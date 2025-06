Após 10 anos, família imperial japonesa volta à Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Após 10 anos, a família imperial japonesa voltou à Campo Grande, desta vez, a princesa Kako de Akishino visitou a Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira na manhã desta terça-feira (10). A visita faz parte da programação oficial dos 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão.

A agenda com a princesa teve início ainda no Aeroporto Internacional de Campo Grande, onde o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) recepcionou a comitiva imperial junto com representantes da comunidade nipo-brasileira.

Já no local, cerca de 500 pessoas entre convidados de descendência japonesa e figuras políticas como a prefeita Adriane Lopes e o senador Nelson Trad, estiveram presentes.

Durante o trajeto, Kako de Akishino prestou homenagens aos primeiros imigrantes, depositando flores no monumento Ireihi. Em seu discurso, a princesa agradeceu pela presença de todos e pelo convite para visitar o Brasil.

"É com grande satisfação que hoje celebramos, juntamente com todos os senhores, o 5º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre o Japão e o Brasil e o ano do intercâmbio e da amizade entre o Japão e o Brasil".

A princesa ainda falou sobre a chegada dos imigrantes ao Brasil e da luta durante toda essa trajetória.

"Em Campo Grande, muitos imigrantes do Japão tiveram dificuldades, e em 1914, por causa da abertura do trânsito de São Paulo, as coisas se desenvolveram rapidamente, por isso muitos japoneses foram imigrantes. Antes disso, houve uma luta contra o ex-presidente Irihi. O caminho que os anciãos caminharam foi um caminho perigoso, mas ao mesmo tempo, eles lembram a história de todos os japoneses.Os japoneses que foram expulsos do Japão, enfrentaram muitas dificuldades, mas continuaram trabalhando e contribuindo para a sociedade brasileira", contou.

Kako de Akishino encerrou o discuro reforçando a importância da cultura japonesa no Brasil.

"Para todos os japoneses que estão no Brasil e para todos os que vieram do Brasil para o Japão, eu sinto que cada um dos seus esforços têm ajudado a compreender melhor a relação entre o Brasil e Japãohoje, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas da comunidade e cada uma das suas palavras ficou profundamente marcada no meu coração", concluiu.

A prefeita Adriane Lopes também agradeceu e disse que a presença da princesa Kako faz a sociedade lembrar a importância da comunidade japonesa para Campo Grande.

"A comunidade faz parte da história da nossa capital. Toda essa relevância se deve ao trabalho de todos aqueles que aqui chegaram e contribuíram com os avanços. Nós estamos reafirmando um tratado de amizade, de respeito e ressaltando a importância de todas as comunidades que chegaram do Japão aqui na nossa Campo Grande. O nosso prato típico na cidade é um prato oriundo das comunidades japonesas, é o soba, para vocês verem tamanha a importância e relevância da participação de toda a comunidade do desenvolvimento econômico, cultural e social na nossa cidade", declarou.

Já o senador Nelson Trad relembrou que durante uma visita ao Japão, foi recebido pela princesa Kako no Palácio Imperial.

"Naquela ocasião esse senador que está aqui falando com vocês fez o convite para que ela pudesse fazer o mesmo trajeto que o pai dela e a mãe dela fizeram. E qual foi a nossa surpresa ? Foi que ela quis estar no nosso meio para alegrar os nossos corações. Imaginem todos que estão aqui, como deve ter sido difícil para aqueles primeiros que vieram do Japão para o Brasil começar uma nova vida num país diferente, com costumes diferentes, com lugares diferentes, com clima diferente, como foi o antepassado de vocês".

Trad também ressaltou que a sociedade brasileira acolheu os imigrantes como se fossem da "família da gente".

"Hoje a cultura japonesa está dentro do seio da sociedade brasileira", destacou,

Por fim, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) entregou à princesa Kako o Diploma de Ilustre Visitante, concedido pela Assembleia Legislativa aos cidadãos e autoridades estrangeiras ou oriundas de outros Estados, bem como convidados em missão oficial no Estado.

A agenda da princesa Kako continuou em evento fechado na Governadoria, onde participou de uma audiência com o governador Eduardo Riedel. Em seguida, Kako irá até a escola Visconde de Cairu, que atende filhos de imigrantes japoneses desde 1918.

No final da tarde, no aeroporto de Campo Grande, Hashioka vai acompanhar a partida da princesa rumo a Brasília.

Sua alteza imperial está no Brasil desde o dia 5 de junho e já percorreu algumas cidades com grande representatividade da comunidade japonesa, como São Paulo, Londrina e Maringá.

Ao todo, oito cidades serão visitadas ao longo de dez dias, encerrando sua passagem em Foz do Iguaçu no dia 15. Em todas as cidades, a princesa Kako está se reunindo com membros da comunidade japonesa e pessoas ligadas àquele país para celebrar a boa relação entre as duas nações.

