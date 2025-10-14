Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Após apagão, ministro diz que Brasil tem segurança energética e descarta horário de verão

Parte de Mato Grosso do Sul e outros estados teve apagão na manhã desta terça-feira (14)

Da Redação

Da Redação

14/10/2025 - 15h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após um apagão atingir ao menos oito Estados brasileiros na madrugada desta terça-feira (14), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o País “está em condições de segurança energética” e voltou a descartar a retomada do horário de verão.

Segundo o ministro, a falha no fornecimento foi causada por um incêndio em um reator da subestação de Bateias, na região metropolitana de Curitiba (PR), que desligou toda a estrutura de 500 kV do Sistema Interligado Nacional (SIN).

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o problema começou às 0h32 e interrompeu cerca de 10.000 megawatts de carga, afetando consumidores nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A recomposição da energia foi feita de forma gradual, e até 1h30 o fornecimento havia sido restabelecido em praticamente todo o País, com exceção de parte da região Sul, normalizada até 2h30.

Em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Amazonas e Santa Catarina, moradores relataram oscilações e interrupções de energia.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont ficou sem luz por cerca de 30 minutos, mas sem impacto nas operações. Em São Paulo, 937 mil clientes da Enel ficaram sem energia por oito minutos, devido ao acionamento automático do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), mecanismo de proteção do sistema.

Silveira ressaltou que, apesar do incidente, o sistema elétrico brasileiro é estável e não há necessidade de medidas emergenciais, como o horário de verão.

“Temos uma matriz energética robusta e limpa, com sobra de energia. O episódio foi pontual e já controlado”, afirmou em entrevista ao CanalGov. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que realizará uma reunião preliminar de análise da ocorrência e deve concluir o relatório técnico até sexta-feira (17).
 

DESMATAMENTO

Para fugir de processo judicial, vinícola assume obrigações por desmatar Vegetação Nativa

O imóvel terá que recompor os danos, bem como o dever de evitar a ocorrência de danos futuros ao meio ambiente

14/10/2025 16h28

Compartilhar
Vinícola gourmet, localizada em Aquidauana, é um destino gastronômico em Mato Grosso do Sul

Vinícola gourmet, localizada em Aquidauana, é um destino gastronômico em Mato Grosso do Sul Arquivo

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e a vinícola gourmet Terroir Pantanal, do distrito de Camisão, no município de Aquidauana, assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o qual o imóvel assume as obrigações legais por desmatar 1,82 hectares em área declarada como Remanescente de Vegetação Nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental. 

Com a assinatura do TAC, Gilmar França dos Santos, o responsável pela vinícola, assume a obrigação de recompor os danos, bem como o dever de evitar a ocorrência de danos futuros ao meio ambiente.

Além disso, a Terroir Pantanal se compromete a apresentar, no prazo de 60 dias a partir da assinatura do termo, um Plano de Recuperação de Área Degradada - PRADE, devidamente protocolado no Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL).

Em relação a indenização ambiental, o proprietário compromete-se a doar a quantia de R$ 992,74 para o Comitê Interinstitucional de Segurança Pública de Aquidauana, cujo pagamento deve ser efetuado ate o dia dez de novembro.

O TAC tem o objetivo de resolver conflitos de forma extrajudicial, reparando o dano causado e garantindo que a irregularidade não continue, tudo isso de maneira mais rápida e flexível que um processo judicial.

Inquérito civil

Apesar da Terroir Pantanal ter autorização ambiental referente a corte de árvores nativas isoladas, o desmate ocorreu fora das áreas licenciadas. Em março deste ano, o MP abriu um inquérito civil para apurar o desmatamento de áreas declaradas como Remanescente de Vegetação Nativa. 

O documento foi resultado do mapeamento  via imagem de satélite, através do Programa DNA Ambiental, no período entre novembro-dezembro de 2022, quando houve 1,42 hectares desmatados; e entre fevereiro-março de 2023, quando 0,40 ha foram degradados ilegalmente. Como apresentado em imagens do laudo técnico:

Vinícola gourmet, localizada em Aquidauana, é um destino gastronômico em Mato Grosso do SulÁrea de 1,42 hectares desmatados
 
Vinícola gourmet, localizada em Aquidauana, é um destino gastronômico em Mato Grosso do SulÁrea de 0,40 hectares desmatados


Araras e rojões

Em junho de 2024, a vinícola Terroir Pantanal esteve envolvida em um outro episódio, quando foi alvo de uma denúncia grave: a de usar rojões para afugentar araras azuis das parreiras das uvas cultivadas no local. 

Um funcionário da vinícola disse que a técnica era usada para evitar os prejuízos causados pelas araras.

"O prejuízo é grande. O povo acha que a gente está perturbando eles porque a gente quer. A gente não quer é perder o investimento, para a gente investir e a arara pegar e comer"

Por causa dos disparos de fogos, que começaram com rojões de 12 tiros e depois passaram para rojões de 1 tiro a cada dois minutos, os vizinhos do misto de restaurante gourmet com vinícola queixaram-se ao proprietário.

A vinícola em questão é um projeto de vinícola gourmet que se prepara para produzir seus primeiros vinhos com certificado de origem. Por enquanto, é um destino gastronômico onde as pessoas têm experiências de beber vinhos, comer pratos finos, em um espaço instagramável com a serra de Maracaju ao fundo, que passa pelo distrito de Camisão.

Assine o Correio do Estado

Quadrilha Especializada

Funcionário público que furtava motocicletas é preso em Campo Grande

Foram mais de 30 motos furtadas de julho até agora. A suspeita da Polícia Militar é que mais criminosos estejam envolvidos

14/10/2025 14h33

Compartilhar

Crédito: 9° BPM

Continue Lendo...

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) prendeu dois homens, identificados como A.B.S. e M.H.N.P., de 20 e 32 anos, suspeitos de serem integrantes de uma quadrilha criminosa especializada em furtos de motocicletas com atuação na região do Shopping Campo Grande.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, um dos presos, M.H.N.P., é servidor público e atuava como chefe de manutenção do município. A prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (14), enquanto um dos homens tentava roubar uma moto nas imediações do Hospital da Unimed.

A equipe do 9° Batalhão, que participou da ação, interrompeu uma sequência de mais de 30 motos furtadas de julho até agora. Como existe a suspeita de que mais pessoas estejam envolvidas, ainda não é possível afirmar que todos os furtos foram realizados pela mesma dupla.

O preso de 24 anos possui mais de 70 passagens pela polícia, e o de 32 anos também tem a “capivara suja”, com 14 passagens, incluindo homicídio, tráfico de drogas e furto.

A dupla não tinha um modelo de moto específico: costumava levar os veículos mais fáceis de serem levados.

Prisão

A equipe recebeu um chamado sobre uma tentativa de roubo próximo ao hospital. Durante a ação, a vítima entrou em luta corporal com os suspeitos, que conseguiram fugir. A partir das informações, os policiais iniciaram diligências e avistaram a dupla entrando no Shopping Campo Grande.

Os militares realizaram acompanhamento tático e conseguiram fechar o cerco com o auxílio dos seguranças privados. A investigação continua para apurar se, além dos dois homens, mais criminosos fazem parte da quadrilha.

“A ação reforça o compromisso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul com a segurança da população, demonstrando o trabalho preventivo e ostensivo da corporação na proteção dos cidadãos e no combate à criminalidade na capital”, diz a nota do 9° BPM.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 5 dias

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 4 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)

3

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito
águas cristalinas

/ 5 dias

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito

4

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 5 dias

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1126, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 4 dias

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1126, quinta-feira (09/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?