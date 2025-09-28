Após atentado em escola no Ceará, livro digital reforça as questões de segurança

O livro digital Escolas em Alerta foi lançado este mês com a proposta de debater segurança e gestão de crises - Agência Brasil

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Escrito por 33 especialistas como advogados, administradores, diretores de escolas, empresários, engenheiros, especialistas em segurança pública e privada, jornalistas, militares, psicólogos, professores e servidores públicos, o livro digital Escolas em Alerta foi lançado este mês com a proposta de debater segurança e gestão de crises para fortalecer a cultura de proteção da infância e o combate à violência nas escolas no Brasil.

Organizado pela Cosafe, empresa de tecnologia para alerta e gerenciamento de incidentes críticos para organizações, o livro reúne propostas voltadas a educadores, gestores escolares, autoridades e famílias interessados em construir ambientes educacionais mais seguros.

Diretora executiva da Cosafe, especialista em gestão de incidentes e uma das autoras, Ana Flavia Bello Rodrigues destaca que a análise foi feita para escolas públicas e privadas. Segundo ela, as questões de proteção escolar não são apenas ligadas à violência urbana.

"Elas são ligadas a diversos aspectos da escola, desde acidentes, drogas, suicídio e tentativa de suicídio, automutilação, problemas de saúde mental. Existem muitas questões além da violência extrema do atentado por agressor ativo que pode acontecer a qualquer hora e em qualquer lugar", explica Ana Flavia.

De acordo com a especialista, os maiores riscos da escola ocorrem dentro das unidades.

"O impacto das redes sociais na saúde mental dessas crianças tem afetado muito, trazendo violência para dentro das escolas, como bullying. O sofrimento dessa geração hoje vem muitas vezes de casa, com abandono que começa dentro de casa, e resulta em uma situação na escola. Temos casos de agressão entre os alunos ou que atingem funcionários e professores", avalia Ana Flavia.

Caso de Sobral

Na quinta-feira (25), dois alunos morreram e três ficaram feridos em uma escola estadual de Sobral, no Ceará. Os assassinos pararam a motocicleta na rua lateral e correram a pé em direção às grades da escola, onde atiraram em direção a um grupo de estudantes.

O crime ocorreu no intervalo, horário em que vários alunos estavam no pátio. As duas mortes foram de vítimas com 16 e 17 anos, que estavam no estacionamento e morreram no local. De acordo com as informações, a motivação do atentado não foi extremismo, mas sim uma disputa no tráfico de drogas.

Na sexta-feira (26), as Forças de Segurança do Ceará prenderam um suspeito, que já respondia por homicídio, roubo, associação criminosa e corrupção de menor. Também apreenderam uma moto vermelha, que teria sido usada durante o crime.

Atentados em escolas

Apesar do ataque na Escola Estadual Luís Felipe, no Ceará, ter motivação diferente de extremismo, relembra a violência e atentados ocorridos em outros estados, como em Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, Suzano, em São Paulo, no ano de 2019, e Blumenau, em Santa Catarina, no ano passado.

Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, houve um caso de atentado em 2023. Um ex-aluno da escola Municipal Bernardo Franco Baís, menor de idade, foi até sua antiga escola armado com quatro facas e uma marreta.

O ex-estudante deixou uma advogada, mãe de outro aluno, ferida após atingi-la com uma facada ainda na porta do colégio. As autoridades que apuraram o caso na época especulam que ele planejava um ataque em massa, mas foi impedido por dois funcionários da escola.

Anuário

O Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023, voltado à violência nas escolas, mostra que a percepção de violência por professores e diretores atingiu níveis alarmantes.

"Há relatos de tiroteios ou bala perdida em ao menos 1,7% das escolas brasileiras; de situações de assédio sexual em 2,3% e de interrupção do calendário letivo de 2021 em decorrência de episódios de violência em 0,9% das escolas. Pode parecer pouco, mas isso significa que milhares de alunos e alunas, bem como professores e professoras, têm na violência uma das experiências mais indeléveis de suas trajetórias pessoais e profissionais na sua relação com a escola", alerta o anuário.

Ainda segundo a publicação, "são muitos, portanto, os desafios que se impõem para que a educação realize, em meio ao fogo cruzado, sua função social de fazer com que o saber sistematizado seja criticamente apropriado pelos estudantes e, ademais, capacite-os à participação cidadã na vida social do país".

Com informações da Agência Brasil