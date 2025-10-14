Após apagão, ministro diz que Brasil tem segurança energética e descarta horário de verão

Após um apagão atingir ao menos oito Estados brasileiros na madrugada desta terça-feira (14), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o País “está em condições de segurança energética” e voltou a descartar a retomada do horário de verão.
Segundo o ministro, a falha no fornecimento foi causada por um incêndio em um reator da subestação de Bateias, na região metropolitana de Curitiba (PR), que desligou toda a estrutura de 500 kV do Sistema Interligado Nacional (SIN).
De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o problema começou às 0h32 e interrompeu cerca de 10.000 megawatts de carga, afetando consumidores nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A recomposição da energia foi feita de forma gradual, e até 1h30 o fornecimento havia sido restabelecido em praticamente todo o País, com exceção de parte da região Sul, normalizada até 2h30.
Em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Amazonas e Santa Catarina, moradores relataram oscilações e interrupções de energia.
No Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont ficou sem luz por cerca de 30 minutos, mas sem impacto nas operações. Em São Paulo, 937 mil clientes da Enel ficaram sem energia por oito minutos, devido ao acionamento automático do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), mecanismo de proteção do sistema.
Silveira ressaltou que, apesar do incidente, o sistema elétrico brasileiro é estável e não há necessidade de medidas emergenciais, como o horário de verão.
“Temos uma matriz energética robusta e limpa, com sobra de energia. O episódio foi pontual e já controlado”, afirmou em entrevista ao CanalGov. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que realizará uma reunião preliminar de análise da ocorrência e deve concluir o relatório técnico até sexta-feira (17).