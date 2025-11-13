Após 18 meses de obra, prefeitura inaugura viaduto no Jardim Veraneio

TEMPORAL

Em poucas horas, volume de chuva ultrapassou 90 milímetros causando alagamentos, quedas de árvores e lentidão no trânsito

A chuva que começou ainda na noite de quarta-feira (12) seguiu pela madrugada e causou transtornos em várias regiões de Campo Grande nesta quinta (13). Ruas alagadas, quedas de árvores e lentidão no trânsito marcaram a manhã na Capital após o temporal.

Na rotatória entre as avenidas Ernesto Geisel e Rachid Neder, uma árvore de grande porte caiu, arrastando fios de energia e rompendo um poste de luz, que acabou atingindo o totem da floricultura Jatobá Park. O proprietário do estabelecimento, Daniel Viana, de 49 anos, contou que o impacto foi grande, mas por sorte ninguém se feriu.

“A gente já vinha acompanhando essa árvore, ela estava entortando, e pedimos para remover. Com a chuva forte e o solo encharcado, acabou acontecendo o que temíamos”, relatou.

Árvore ocasionou queda de poste

Apesar da queda, o fornecimento de energia não foi interrompido no local. Segundo Daniel, o prejuízo com o totem deve chegar a R$ 20 mil.

“Tenho o estabelecimento há oito anos e já estou calejado, porque todo ano acontece. Aqui é um ponto que alaga muito, a água chega a passar por cima da calçada, uns 50 ou 60 centímetros. Empreender nessa região não é fácil”, contou.

Em outro ponto da cidade, na Praça Itanhangá, carros foram arrastados pela enxurrada durante a chuva e parte da grade do local se desprendeu, ficando pendurada (veja vídeo abaixo).

Também houve registro de queda de árvore na Avenida Senador Antônio Mendes Canale. Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) foram acionadas e realizaram a limpeza do local. O trânsito flui normalmente, apenas com tráfego um pouco mais lento.

Equipes da Sisep já realizam a limpeza do local

Em nota, a Prefeitura Municipal informou:

Desde a noite desta quarta-feira (12), a Prefeitura de Campo Grande mantém equipes da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e da Guarda Civil Metropolitana nas ruas, após o temporal que atingiu o município. As frentes de trabalho atuam na limpeza de pontos com acúmulo de terra e pedras, na desobstrução de bocas de lobo e na intervenção em áreas críticas de alagamento, como o cruzamento da Avenida Rachid Neder com a Ernesto Geisel, que segue interditado. Equipes também trabalham na remoção de galhos e troncos de árvores desde o temporal registrado na semana passada. Até o momento, mais de 200 pontos já foram mapeados. No trânsito, as equipes atuam na recuperação de semáforos e no monitoramento das vias interditadas, garantindo segurança e mobilidade aos motoristas.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, na região da Vila Progresso foram registrados 93,4 milímetros de chuva entre as 20h de quarta e o início da manhã desta quinta. No Carandá Bosque, o volume chegou a 75,7 milímetros. Já na região sul, na UPA da Avenida Guaicurus, foram 78,3 milímetros, sendo 69 deles em apenas duas horas.

Na região do Aeroporto Internacional, o acumulado foi de 68 milímetros. A média histórica de chuvas para novembro em Campo Grande é de cerca de 170 milímetros, e só na região da Guaicurus já choveu 117 milímetros neste mês.

Além da Capital, cidades da região central do Estado também registraram chuva significativa: em Nova Alvorada do Sul foram 23 milímetros, em Sidrolândia 24 milímetros e em Dois Irmãos do Buriti 32,8 milímetros.

