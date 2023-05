Após dois anos de licitação, Belas Artes terá obras iniciadas

Solidariedade

Além dos itens arrecadados, o Estado vai comprar 100.000 cobertores para distribuir aos municípios de Mato Grosso do Sul

A campanha “Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem”, realizada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração (SAD), arrecadou 127.759 itens de inverno para serem doados a 218 entidades beneficentes e organizações não-governamentais em Mato Grosso do Sul.

Com início em 12 de abril e encerramento nesta quinta-feira (25), a "Seu Abraço Aquece" disponibilizou caixas de coleta em todos os órgãos públicos estaduais, e contou com a solidariedade dos servidores públicos, da sociedade e de empresas parceiras.

"Essa campanha é uma campanha do servidor público de Mato Grosso do Sul. Esses servidores, 'multiplicadores de abraço', mais do que ninguém fizeram com que essa campanha pudesse ser o sucesso que foi", destacou Ana Carolina Araujo Nardes, secretária de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul (SAD).

Segundo a titular da SAD, mais de 65 parceiros da iniciativa privada contribuíram com a campanha.

A primeira-dama e madrinha da campanha, Mônica Riedel, afirmou que, no início, ficou com medo da campanha não ter tanta adesão quanto nos outros anos, mas que a ação foi um sucesso, e que a escolha do nome fez com que os envolvidos na campanha realmente "abraçassem" a ideia.

"Todos os servidores entenderam o que eu quis dizer com a palavra 'abraço', que realmente é você ter uma empatia com aqueles que mais precisam, com as pessoas em vulnerabilidade", afirmou.

Parceiros da campanha foram homenageados. / Foto: Gerson Oliveira

Os itens arrecadados serão distribuídos na Capital e no interior do Estado, de acordo com a demanda.

"Tenham certeza que as famílias serão atendidas e que todos esses abraços chegarão às pessoas que precisam. O frio vai chegar, mas elas vão ter uma ajuda, vão ter um apoio, vão ter uma dignidade", destacou.

A partir de segunda-feira, os itens passam a ser organizados para a distribuição.

Além do material arrecadado, o Estado vai comprar 100.000 cobertores para distribuir aos municípios de Mato Grosso do Sul.

"Essa atitude, de reunir 127 mil peças é uma atitude coletiva, é uma atitude de um sentimento, e digo que ela é mais importante do que a atitude do governo de comprar 100 mil cobertores, porque ela acaba envolvendo aquilo que qualquer sociedade que se pretende evoluir deve cultivar: a fé, a esperança e a caridade", declarou o governador, Eduardo Riedel.

