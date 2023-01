Aplicação da vacina bivalente contra Covid-19 deve começar em 27 de fevereiro

Em Campo Grande

Medicamento protege crianças do vírus sincicial, maior responsável pelas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) neste grupo

A partir da próxima semana, crianças que nasceram com 28 semanas de gestação ou menos, tenham até dois anos de idade e apresentam comorbidades, como cardiopatias ou doenças pulmonares, poderão iniciar o protocolo de proteção contra o vírus sincicial, responsável pela maior parte das internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) neste público.

O Palivizumabe é um medicamento de alto custo oferecido pelo Sistema Único de Saúde, composto por anticorpos que protegem as crianças do vírus. A aplicação é feita um mês antes do início da sazonalidade do vírus, comum entre os meses de março de julho, como explica a superintendênte de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

“Com o objetivo de garantir a proteção destes bebês, a aplicação dos anticorpos começa um mês antes da sazonalidade do vírus sincicial, mas é disponibilizado apenas para casos específicos”.

As crianças que cumprem os requisitos para receber a medicação devem tomar até cinco doses no ano. Segundo a política adotada pelo Ministério da Saúde, são classificadas como público alvo do medicamento as crianças nascidas prematuras até a 28ª semana de gestação, que tenham um ano de idade ou menos, e aquelas que tenham até dois anos de idade com cardiopatias congênita de repercussão hemodinâmica ou doença pulmonar crônica resultante da prematuridade.

“Normalmente essas crianças já são acompanhadas pelo pediatra e apresentam a indicação médica para realização da aplicação”, completou a superintendente.

O agendamento prévio para que o medicamento seja ministrado pode ser feito através do telefone 2020-1590, ou pelo e-mail: [email protected] Ao entrar em contato, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde irá orientar os pais sobre as documentações necessárias para o agendamento da aplicação.

Vírus Sincicial

O Vírus Sincicial (VSR) é responsável por manifestações agudas no trato respiratório principalmente em crianças com menos de dois anos de idade, sendo o principal causador de internações por SRAG nesta faixa etária. Segundo estudos, cerca de 80% das crianças desta idade já foram infectadas pelo vírus. Estima-se de 64% dos casos de bronquiolite registrados no país sejam advindos deste vírus.

