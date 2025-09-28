Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Após atentado em escola no Ceará, livro digital reforça as questões de segurança

Caso em Sobral reacendeu as discussões sobre protocolos de segurança nas escolas

João Pedro Flores

28/09/2025 - 15h45
Escrito por 33 especialistas como advogados, administradores, diretores de escolas, empresários, engenheiros, especialistas em segurança pública e privada, jornalistas, militares, psicólogos, professores e servidores públicos, o livro digital Escolas em Alerta foi lançado este mês com a proposta de debater segurança e gestão de crises para fortalecer a cultura de proteção da infância e o combate à violência nas escolas no Brasil.

Organizado pela Cosafe, empresa de tecnologia para alerta e gerenciamento de incidentes críticos para organizações, o livro reúne propostas voltadas a educadores, gestores escolares, autoridades e famílias interessados em construir ambientes educacionais mais seguros.

Diretora executiva da Cosafe, especialista em gestão de incidentes e uma das autoras, Ana Flavia Bello Rodrigues destaca que a análise foi feita para escolas públicas e privadas. Segundo ela, as questões de proteção escolar não são apenas ligadas à violência urbana. 

"Elas são ligadas a diversos aspectos da escola, desde acidentes, drogas, suicídio e tentativa de suicídio, automutilação, problemas de saúde mental. Existem muitas questões além da violência extrema do atentado por agressor ativo que pode acontecer a qualquer hora e em qualquer lugar", explica Ana Flavia.

De acordo com a especialista, os maiores riscos da escola ocorrem dentro das unidades. 

"O impacto das redes sociais na saúde mental dessas crianças tem afetado muito, trazendo violência para dentro das escolas, como bullying. O sofrimento dessa geração hoje vem muitas vezes de casa, com abandono que começa dentro de casa, e resulta em uma situação na escola. Temos casos de agressão entre os alunos ou que atingem funcionários e professores", avalia Ana Flavia. 

Caso de Sobral

Na quinta-feira (25), dois alunos morreram e três ficaram feridos em uma escola estadual de Sobral, no Ceará. Os assassinos pararam a motocicleta na rua lateral e correram a pé em direção às grades da escola, onde atiraram em direção a um grupo de estudantes. 

O crime ocorreu no intervalo, horário em que vários alunos estavam no pátio. As duas mortes foram de vítimas com 16 e 17 anos, que estavam no estacionamento e morreram no local. De acordo com as informações, a motivação do atentado não foi extremismo, mas sim uma disputa no tráfico de drogas. 

Na sexta-feira (26), as Forças de Segurança do Ceará prenderam um suspeito, que já respondia por homicídio, roubo, associação criminosa e corrupção de menor. Também apreenderam uma moto vermelha, que teria sido usada durante o crime.

Atentados em escolas

Apesar do ataque na Escola Estadual Luís Felipe, no Ceará, ter motivação diferente de extremismo, relembra a violência e atentados ocorridos em outros estados, como em Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, Suzano, em São Paulo, no ano de 2019, e Blumenau, em Santa Catarina, no ano passado. 

Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, houve um caso de atentado em 2023. Um ex-aluno da escola Municipal Bernardo Franco Baís, menor de idade, foi até sua antiga escola armado com quatro facas e uma marreta. 

O ex-estudante deixou uma advogada, mãe de outro aluno, ferida após atingi-la com uma facada ainda na porta do colégio. As autoridades que apuraram o caso na época especulam que ele planejava um ataque em massa, mas foi impedido por dois funcionários da escola.

Anuário

O Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023, voltado à violência nas escolas, mostra que a percepção de violência por professores e diretores atingiu níveis alarmantes. 

"Há relatos de tiroteios ou bala perdida em ao menos 1,7% das escolas brasileiras; de situações de assédio sexual em 2,3% e de interrupção do calendário letivo de 2021 em decorrência de episódios de violência em 0,9% das escolas. Pode parecer pouco, mas isso significa que milhares de alunos e alunas, bem como professores e professoras, têm na violência uma das experiências mais indeléveis de suas trajetórias pessoais e profissionais na sua relação com a escola", alerta o anuário.

Ainda segundo a publicação, "são muitos, portanto, os desafios que se impõem para que a educação realize, em meio ao fogo cruzado, sua função social de fazer com que o saber sistematizado seja criticamente apropriado pelos estudantes e, ademais, capacite-os à participação cidadã na vida social do país".

