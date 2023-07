Após apreender 650 kg, polícia fecha o cerco contra rota pantaneira da cocaína

Habitação e Assuntos Fundiários

Nesta semana, a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) divulgou a realização do Revalida de Habitação, com a finalidade de refazer o cadastro geral da Agência. Com isso, cada pessoa cadastrada deverá atualizar suas informações até o dia 20 de agosto de 2023.

A ideia é efetivar uma confirmação das informações anteriormente prestadas, as quais poderão ser feitas preferencialmente pela internet, neste link, ou por meio de atendimento presencial junto à AMHASF, no Pátio Central Shopping e Shopping Norte Sul Plaza.

Sobretudo, a atualização dos cadastros deverá resultar em um limpa, considerando que muitos inscritos já podem ter falecido ou nem se enquadrarem mais nas regras dos programas de habitação.

Os cadastros são realizados há mais de 15 anos e, apenas nesta convocação, foram chamados 112.810 pessoas.

A instituição desse programa foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), na terça-feira (4).

De acordo com o diretor de Desenvolvimento Social e Contratos da Amhasf, Giovani Silvério, a atualização é voltada para aqueles que queiram participar dos próximos programas habitacionais do município e que já possuem cadastro no banco de dados da Agência.

“Desde 2008, não havia um programa como esse, que busca entender o perfil socioeconômico dessas famílias, com dados cadastrais primordiais a serem prestados, tais como renda, telefone e endereço. Assim, futuramente, elas poderão se habilitar aos processos seletivos e, posteriormente, participar dos sorteios de novas unidades habitacionais. Frisamos para que os cadastrados não deixem de participar do Revalida e se atentem ao prazo de vigência da convocação”, ressalta Giovani.

O diretor de Desenvolvimento Social e Contratos ainda reforça que, caso as pessoas não tenham acesso à internet, que busquem as unidades da Amhasf no Norte Sul Plaza ou no Pátio Central.

“Até o dia 20 de agosto, esperamos o público que tem real interesse em uma unidade habitacional. Assim, conseguiremos, de fato e com êxito, abrir os próximos processos seletivos baseados em números reais, com informações pertinentes e atualizadas”, explicou.

Lista de convocados

Confira AQUI os nomes que constam na lista de convocação. Caso seu nome não esteja na relação, aguarde para efetuar um novo cadastro, que abrirá a partir do dia 1º de setembro.

Conforme a divulgação, a Amhasf chama 112.810 inscritos no programa para realizar o recadastro.

Confira quais são os documentos solicitados

Reprodução/Prefeitura de Campo Grande

Veja também a lista de exigências para o cadastro online