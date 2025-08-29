Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"Foi um milagre"

Após 100 dias internados, mãe e filho recebem alta no mesmo dia

A mãe, que sofre de várias doenças crônicas, passou mal após o parto do bebê, que nasceu com 28 semanas, no Hospital Universitário em Campo Grande

Laura Brasil

29/08/2025 - 16h00
Um verdadeiro milagre. Assim Amanda Valentin de Souza Santana, portadora de esclerose sistêmica e fibrose pulmonar e diagnosticada com lúpus e púrpura trombocitopênica trombótica, enxergou a alta junto com o filho Guilherme, cem dias após o parto.

O bebê, que recebeu o nome de Guilherme, nasceu com 28 semanas (seis meses e meio de gestação) e precisou permanecer na Unidade Neonatal de Terapia Intensiva (UTI). A mãe, devido ao quadro de saúde, ficou um tempo no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

A saga do bebê e da mãe teve início no dia 15 de maio, quando Amanda entrou em trabalho de parto, quando receberam todo o suporte no Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS/Ebserh).

O cuidado médico da equipe multidisciplinar foi fundamental no processo, tanto para a recuperação da mãe, que também esteve internada na UTI, quanto para Guilherme, que atravessou uma verdadeira cruzada, vencendo uma batalha por dia.

"Foi muito emocionante, um verdadeiro milagre. Chorei muito quando pude ver-lhe pela primeira vez, vendo um serzinho tão pequenino e indefeso lutando pela própria vida e mostrando que, para Deus, nada é impossível e Ele pode sim fazer milagres quando quer", disse a mãe.

Crédito: Humap-UFMS

Quando os piores momentos passaram e o quadro de saúde ficou estável, a equipe médica promoveu o encontro de mãe e filho em uma área externa do hospital, momento em que Amanda pôde segurar o filho pela primeira vez.

Já que passou por sua própria batalha no CTI, em quadro grave, entubada, foram momentos de apreensão e luta, tanto da mãe quanto do filho.

Alta médica

Apesar do contratempo do destino, que causou angústia em alguns momentos e esperança com a evolução do quadro dos dois, a atuação da equipe médica colaborou para que, no dia 22 de agosto, ambos recebessem alta.

Trabalhar pela recuperação dos dois emocionou inclusive os profissionais envolvidos em todo o processo.

"É impossível não se emocionar ao ver mãe e filho saírem juntos, depois de tudo que passaram. Esse momento nos lembra por que escolhemos cuidar da vida todos os dias", disse um dos profissionais do Humap-UFMS/Ebserh que acompanhou o caso.

Para o hospital, a história de Amanda e Guilherme é um lembrete do poder da dedicação, da ciência e do amor, que juntos podem transformar desafios em vitórias.

MATO GROSSO DO SUL

Assembleia de MS quer fim de exigência de exames ginecológicos para cargos públicos

Parecer favorável já pode beneficiar, por exemplo, mulheres que estão entre os 27 mil candidatos no concurso da Polícia Civil

29/08/2025 12h55

Proposta busca o tratamento isonômico entre homens e mulheres nos processos de ingresso em cargos públicos, para evitar, entre outros pontos, constrangimentos desnecessários. 

Proposta busca o tratamento isonômico entre homens e mulheres nos processos de ingresso em cargos públicos, para evitar, entre outros pontos, constrangimentos desnecessários.  Foto: Arquivo

Por meio do projeto de lei do deputado Roberto Hashioka (União), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul busca a chamada "isonomia" entre homens e mulheres, com a intenção de proibir a exigência de exames específicos de candidatas femininas. 

Em tramitação na Casa de Leis sul-mato-grossense (Alems), caso essa matéria que segue agora para Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) consiga parecer favorável após análise, a decisão pode beneficiar aquelas que se encontra, por exemplo, entre os 27 mil inscritos no concurso da Polícia Civil. 

Através do PL 221 deste ano, Hashioka quer impedir que exames ginecológicos ou outros íntimos femininos sejam exigidos como requisitos em casos de: posse, nomeação, contratação ou exercício de cargos, empregos e funções públicas, expõe o material divulgado pela Agência Alems. 

