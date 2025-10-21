Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Após acidente com carreta de minério, Corumbá ganhará novo Portal de Entrada da cidade

Prefeito garantiu que projeto já está cadastrado no sistema do Governo Federal para captação de recursos e afirma que mineradora

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

21/10/2025 - 11h51
Distante aproximadamente de 427 quilômetros da Capital, parte do portal de entrada do município de Corumbá foi destruído após o monumento ser atingido por uma carreta de minério, sendo que a Cidade Branca deve agora ganhar um novo pórtico para recepcionar os visitantes. 

Quem anuncia a novidade é o próprio prefeito, Dr. Gabriel Alves de Oliveira (PSB), que após reunião com representantes responsáveis ontem (21) garantiu já ter um projeto cadastrado junto ao sistema do Governo Federal para captação de recursos. 

Segundo o chefe do Executivo de Corumbá, a reunião com representantes da mineradora LHG e da empresa terceirizada responsável pelo caminhão ainda definiu as responsabilidades das partes. 

Conforme exposto pelo Executivo em nota, essas duas empresas "prestarão todo o suporte necessário às ações decorrentes do incidente".  

Nessa reunião também estiveram presentes: 

  • Fábio Barbosa (gerente de Logística da LHG),
  • Kelver Lino (coordenador de Meio Ambiente da LHG),
  • Cecílio Neto (responsável pela empresa terceirizada de transporte de cargas),
  • Nilson dos Santos Pedroso (secretário de Governo e Gestão Estratégica),
  • Jossiely Godoi da Silva (sec. Infraestrutura e Serviços Públicos),
  • Josileia Marques (adjunta de Governo e Gestão Estratégica),
  • Roberto Lins (procurador-geral),
  • Silvanei Barbosa Coelho (superintendente da Defesa Civil) e
  • Ricardo Cândia (superintendente de Serviços Públicos).

Relembre

Na noite do último sábado, 18 de outubro, o Portal de Entrada de Corumbá foi atingido por um caminhão de minério do qual, como cita a mineradora em nota divulgada pela prefeitura, "a carreta se desprendeu do cavalo mecânico e colidiu com a estrutura". 
 
Sem qualquer pessoa ferida, os danos foram apenas materiais e técnicos da prefeitura fizeram a análise da situação, sendo que o objetivo é "modernizar" esse acesso.

Localizado no principal acesso à BR-262, na Avenida Gaturama, logo no dia seguinte à colisão os avaliadores da Defesa Civil já apontavam para a necessidade de demolição, diante dos riscos futuros de novos acidentes por queda de partes da estrutura. 

Nas palavras do prefeito de Corumbá, um novo "moderno" acesso deve garantir uma estrutura mais segura, melhoria para o tráfego local, além da possibilidade de valorização da identidade regional de Corumbá aos olhos logo de quem chega na Cidade Branca. 

