Após 18 meses de obra, prefeitura inaugura viaduto no Jardim Veraneio

Após um ano e meio de obras, a Prefeitura de Campo Grande inaugurou nesta quinta-feira (13) o novo viaduto que liga o Jardim Veraneio à Chácara dos Poderes e ao Jardim Noroeste. A estrutura integra um conjunto de intervenções de mobilidade urbana que promete beneficiar cerca de 250 mil pessoas, reduzindo acidentes e melhorando o fluxo de veículos na região norte da Capital.
O investimento total na obra foi de R$ 25 milhões, sendo R$ 17 milhões de contrapartida do município e R$ 8 milhões de responsabilidade da construtora Plaenge, que executou o projeto como medida compensatória de trânsito exigida pela Prefeitura devido a novos empreendimentos residenciais na região. Expectativa é que a população atual do bairro seja multiplicada por sete até 2028 e que a frota de veículos aumente em cerca de 3,3 mil veículos.
A construção do viaduto contou com aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
Além da estrutura principal, a obra contempla drenagem urbana, alargamento da pista para acostamento e preparo para futura duplicação da BR-163. Também foi implantada uma ciclovia que conecta o Jardim Veraneio ao Parque dos Poderes.
No entorno, foram construídas quatro rampas de acesso à rodovia, retornos sob o viaduto e duas rotatórias nos cruzamentos da Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo com as ruas João Kussarev e Cruz de Malta. Para a execução do projeto, 14 lotes foram parcialmente desapropriados, somando 4.400 metros quadrados.
Durante a inauguração, a prefeita Adriane Lopes (PP) destacou o impacto positivo da obra na mobilidade urbana.
“Esse viaduto é uma resposta para a área de mobilidade, reduzindo o impacto dos acidentes. Temos certeza de que o número de ocorrências vai diminuir e que o projeto trará desenvolvimento para essa grande região tão importante para a Capital, benefciando cerca de 250 mil pessoas”, afirmou.
O secretário municipal de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, ressaltou o caráter de parceria entre o setor público e a iniciativa privada.
“É uma estrutura importante feita dentro de uma parceria público-privada que, quando produtiva, quem ganha é a população”, disse. Segundo ele, o espaço já poderá ser utilizado nesta quinta-feira.