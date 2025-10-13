Apesar dos alertas, chuva chega sem força em Campo Grande

Os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão, desde domingo (12), sob possibilidade de tempestade.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou dois alertas de chuvas para o Estado:
- Chuvas intensas – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20-30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas
- Tempestade – alerta laranja – perigo: Chuva entre 30-60 mm/h ou 50-100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos
Em alguns municípios, a chuva chegou com força, como na divisa com São Paulo, onde precipitação foi intensa. Mas, em Campo Grande, chegou de “mansinho”, em pouquíssimo volume (2,8 mm), pela madrugada.
Após chuva rápida, o céu amanheceu nublado nesta segunda-feira (13) em Campo Grande.
Confira o acumulado de chuva até 23 horas deste domingo (12):
|
MUNICÍPIO
|
ACUMULADO (mm)
|
Água Clara
|
Sem chuva
|
Três Lagoas
|
6,8 mm
|
Campo Grande
|
2,8 mm
|
Inocência
|
15,6 mm
|
Paranaíba
|
12,4 mm
|
Itaquiraí
|
Sem chuva
|
Rio Brilhante
|
Sem chuva
|
Nova Alvorada do Sul
|
2 mm
|
Anaurilândia
|
38,8 mm
|
Bataguassu
|
37,4 mm
|
Ivinhema
|
22,8 mm
|
Santa Rita do Pardo
|
20,2 mm
|
Ribas do Rio Pardo
|
20,6 mm
|
Mundo Novo
|
8,6 mm
|
Iguatemi
|
3,8 mm
|
Naviraí
|
18,2 mm
|
Caarapó
|
17 mm
|
Laguna Carapã
|
Sem chuva
|
Ponta Porã
|
Sem chuva
|
Dourados
|
7,8 mm
PREVISÃO DO TEMPO
A previsão do tempo para as próximas horas é de chuva para Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul.
As condições são provenientes da formação de um ciclone extratropical neste domingo (12), vindo da Argentina e Uruguai. O avanço do fenômeno deve trazer vendaval, chuvas intensas e queda de temperatura em grande parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alertas de chuvas intensas (alerta amarelo - perigo potencial) e tempestade (alerta laranja - perigo) para o Estado.
Entre segunda-feira (13) e terça-feira (14), são esperados acúmulos significativos de chuva, acima de 30 milímetros em 24 horas. As temperaturas começam a cair, especialmente no sul do Estado, podendo chegar a 12ºC, segundo o Centro de Monitoramento de Clima e Tempo de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS).
Entre Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho, se concentram as maiores máximas, podendo chegar a 37ºC. Nas regiões de Três Lagoas, Anaurilândia e Paranaíba, as temperaturas mínimas variam entre 19ºC e 23ºC e as máximas variam entre 26ºC e 33ºC.
Em Campo Grande, estão previstas mínimas entre 20ºC e 22ºC e máximas de até 31ºC, podendo chegar a 25ºC na segunda-feira (13).
CUIDADOS
O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:
- Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
- Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
- Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
- Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.