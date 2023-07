Após cinco anos, Projeto Rondon retorna ao Estado e reaproxima forças armadas da população

Os acadêmicos oferecem oficinas com técnicas para ingressar no mercado de trabalho. - Patrick Rosel/Correio do Estado

Ações sociais e soluções sustentáveis para o fomento do desenvolvimento da cidadania, da inclusão social e da redução da desigualdade estão sendo realizadas em 12 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul pelo Projeto Rondon. As atividades tiveram início no dia 13 de julho e se estendem até o dia 27 de julho. O projeto é coordenado pelo Ministério da Defesa, e conta com o apoio do Governo do Estado e do Exército Brasileiro.

O projeto também possui parceria com 12 Instituições de Ensino Superior (IES) do país. Nesta edição, o projeto conta com alunos e professores de universidades da Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, entre outras. Acadêmicos de todo Brasil se reúnem no período de férias para realizar os trabalhos voluntários em prol da população.

O Correio do Estado esteve em Camapuã para conferir de perto as ações desenvolvidas no município pelos acadêmicos e professores. Na cidade estão sendo realizadas oficinas do conjunto A (educação, saúde, direitos humanos e justiça e cultura), B (meio ambiente, tecnologia e produção, comunicação e trabalho) e o conjunto C (comunicação social), responsável pela cobertura das ações e coleta de dados.

De acordo com a coordenadora do Projeto Rondon, Adriana Nassia de Souza, essa é a terceira vez que o projeto atua em Mato Grosso do Sul, agora nos municípios de Água Clara, Bodoquena, Caarapó, Camapuã, Bonito, Figueirão, Inocência, Juti, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Taquarussu.

“Nós estivemos aqui em 2011 e 2018. Geralmente, a gente intercala de cinco em cinco anos para voltar naquele Estado, inclusive para ver o que ficou de legado e se as prefeituras deram continuidade. Nós damos prioridade para aqueles municípios que não participaram anteriormente, dessa vez só Bodoquena está sendo contemplada novamente”, explicou.

Para a coordenadora, o Projeto Rondon é uma grande oportunidade para que, tanto os acadêmicos quanto a população dos municípios sejam beneficiadas a partir da troca de experiências e o acesso à informação. Cada município está recebendo 20 rondonistas, sendo 10 integrantes de duas IES, dois professores e oito alunos.

“Para o acadêmico é a oportunidade de conhecer a realidade do país, eles saem dos seus Estados e vão para outro lugar totalmente diferente, conhecem outras culturas e contribui com o desenvolvimento sustentável dos municípios, além de colocar na prática aquilo que está sendo aprendido na teoria”, afirmou.

Para o prefeito de Camapuã, Manoel Eugênio Nery (DEM), receber um projeto de nível nacional e perceber o interesse da população pelos assuntos que estão sendo apresentados é muito importante para o município. “Os alunos trazem informações atuais sobre determinados assuntos que são do cotidiano de muitas pessoas, seja com relação ao trabalho, a violência escolar, violência contra a mulher ou contra o idoso, de maneira leve”, apontou o prefeito.

Acadêmicos, professores e militares em ação no município de Camapuã.

De acordo com a professora doutora em produção animal da UNIFENAS, do Câmpus de Alfenas, Andressa Natel, o impacto do projeto na vida dos alunos é essencial, principalmente nessa fase inicial em que muitos ainda não tiveram experiências profissionais. “Alguns deles não tinham nem saído de seus Estados. Aqui é o primeiro ‘não’ que eles recebem, é a primeira vez que eles saem da universidade e podem aplicar o que aprenderam”.

A acadêmica do curso de Medicina Veterinária da UNIFENAS, de Belo Horizonte, Isabela de Oliveira, é responsável por ministrar a oficina que auxilia as pessoas a ingressarem no mercado de trabalho. De acordo com ela, é necessário saber construir um bom currículo e conhecer as ferramentas atuais que impulsionam aqueles que estão em busca do primeiro emprego.

“Essa foi uma das coisas que eles [prefeitura] pediram pra gente, ajudar as pessoas como se cadastrar [no Linkedin], construir um currículo e entrar no mercado de trabalho e, quem sabe assim, viajar mundo afora. Hoje em dia é possível crescer muito profissionalmente, ir para outros locais, conhecer novos lugares. Então o principal objetivo é capacitar as pessoas e aprimorar o conhecimento”, explicou a acadêmica.

