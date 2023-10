Apesar do atraso para o fim do embargo à exportação de carne de frango ao Japão, a produção e os abates em Mato Grosso do Sul seguem inalterados, conforme garante o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.

Conforme a previsão inicial feita pelo próprio secretário, que se baseou nos casos de Santa Catarina e do Espírito Santos, o embargo acabaria em 28 dias, a contar do dia 12 de setembro, quando foi confirmado o foco de gripe aviária em uma criação doméstica de frangos no município de Bonito.

Se essa estimativa tivesse se confirmado, a retomada das exportações teria sido autorizada na semana passada, dia 11, o que não aconteceu.

Porém, o superintendente federal de agricultura, José Antônio Roldão, entende que esse prazo de 28 dias deve ser computado somente a partir do dia 19 de setembro, quando o Japão oficializou o embargo. Mesmo assim o prazo também já acabou e o anúncio não veio.

Mas, apesar dessa divergência na contagem dos dias, ambos fazem questão de enfatizar que o foco foi devidamente controlado e que é apenas uma questão de dias ou horas para que as exportações sejam retomadas.

Em entrevista ao Correio do Estado na manhã de quarta-feira (18), Roldão pediu 15 minutos de prazo para consultar uma fonte no Ministério da Agricultura em Brasília e, possivelmente, anunciar a liberação. Porém, 24 horas depois ele ainda não havia dado retorno sobre o esperado documento. Mas, enfatiza que não existe nenhum tipo de problema mais grave que esteja provocando a demora.

Jaime Verruck, por sua vez, garante que o Ministério da Agricultura já comunicou o encerramento do caso à Organização Mundial de Saúde e esta, por sua vez, repassou as informações ao governo japonês. Por isso, a expectativa dele é de que, no máximo até a próxima semana saia o documento.

O governador Eduardo Riedel, porém, se mostrou menos otimista e também nesta quarta-feira (18) afirmou que até o fim do mês ou começo de novembro as exportações devem ser restabelecidas.

Mas enquanto isso, garante o secretário, o setor não sofreu nenhum prejuízo e o atraso não vai mudar esse cenário. “Até o momento nós não tivemos nenhuma redução de abate no Estado. Aquela produção destinada ao Japão é destinada a outros países e outros estados destinam parte de sua produção ao Japão. Não há nenhum contratempo, nós não temos nenhum caso em investigação de gripe aviária. Felizmente todos os casos posteriores a Bonito foram negativos e até o momento não temos nenhum prejuízo para a avicultura sul-mato-grossense”, explicou o Verruck.

O foco de gripe aviária em uma chácara de Bonito, o terceiro no país em aves domésticas, foi confirmado no dia 12 de setembro e uma semana depois, dia 19, o Japão interrompeu as importações, assim como já havia acontecido em Santa Cataria e Espírito Santo. Lá, porém, 28 dias depois o embargo foi suspenso, ao contrário do que ocorreu aqui.

Apesar de as autoridades minimizarem a relevância desse embargo, por ser temporário, o Japão é fundamental para o setor de aves no Estado. Ele é o segundo principal destino da carne de frango de daqui e, em média, o Estado exporta em torno de US$ 5,5 milhões (R$ 27 milhões) ao país asiático por mês.

O Brasil é líder nas exportações de frango para o mundo, respondendo por 35% do mercado global. Segundo dados do AgroStat (sistema de estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro), Mato Grosso do Sul exporta ao país 18,4% de sua produção de carne de frango in natura, ficando atrás somente da China.

A perda permanente de um parceiro como Japão poderia causar grave impacto ao setor, que no ano passado foi responsável por movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em exportações (US$ 339 milhões), conforme dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

De janeiro a agosto deste ano, MS exportou US$ 236 milhões (R$ 1,14 bilhão) em produtos da avicultura negociados com outros países. O setor tem 550 produtores e emprega cerca de 50 mil pessoas. Nenhuma destas granjas, porém, foi infectada.

Depois da descoberta do foco em uma propriedade em Bonito, as aves foram sacrificadas, a chácara foi isolada e uma varredura num raio de dez quilômetros foi feito durante semanas para descobrir se havia outros focos na região. E, conforme as autoridades sanitárias locais, nada foi descoberto.