HIDROVIA

Previsão é de que trabalhos entre Corumbá e Porto Murtinho comecem no fim do próximo ano, o que pode viabilizar o transporte durante 12 meses do ano

Retirada da areia do fundo do rio será feita principalmente para agilizar e ampliar o período de transporte de minérios

Durante evento sobre direito ambiental na manhã desta sexta-feira no Bioparque Pantanal, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, afirmou que o Novo PAC prevê R$ 95 milhões para custear a dragagem de três trechos do Rio Paraguai, entre Corumbá e Porto Murtinho.

E, depois de garantir o recurso, o próximo passo é conseguir a licença ambiental, que já foi solicitada ao Ibama e deve ser liberada em três ou quatro meses, acredita o secretário. Na sequência, por ser um rio de domínio federal, o DNIT terá de fazer a licitação e a estimativa é de que os trabalhos de retirada da areia do fundo do rio comecem nos últimos meses do próximo ano.

Ele lembra que os trabalhos só podem ser executados quando o nível do rio está baixo, o que normalmente ocorre entre novembro e fevereiro.

“É fundamental para navegabilidade do rio. O impacto ambiental é baixíssimo. Ao contrário, você está retirando a areia que está dentro do rio, que está prejudicando a navegação”, explica Verruck, já prevendo possíveis questionamentos de ambientalistas que podem se manifestar contrários à intervenção no leito do principal rio da bacia pantaneira.

O secretário diz que estes três pontos de assoreamento estão identificados há mais de dez anos e mesmo quando o rio está com um nível de água razoável eles provocam transtornos ao transporte, que pode ser feito normalmente quando o nível do rio está acima de 1,5 metro na régua de Ladário. Neste ano, o máximo foi de 4,24 metros, em meados de julho.

“Nesses três pontos, quando a barcaça carregando minério ou qualquer outro produto chega, ela tem que ser desmontada. Você tem um empurrador com um monte de barcaças. Nestes locaial, tem que levar uma por uma, amarrar na beira do rio e voltar para buscar as outras, porque ele não consegue passar com o comboio inteiro nesses pontos”, explica Verruck,

Depois da dragagem, acredita ele, o rio será navegável até mesmo no período de estiagem, já que o governo paraguaio também está dragando, desde janeiro, três pontos críticos entre Porto Murtinho e a confluência do Rio Paraguai com o Rio Paraná. Estes trabalhos devem se estender ao longo de 36 meses.

Nesta sexta-feira, o nível do rio na régua de Ladário está em 2,49 metros. Em um mês recuou 1,16 metro. Então, se mantiver este ritmo de queda, no começo de novembro chegará a nível crítico, que de 1,5 metro.

No ano passado, no começo de outubro, o rio estava com apenas 80 centímetros. Em 2021, após dois anos de severas estiagens, estava 50 centímetros abaixo do nível considerado zero na medição feita pela Marinha em Ladário.

MINERAÇÃO

E a dragagem adquire relevância e urgência em meio ao cenário de aumento na extração de minérios em Corumbá. Nos sete primeiros meses do ano foram despachadas 3,77 milhões de toneladas de minério a partir dos portos de Ladário e Corumbá.

O volume é 29% maior na comparação com as 2,92 milhões de toneladas de igual período do ano anterior e o maior já registrado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

Atualmente, cerca de sete milhões de toneladas de minérios são extraídos por ano das morrarias de Corumbá, mas a previsão é de que este montante chegue a 14 milhões de toneladas por ano. Parte disso é transportado por rodovias.

Além dos minérios, neste ano verificou-se também uma “explosão” no transporte de soja pela hidrovia, mas estes embarques ocorreram todos em Porto Murtinho, abaixo dos três bancos de areia que atrapalham o transporte de minérios.

Nos oito primeiros meses deste ano foram embarcadas 1,38 milhão de toneladas de soja, um aumento de 360% ante igual período de 2022.