Luã Correia, acadêmico do curso de Biologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), participa da oficina sobre Auto-Estima da Terceira Idade

Atividade com população terceira idade. Atividade com população terceira idade.

realizada no Centro de Referência da 3ª Idade de Camapuã. “Desde o primeiro momento, as pessoas foram muito receptivas, perguntam de onde é, o que a gente veio fazer, tiram fotos”, descreveu.

Alunos podem participar do Projeto Rondon apenas uma vez, mas o acadêmico afirma que se houvesse outras oportunidades com certeza participaria. “No começo a gente fica meio apreensivo, planeja tudo para chegar em uma cidade que nunca nem ouvimos falar, mas depois a gente se solta. É uma experiência muito engrandecedora”, explicou Luã.

A Presidente da Associação da Terceira Idade, Ana Petroski, participou da oficina sobre horta comunitária e afirma que aos 68 anos de idade aprendeu novas habilidades que até então não tinha tido contato. “Aprendi a fazer adubo orgânico e a mexer com inseticida, foi muito bom”, disse a aposentada. “É muito bom receber e conhecer gente de fora, ver as apresentações, gostei, tá sendo bem recebido”, complementou.

Legado

As atividades desenvolvidas contaram com a presença do Secretário de Pessoal, Saúde, Desporto e Projetos Sociais (SEPESD) do Ministério da Defesa, Tenente-Brigadeiro do Ar, Heraldo Luiz Rodrigues, que foi homenageado pela equipe do Projeto Rondon e pelo município de Camapuã junto a outros militares presentes.

Tenente-Brigadeiro do Ar, Heraldo Luiz Rodrigues. Tenente-Brigadeiro do Ar, Heraldo Luiz Rodrigues.

“A gente perpetua aqui o legado de Marechal Rondon, ele foi um dos grandes brasileiros que interiorizaram o país, desbravou Mato Grosso, a região do Amazonas, foi o primeiro a levar sentimento de cidadania para as pessoas que viviam distantes do país. As caravanas que Marechal levava cidadania, é isso que o projeto quer,”, afirma o Tenente-Brigadeiro.

“Levar conhecimento, práticas e ensinamentos de coisas que podem ser feitas no dia a dia, através dos meios que eles possuem, dentro da sua realidade e transformar aquilo em uma melhoria de vida, sem falar nos alunos que ganham muito com isso também. Daqui a 50 anos, quando alguém conversar com essa pessoa ela vai dizer ‘eu fui rondonista, eu fui a Camapuã e ensinei tal coisa’, uma experiência única”, conclui o Tenente-Brigadeiro.

Projeto Rondon

O Projeto Rondon foi semeado em 11 de julho de 1967, quando uma equipe formada por 30 universitários e dois professores de universidades do antigo Estado da Guanabara, conheceram de perto a realidade amazônica no então território federal de Rondônia. A primeira missão teve a duração de 28 dias.

Os estudantes retornaram de Rondônia, propuseram a criação de um movimento universitário que desse prosseguimento ao trabalho iniciado no

Primeira equipe da UFSM a embarcar em direção ao campus avançado de Roraima, em 1969. Primeira equipe da UFSM a embarcar em direção ao campus avançado de Roraima, em 1969.

território visitado. A esse movimento deram-lhe o nome de Projeto Rondon, em homenagem ao bandeirante do século XX, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon.

No ano seguinte, o trabalho expandiu-se para a Amazônia e Mato Grosso, com 648 jovens, exigindo maior participação do Governo no seu apoio. Durante o período em que permaneceu em atividade, integrando a estrutura do Governo, o Projeto envolveu mais de 350.000 universitários em todas as regiões do País.

Nos últimos 18 anos, o Projeto Rondon realizou 89 Operações que levaram ações transformadoras a um total de 1.296 municípios, estando presente em quase todas as Unidades da Federação. O Programa capacitou 24.628 Rondonistas e formou mais de dois milhões de multiplicadores de conhecimento entre produtores, agentes públicos, professores e lideranças locais.