Entenda

Com o texto, fica vedada a exigência de exames ginecológicos, citológicos, de colposcopia, ou quaisquer outros exames íntimos exclusivamente femininos. 

Aqui é importante esclarecer que, ficam ressalvados os casos de risco específico à saúde da trabalhadora ou terceiros, aí a necessidade de realização do exame acontecerá pela exigência justificada em ato normativo. 

Além disso, por meio do projeto as candidatas ficam asseguradas do direito de fazer apenas os exames médicos compatíveis com a função a ser desempenhada. 

Toda essa ação considera os princípios da não discriminação de gênero, dignidade humana e igualdade. 

Nas palavras do autor, a proposta busca o tratamento isonômico entre homens e mulheres nos processos de ingresso em cargos públicos, para evitar, entre outros pontos, constrangimentos desnecessários. 

"E assegurando que somente sejam exigidos os exames médicos compatíveis e necessários com as funções a serem desempenhadas. Trata-se, portanto, de medida de justiça, respeito e valorização das mulheres, que reafirma os compromissos constitucionais da igualdade de gênero, da não discriminação e da dignidade da pessoa humana", disse Hashioka em justificativa. 

Concurso PCMS

Com inscrições abertas entre 16 de julho e 07 de agosto, na última semana o Diário Oficial Eletrônico de MS publicou a relação dos inscritos, aproximadamente 27 mil pessoas que geraram uma concorrência de 67 candidatos por vaga. 

Com prazo para envio dos documentos referentes à prova de títulos aberto entre os dias 15 e 22 de outubro, a avaliação psicológica está marcada para o dia 26 desse 10° mês em questão. 

Diante disso, o exame de saúde deve acontecer entre os dias 12 e 14 de novembro, com a chance dessas candidatas serem beneficiadas pelo PL até lá, enquanto o popular Teste de Aptidão Física (TAF) está marcado para ocorrer na semana seguinte, nos dias 22 e 23. 

Ao todo são 400 vagas abertas, sendo: 100 para escrivão de Polícia Judiciária e 300 para investigador de Polícia Judiciária, prevendo uma carga horária semanal de 40 horas e um salário inicial de R$6,5 mil. 
 

POLÍCIA

DOF apreende carga milionária de maconha em meio a carregamento de milho

A apreensão de 15 toneladas aconteceu em Amambai, distante aproximadamente 352 quilômetros de Campo Grande

29/08/2025 12h00

DOF apreende grande carga de droga em meio a carregamento de milho

DOF apreende grande carga de droga em meio a carregamento de milho FOTO: Divulgação DOF

Na noite desta quinta-feira (28), policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira  (DOF) apreenderam, um carregamento de maconha avaliado em R$ 31 milhões que era transportado em meio a uma carga de milho. 

A apreensão aconteceu em Amambai, distante aproximadamente 352 quilômetros de Campo Grande e a carreta era conduzida por um homem de 52 anos de idade.

Conforme as informações, os policiais faziam patrulhamento pela MS-386, entre os municípios de Amambai e Ponta Porã, quando passaram pelo veículo que seguia em sentido contrário e retornaram para efetuar a abordagem. 

Durante entrevista ao condutor, ele afirmou aos policiais que havia carregado a carreta em Ponta Porã e levaria até a cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Durante a vistoria na carroceria, foram encontrados diversos fardos de maconha, que totalizaram 15.315 quilos.   

Questionado sobre a carga, o motorista afirmou que já pegou a carreta carregada na fronteira e levaria até a cidade catarinense, onde receberia R$ 50 mil pelo transporte.

A droga apreendida e o autor foram encaminhados à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira - (Defron), em Dourados, onde será feita a pesagem do entorpecente. 

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública -(Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública - (MJSP).

O DOF reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 0800 647 6300, com atendimento gratuito e sigiloso, disponível 24 horas.

(Matéria editada às 13:35 horas para acréscimo de informações)

