BATAYPORÃ

Garoto passou mal no sábado (9) em Batayporã,foi encaminhado para Dourados e morreu no domingo (10)

Polícia Civil investiga a morte de José Guilherme Maracci, de 10 anos, ocorrida neste domingo (10), no Hospital Missão Caiuá, em Dourados, município localizado a 223 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela mídia local, o menino passou mal no sábado (9) e foi levado para o Hospital Regional de Nova Andradina, onde recebeu os primeiros atendimentos.

O garoto foi transferido para o Hospital Missão Caiuá, em Dourados, mas, não resistiu a gravidade do quadro clínico e faleceu no local.

O corpo foi encaminhado para Instituto Médico Legal (IML) de Dourados e posteriormente liberado para a família.

O menino era filho do servidor municipal da Prefeitura de Batayporã, Aclerison Maracci. A suspeita é de que o garoto teria sido picado por um escorpião.

A Prefeitura Municipal de Batayporã publicou nota lamentando o óbito menino, que é filho do servidor municipal Aclerison Maracci.

“O Poder Executivo de Batayporã manifesta profundo pesar pelo falecimento de José Guilherme Maracci, filho do nosso servidor público Aclerison Maracci (Tuti) e de Daniela Santana. Menino querido por todos, José Guilherme, apesar da tenra idade, deixa uma grande história de amor à família e aos amigos. Nesse momento de imenso pesar, rogamos ao Senhor que ministre o consolo divino e fortaleça a todos”.

ESCORPIÃO

Escorpião é um aracnídeo Scoorpiones que vive em áreas com temperaturas entre 20ºC e 37ºC. O animal é um artrópode peçonhento, capaz de eliminar veneno tóxico por meio de picada.

É encontrado tanto na área urbana, como na rural e se esconde em frestas de pedras, calçadas, entulhos, lenha, material de construção, esgoto, encanamentos, roupas e sapatos.

Escorpiões aparecem com maior frequência nos meses mais quentes e chuvosos, de setembro a março. Com isso, a população deve ficar atenta, principalmente na estação de verão. Crianças têm maior risco de desenvolver complicações clínicas em acidentes com escorpiões.

NÚMEROS

Mato Grosso do Sul registrou recorde de ataques de escorpião em 2023. Dados do Centro Integrado de Vigilância Toxicológica (Civitox) apontam que o Estado registrou, entre janeiro e outubro, 3.623 ataques de escorpiões, sendo 311 apenas no último mês.

Campo Grande lidera o ranking das cidades em MS com mais notificações de acidentes, com 901 casos, seguido por Três Lagoas com 554 e por Paranaíba com 189.

O que fazer se for picado por um escorpião?

É necessário que o cidadão acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, através do número 193, caso seja picado por um escorpião.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), até que o serviço de socorro chegue, existem medidas que podem salvar a vida de uma pessoa caso tenha sido picada por um escorpião. Confira:

Lavar o local da picada com água e sabão

Mantenha a vítima em repouso absoluto (não a faça caminhar ou correr)

Remova anéis, pulseiras, braceletes e outros adornos

Ofereça água para a vítima beber, se estiver consciente

Eleve o local afetado

Faça compressa com água morna no local da picada

Leve o animal que o atacou para o hospital (mesmo morto), ou tire fotos, para que as equipes de saúde identifiquem com mais rapidez o antídoto que deve ser utilizado

O uso de pomadas no local não é recomendado, pois pode alterar a cor da pele, além de ser ineficaz para impedir a penetração do veneno

Não é recomendado colocar gelo no local

Não amarre o membro ou faça torniquete

Não corte o local da picada

Não chupe o local da picada

Não coloque substâncias no local da picada

PREVENÇÃO

De acordo com o CBMMS, existem formas de eliminar escorpiões dos lares campo-grandenses. Confira: