceania)

Paraguai (América do Sul)

Tunísia (África)

Uruguai (América do Sul)

Usbequistão (Ásia)