Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Após corrida em Bonito, secretária terá mais 29 dias de atestado médico

Com licença médica desde 25 de novembro, Márcia Hokama chegará a 44 dias longe da função, alegando questões de saúde. 

João Pedro Flores

10/12/2025 - 16h46
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após a secretária municipal de Fazenda, Márcia Helena Hokama, aparecer na corrida de Bonito 21K no último sábado (6), mesmo com atestado médico, foi divulgado hoje (10), em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), que a mesma seguirá afastada até dia 8 de janeiro de 2026. Com isso, Márcia seguirá com mais 29 dias de licença.  

Ao todo, Márcia chegará a 44 dias longe da função, pois está de atestado médico desde o dia 25 de novembro, alegando questões de saúde. 

Para substituir Hokama durante o período, a prefeita Adriane Lopes (PP) designou o secretário adjunto Isaac José de Araújo, para desempenhar a função de secretário municipal da Fazenda, no período de 10 de dezembro a 8 de janeiro de 2026.

Isaac já vinha ocupando o cargo interinamente e seguiria até esta terça-feira (9), quando acabava a licença de Márcia Hokama.

O Correio do Estado entrou em contato, por meio de e-mail, com a Prefeitura de Campo e a Secretaria Municipal de Fazenda, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem.

Prova

A secretária municipal Márcia Helena Okama participou da 11ª edição da corrida Bonito 21K, disputada no último final de semana, na cidade homônima, no interior do Estado.

Flagrada pelos fotógrafos da prova, Márcia Okama finalizou a prova de 10km em 1h11min e concluiu o trajeto na 23ª colocação geral entre as competidoras com 50 e 59 anos de idade.

A competição, que atrai principalmente atletas com alto poder aquisitivo, além de profissionais, recebeu R$250 mil em recursos públicos advindos do Governo do Estado que, declaradamente, atravessa momento de crise financeira. 

Conforme publicado na edição desta terça-feira (09) do Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul, dois dias após a realização da corrida no município "mais turístico" do MS, do extrato de contrato entre a LS Turismo e Eventos e a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul,  o empenho da nota emitida em 03 de dezembro para apoio da Fundtur soma exatos 250 mil reais.

 

 

Cidades

Homem é preso após ex-companheira denunciar roubo de arma

Mesmo após fim do relacionamento, homem comprou munições no nome da ex sem autorização

10/12/2025 16h00

Compartilhar

Divulgação/PCMS

Continue Lendo...

Um homem de 38 anos foi preso em Nova Andradina nesta quarta-feira (10) pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) do município, após ter sido denunciado pela sua ex-companheira.

A mulher relatou à polícia que, durante relacionamento mantido por aproximadamente nove meses, adquiriu legalmente uma carabina calibre .357 mediante Certificado de Registro de CAC.

Com o término da relação, em abril de 2025, o investigado teria se apropriado da arma, recusando-se a devolvê-la. O homem também chegou a adquirir munições em seu nome, sem sua autorização, após o fim do relacionamento.

Durante o cumprimento do mandado de usca e apreensão na casa do investigado, as equipes localizaram e apreenderam a carabina .357 pertencente à vítima, acompanhada de três munições intactas.

Em outro endereço, foi encontrado um revólver calibre .357, três munições intactas e três cartuchos do mesmo calibre, todos sem registro.

O material foi apreendido e encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

O autor foi preso em flagrante delito e permanece à disposição da Justiça.

 

Cidades

Homem é baleado após combinar "acerto de contas" no WhatsApp

Discussão por conta de ex terminou com um homem baleado, após dois homens combinarem um encontro via aplicativo de mensagens para resolver a situação

10/12/2025 15h54

Compartilhar

Divulgação PCMS

Continue Lendo...

Após discutir com um conhecido via aplicativo de mensagens, um homem de 49 anos combinou um “acerto de contas” e acabou baleado na cabeça, na rua Lourenzo Torres Cintas, no bairro Paulo Coelho Machado.

A polícia recebeu um chamado, e uma equipe do Batalhão de Choque esteve no local, onde encontrou a vítima consciente. Ela explicou que foi baleada pelo conhecido.

Segundo relatos, a briga começou porque a vítima mantinha um relacionamento com a ex do suspeito. A situação se intensificou a ponto de os dois marcarem um encontro “cara a cara” para resolver o conflito.

A equipe apurou que o suspeito do disparo estava a bordo de um Chevrolet Prisma branco. Durante diligências, o veículo foi localizado na rua Traumaturgo, no bairro Aero Rancho.

O suspeito, de 44 anos, que estava acompanhado da namorada, antes de descer do carro, jogou um revólver calibre .38 para fora do veículo. A arma estava com cinco munições intactas e uma deflagrada.

Ele confessou que efetuou o disparo e confirmou a briga ocorrida no WhatsApp por conta da ex-companheira, que vive em união estável com a vítima.

O homem relatou que a vítima desceu da caminhonete D20 na posse de uma faca e que teria efetuado o disparo com a intenção de “dar um susto”, mas o tiro acabou atingindo a cabeça.

A equipe deu voz de prisão e levou o suspeito até a Depac Cepol. A perícia esteve no local do crime, acompanhada pelo delegado plantonista, e a faca que estava próxima ao corpo da vítima foi apreendida.

O homem baleado foi encaminhado para a Santa Casa. O médico informou que ele chegou consciente e, segundo informações do Choque, com o projétil alojado na região cervical.
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

De atestado médico, secretária da Capital é flagrada em corrida de rua de Bonito
Campo Grande

/ 2 dias

De atestado médico, secretária da Capital é flagrada em corrida de rua de Bonito

2

CNJ destaca enriquecimento "exponencial" de filho de desembargador investigado por venda de sentença
relatório

/ 1 dia

CNJ destaca enriquecimento "exponencial" de filho de desembargador investigado por venda de sentença

3

Instrutores enxergam medida para baratear CNH como positiva
Cidades

/ 2 dias

Instrutores enxergam medida para baratear CNH como positiva

4

Onde vai passar e qual é o horário do jogo entre Flamengo e Cruz Azul
copa intercontinental

/ 1 dia

Onde vai passar e qual é o horário do jogo entre Flamengo e Cruz Azul

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2859, segunda-feira (08/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2859, segunda-feira (08/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes
Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 02/12/2025

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)