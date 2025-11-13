Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Após 18 meses de obra, prefeitura inaugura viaduto no Jardim Veraneio

Expectativa é que a frota de veículos aumente em cerca de 3,3 mil veículos

Alison Silva

Alison Silva

13/11/2025 - 11h13
Após um ano e meio de obras, a Prefeitura de Campo Grande inaugurou nesta quinta-feira (13) o novo viaduto que liga o Jardim Veraneio à Chácara dos Poderes e ao Jardim Noroeste. A estrutura integra um conjunto de intervenções de mobilidade urbana que promete beneficiar cerca de 250 mil pessoas, reduzindo acidentes e melhorando o fluxo de veículos na região norte da Capital.

O investimento total na obra foi de R$ 25 milhões, sendo R$ 17 milhões de contrapartida do município e R$ 8 milhões de responsabilidade da construtora Plaenge, que executou o projeto como medida compensatória de trânsito exigida pela Prefeitura devido a novos empreendimentos residenciais na região. Expectativa é que a população atual do bairro seja multiplicada por sete até 2028 e que a frota de veículos aumente em cerca de 3,3 mil veículos. 

A construção do viaduto contou com aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 

Além da estrutura principal, a obra contempla drenagem urbana, alargamento da pista para acostamento e preparo para futura duplicação da BR-163. Também foi implantada uma ciclovia que conecta o Jardim Veraneio ao Parque dos Poderes. 

No entorno, foram construídas quatro rampas de acesso à rodovia, retornos sob o viaduto e duas rotatórias nos cruzamentos da Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo com as ruas João Kussarev e Cruz de Malta. Para a execução do projeto, 14 lotes foram parcialmente desapropriados, somando 4.400 metros quadrados.

Durante a inauguração, a prefeita Adriane Lopes (PP) destacou o impacto positivo da obra na mobilidade urbana.

“Esse viaduto é uma resposta para a área de mobilidade, reduzindo o impacto dos acidentes. Temos certeza de que o número de ocorrências vai diminuir e que o projeto trará desenvolvimento para essa grande região tão importante para a Capital, benefciando cerca de 250 mil pessoas”, afirmou.

O secretário municipal de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, ressaltou o caráter de parceria entre o setor público e a iniciativa privada.

“É uma estrutura importante feita dentro de uma parceria público-privada que, quando produtiva, quem ganha é a população”, disse. Segundo ele, o espaço já poderá ser utilizado nesta quinta-feira. 

TEMPORAL

Árvore cai e derruba poste após chuva intensa em Campo Grande

Em poucas horas, volume de chuva ultrapassou 90 milímetros causando alagamentos, quedas de árvores e lentidão no trânsito

13/11/2025 09h23

Poste atingiu totem de floricultura causando prejuízo de R$20 mil à comerciante

Poste atingiu totem de floricultura causando prejuízo de R$20 mil à comerciante Marcelo Victor

A chuva que começou ainda na noite de quarta-feira (12) seguiu pela madrugada e causou transtornos em várias regiões de Campo Grande nesta quinta (13). Ruas alagadas, quedas de árvores e lentidão no trânsito marcaram a manhã na Capital após o temporal.

Na rotatória entre as avenidas Ernesto Geisel e Rachid Neder, uma árvore de grande porte caiu, arrastando fios de energia e rompendo um poste de luz, que acabou atingindo o totem da floricultura Jatobá Park. O proprietário do estabelecimento, Daniel Viana, de 49 anos, contou que o impacto foi grande, mas por sorte ninguém se feriu.

“A gente já vinha acompanhando essa árvore, ela estava entortando, e pedimos para remover. Com a chuva forte e o solo encharcado, acabou acontecendo o que temíamos”, relatou.

Poste atingiu totem de floricultura causando prejuízo de R$20 mil à comercianteÁrvore ocasionou queda de poste

Apesar da queda, o fornecimento de energia não foi interrompido no local. Segundo Daniel, o prejuízo com o totem deve chegar a R$ 20 mil.

“Tenho o estabelecimento há oito anos e já estou calejado, porque todo ano acontece. Aqui é um ponto que alaga muito, a água chega a passar por cima da calçada, uns 50 ou 60 centímetros. Empreender nessa região não é fácil”, contou.

Em outro ponto da cidade, na Praça Itanhangá, carros foram arrastados pela enxurrada durante a chuva e parte da grade do local se desprendeu, ficando pendurada (veja vídeo abaixo).

Também houve registro de queda de árvore na Avenida Senador Antônio Mendes Canale. Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) foram acionadas e realizaram a limpeza do local. O trânsito flui normalmente, apenas com tráfego um pouco mais lento.

Poste atingiu totem de floricultura causando prejuízo de R$20 mil à comercianteEquipes da Sisep já realizam a limpeza do local

Em nota, a Prefeitura Municipal informou:

Desde a noite desta quarta-feira (12), a Prefeitura de Campo Grande mantém equipes da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e da Guarda Civil Metropolitana nas ruas, após o temporal que atingiu o município.

As frentes de trabalho atuam na limpeza de pontos com acúmulo de terra e pedras, na desobstrução de bocas de lobo e na intervenção em áreas críticas de alagamento, como o cruzamento da Avenida Rachid Neder com a Ernesto Geisel, que segue interditado.

Equipes também trabalham na remoção de galhos e troncos de árvores desde o temporal registrado na semana passada. Até o momento, mais de 200 pontos já foram mapeados.

No trânsito, as equipes atuam na recuperação de semáforos e no monitoramento das vias interditadas, garantindo segurança e mobilidade aos motoristas. 

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, na região da Vila Progresso foram registrados 93,4 milímetros de chuva entre as 20h de quarta e o início da manhã desta quinta. No Carandá Bosque, o volume chegou a 75,7 milímetros. Já na região sul, na UPA da Avenida Guaicurus, foram 78,3 milímetros, sendo 69 deles em apenas duas horas.

Na região do Aeroporto Internacional, o acumulado foi de 68 milímetros. A média histórica de chuvas para novembro em Campo Grande é de cerca de 170 milímetros, e só na região da Guaicurus já choveu 117 milímetros neste mês.

Além da Capital, cidades da região central do Estado também registraram chuva significativa: em Nova Alvorada do Sul foram 23 milímetros, em Sidrolândia 24 milímetros e em Dois Irmãos do Buriti 32,8 milímetros.

"Sem Desconto"

Ex-presidente do INSS é preso pela PF em operação com alvos em 15 Estados

Stefanutto foi exonerado do cargo em abril, logo após a Operação Sem Desconto revelar as fraudes contra aposentados e pensionistas

13/11/2025 08h50

Na manhã desta quinta-feira (13) a Polícia Federal (PF) prendeu o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alessandro Stefanutto, durante uma nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU).

Policiais federais e auditores da CGU cumprem 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares diversas da prisão em 15 unidades da federação.

Os cumprimentos atingem os seguintes Estados:

  • Espírito Santo,
  • Goiás,
  • Maranhão,
  • Minas Gerais,
  • Paraíba,
  • Paraná,
  • Pernambuco,
  • Piauí,
  • Rio Grande do Norte,
  • Rio Grande do Sul,
  • Santa Catarina,
  • São Paulo,
  • Sergipe,
  • Tocantins e
  • Distrito Federal.

Ex-presidente

Stefanutto foi exonerado do cargo em abril, logo após a Operação Sem Desconto revelar as fraudes contra aposentados e pensionistas.

A operação investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS.

“Estão sendo investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial”, divulgou a Polícia Federal.

 