Com informações da Agência Brasil 

Verba

MS recebe R$ 17,4 milhões para construir postos de saúde em sete municípios

Liberação do recurso acontece por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC)

28/09/2025 16h30

Foto: Arquivo / Correio do Estado

Sete municípios sul-mato-grossenses vão receber R$  17,403 milhões para construir Unidades Básicas de Saúde (UBS), mais conhecidas como postos de saúde. A liberação do recurso, que é do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), foi autorizada pelo Ministério da Saúde, por meio das portarias 8.205 e 8.206, publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na última terça-feira (23).

As autorizações para construção destinam R$ 1,7 bilhão a 800 municípios em todo o país, segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

De acordo com as portarias, no art. 3º, o Fundo Nacional de Saúde ficará responsável por repassar os recursos aos fundos municipais de saúde em uma única parcela. O pagamento será feito após as prefeituras cumprirem as condições exigidas para esse tipo de transferência.

Entre elas a construção e modernização das UBSs terão de  garantir qualidade e acessibilidade e as propostas de construção devem ser enviadas pelos municípios à pasta  acompanhadas de documentação específica e seguindo padrões arquitetônicos fornecidos pelo ministério para serem aprovadas.

Com a publicação das portarias que indicou os municípios beneficiados, os gestores têm até 270 dias para realizar a licitação e mais 90 dias para começarem as obras.

Em Mato Grosso do Sul, o maior valor foi destinado a Sidrolândia, que vai receber R$ 4,270 milhões, seguido de Nova Andradina, com R$ 3,278 milhões. Foram beneficiados com R$ 1,971 milhões os municípios de Amambai, Aquidauana, Coronel Sapucaia, Douradina e Tacuru. 

Segundo o Ministério da Saúde, as UBSs são centros de atendimento primário à saúde, onde equipes de Saúde da Família realizam uma gama de ações, oferecendo atendimento de saúde primário, incluindo prevenção, diagnóstico e tratamento. Elas  representam a principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo a necessidades de saúde individual e coletiva. O Novo PAC Saúde busca modernizar essas unidades, promovendo sustentabilidade e integrando tecnologias como teleconsulta.

Preocupação

Em virtude de ter ocorrido paralisações em obras do PAC anteriormente, a CNM alertou os prefeitos sobre os cuidados com o uso de recursos próprios na execução das obras, caso os repasses do PAC não sejam suficientes para a conclusão. A entidade ainda orienta que os Municípios observem rigorosamente os prazos estabelecidos, a fim de evitar a devolução de recursos e a suspensão dos contratos destinados à construção das UBS.

Bonito

Prefeitura suspende processos administrativos de imóveis em áreas de bacias hidrográficas

A medida, com validade inicial de 180 dias, pode ser prorrogada por igual período

28/09/2025 16h15

Medida se estende as áreas dos rios Formoso, Prata, Peixe, Miranda e Mimoso, incluindo seus afluentes, nascentes e olhos d'água perenes

Medida se estende as áreas dos rios Formoso, Prata, Peixe, Miranda e Mimoso, incluindo seus afluentes, nascentes e olhos d'água perenes IMASUL

A Prefeitura Municipal de Bonito decretou, nesta sexta-feira (26), a suspensão da tramitação e revisão de processos administrativos relacionados a loteamentos, desmembramentos, fracionamentos, divisões, unificações e condomínios de imóveis rurais localizados nas bacias hidrográficas dos rios Formoso, Prata, Peixe, Miranda e Mimoso, incluindo seus afluentes, nascentes e olhos d’água perenes, dentro do território municipal. O Decreto nº 323 foi publicado no Diário Oficial do Município.

A medida, com validade inicial de 180 dias, pode ser prorrogada por igual período, desde que haja justificativa fundamentada. A suspensão se aplica a todos os processos administrativos em tramitação, inclusive àqueles que estejam em fase de análise ou aprovação em quaisquer órgãos municipais.

De acordo com a Prefeitura, a decisão considera o histórico de ocupação do solo rural e urbano, além da necessidade de garantir a organização racional e sustentável do território. O objetivo é assegurar segurança jurídica, proteção ambiental e um planejamento urbano e rural adequado durante a revisão do principal instrumento de ordenamento territorial da cidade.

O decreto tem como base o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e considera o disposto no artigo 182 da Constituição Federal e na Lei Federal nº 10.257/2001, que orienta a política de desenvolvimento urbano, atribuindo ao poder público o dever de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade rural e urbana.

A publicação também leva em conta as diretrizes da Lei Orgânica do Município e do Plano Diretor vigente, bem como a implantação do Núcleo Gestor Municipal do Plano Diretor, criado pelo Decreto nº 75, de 20 de março de 2025, como ação preventiva diante do processo de atualização e revisão do Plano Diretor de Bonito.

