Apesar da chuva, foliões chegam animados à Esplanada

CARNAVAL

Folia começou no dia 10 de fevereiro e segue até a terça-feira de Carnaval; Veja programação

O Carnaval de Campo Grande voltou às ruas após dois anos sem ser realizado, devido à pandemia de Covid-19.

A festa começou oficialmente no dia 10 de fevereiro e segue até o dia 21, na terça-feira de Carnaval.

De acordo com a prefeitura, pelo menos 60 mil foliões são esperados para os eventos deste ano, nos nove blocos que se apresentam em diferentes locais da cidade.

Nesta semana, os desfiles começaram na quinta-feira (16), com o Evoé Baco, que teve seu cortejo na Orla Morena.

Na sexta-feira (17), foi a vez do Bloco do Reggae na Praça Cuiabá e do Farofolia no Loop Music Hall.

Já no sábado (18), também houve o Bloco do Reggae, Farofolia e o tradicional Cordão Valu, na Esplanada Ferroviária.

A folia segue neste domingo, segunda e terça-feira.

Além dos blocos, também há o desfile das escolas de samba, que acontecem na Avenida Alfredo Scaff, ao lado da Praça do Papa.

Confira a programação do desfile de blocos e escolas de samba em Campo Grande:

Blocos

19 de fevereiro

15h - Capivara Blasé - Esplanada Ferroviária

22h30 - Farofolia - Loop Music Hall



20 de fevereiro

15h - Capivara Blasé - Esplanada Ferroviária

15h - Sabaqueira - Praça Campo Pedrinha

16h - Bonde das Sereias - Praça dos Imigrantes

22h30 - Farofolia - Loop Music Hall



21 de fevereiro

15h - Cordão Valu - Esplanada Ferroviária

16h30 - Farofa com Dendê - Maria Fumaça

22h30 - Farofolia - Loop Musica Hall

Escolas de samba

20 e 21 de fevereiro

Das 20h às 23h

Desfilas as escolas:

Unidos do Bairro Cruzeiro

Vila Carvalho

Herdeiros do Samba

Cinderela

Igrejinha

Unidos do Aero Rancho

Catedráticos do Samba

Deixa Falar