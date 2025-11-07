Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

AGORA VAI?

Após meses de estagnação, ambulâncias paradas estão próximas de rodarem na Capital

Com o Termo de Anuência assinado pelos órgãos fiscalizadores, as seis novas viaturas estão prestes a substituir as alugadas

João Pedro Flores

07/11/2025 - 20h52
Em reunião na Assembleia Legislativa, o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, vereador Dr. Victor Rocha, assinou o Termo de Anuência e a Solicitação de Aditamento do Termo de Doação nº 561/2024, referente a doação de ambulâncias doadas pelo Ministério da Saúde destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Campo Grande. Os veículos estão parados desde abril no pátio da Sesau.

A finalidade da Solicitação de Aditamento é substituir as cinco ambulâncias alugadas, aquelas com gastos de R$ 70 mil por mês aos cofres públicos, pelas seis novas que foram doadas ao Município de Campo Grande. Das seis que estão paradas no pátio da Sesau, cinco serão para renovação da frota e uma para ampliação.

Inicialmente, os novos veículos doados em abril deste ano, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, tinham o intuito de ampliar a frota, porém com a Solicitação de Aditamento a proposta muda para renovação dela.

Atualmente, a frota de ambulâncias em Campo Grande conta com 14 veículos
Atualmente, a frota de ambulâncias em Campo Grande conta com 14 veículos / Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Ao Correio do Estado, Vanderlei Bispo, membro do Comitê Gestor da Saúde, disse que a Secretaria Municipal de Saúde cometeu um equívoco quando solicitou novas ambulâncias, em 2021. Elas deveriam vir como renovação de frota, e não como ampliação como foi pedido. Com isso, somou-se as viaturas alugadas e doadas, excedendo o número das 14 capacitadas, pois faltam profissionais para atuarem nos novos transportes.

De acordo com Vanderlei, o Ministério da Saúde orientou que a Sesau entrasse com um termo pedindo anuência aos órgãos fiscalizadores para que estes aceitassem a troca da ampliação pela renovação, o que permite que as ambulâncias tenham o aval para transitar. 

Os órgãos fiscalizadores são: Conselho Municipal de Saúde, Comissão de Saúde da Câmara de Campo Grande, Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal. O Termo de Anuência já foi assinado pelos dois primeiros, e agora só depende das assinaturas dos outros dois, que devem ser colhidas na próxima segunda-feira (10). Posteriormente, o documento será encaminhado ao Ministério da Saúde para análise e autorização para a substituição imediata dos veículos alugados pelos novos.

O presidente da Comissão de Saúde ressaltou que continuará acompanhando o processo e cobrando celeridade na incorporação das viaturas à operação do SAMU

“A população precisa ver resultado. Temos que unir esforços entre Câmara, Prefeitura e Ministério Público para que esses recursos públicos sejam bem aplicados. Cada ambulância parada é um atendimento que deixa de acontecer”.

Imbróglio

As ambulâncias estão paradas no pátio da Sesau desde abril deste ano, pois, de acordo com Vanderlei Bispo, o contrato assinado pela secretaria solicitando novas ambulâncias, em 2021, teve um equívoco. 

Elas deveriam vir como renovação de frota, e não como ampliação como foi solicitado. Com isso, o número de veículos excederia os 14, sendo que há equipes para 12 e os outros dois ficam como ampliação. Consequentemente, não seria permitido a veiculação desses automóveis.

Vanderlei ainda relata que o Ministério da Saúde deu a opção de usar as seis ambulâncias como ampliação, o que seria impossível pois cada veículo precisaria de quatro equipes para alternar os turnos, ou a Sesau teria que devolvê-las. 

A última cartada dada pelo Ministério foi que a Sesau entrasse com um termo pedindo anuência aos órgãos fiscalizadores para que estes aceitassem a troca da ampliação pela renovação, o que permite que as ambulâncias tenham o aval para transitar. 

Ministério da Saúde sobre as ambulâncias paradas

Conforme o Ministério da Saúde, a Prefeitura tem o prazo de até 90 dias para comprovar o efetivo funcionamento do serviço, realizando o processo de habilitação do serviço junto à Secretaria Estadual de Saúde de sua região. 

Caso o prazo não seja cumprido, a normativa prevê a possibilidade de devolução dos veículos e dos recursos financeiros, com correção monetária, assegurando o direito à defesa”.


ENEM

Frota de ônibus reforçada e passe gratuito garantem transporte público para o domingo

Agetran programou um planejamento único para funcionamento dos coletivos em Campo Grande nos dois dias de prova

07/11/2025 18h00

Veículos estarão como reservas com motoristas disponíveis em oito terminais de transbordo

Veículos estarão como reservas com motoristas disponíveis em oito terminais de transbordo Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Os estudantes que forem fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terão a possibilidade de utilizar o transporte público para se deslocarem ao local de prova. Isto porque a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) programou um planejamento único para funcionamento dos coletivos em Campo Grande nos dois domingos (9 e 16 de novembro).

Dois veículos estarão como reservas com motoristas disponíveis em oito terminais de transbordo da Capital para atender eventuais demandas, como substituir um veículo que tenha estragado.

A linha 222, que faz o trajeto entre o Terminal General Osório e a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), um dos locais de prova, vai operar com o plano funcional de sábado, das 7h25 às 19h35. As demais linhas funcionarão conforme o plano habitual de domingos e feriados.

Os terminais onde estarão os veículos reservas serão: Guaicurus, Aero Rancho, Nova Bahia, Júlio de Castilho, Morenão, Bandeirantes, General Osório e Hércules Maymone. O horário de funcionamento será das 9h às 18h, além dos habituais. 

Gratuidade

Estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibular das Universidades Estadual e Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS e UEMS) poderão usar o transporte público de graça, nos dias de prova, em Campo Grande.

O objetivo é garantir meio de locomoção para estudantes que não têm condições de se deslocar até o exame, para realizar as provas e concorrer a uma vaga no ensino superior.

Com isso, a gratuidade vale exclusivamente para os dias:

  • 9 de novembro de 2025, domingo – primeiro dia de ENEM
  • 16 de novembro de 2025, domingo – segundo dia de ENEM
  • 23 de novembro de 2025, domingo – vestibular UEMS
  • 7 de dezembro de 2025 – vestibular UFMS
  • 14 de dezembro de 2025 – PASSE UFMS

Para ter direito ao benefício, o estudante deve:

  1. Se cadastrar antecipadamente neste site;
  2. Informar dados pessoais;
  3. Informar número de inscrição na prova;
  4. Preencher o formulário;
  5. Imprimir o formulário; e
  6. Pronto! Agora é só aproveitar o passe gratuito nos dias de prova.

A gratuidade é lei em Campo Grande desde 2023 e de autoria do vereador Ronilço Guerreiro (Podemos).

Enem

O estado do Mato Grosso do Sul contabilizou 57.941 inscritos confirmados para o Enem 2025. Uma novidade dessa edição foi a inscrição pré-preenchida de 24.780 estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, dos quais 16.825 confirmaram a participação (67,90%). Do total de inscritos no estado, 32.626 são isentos e 25.315, pagantes.

O exame registrou 4,8 milhões de inscritos no país, um aumento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% em comparação com 2024. Os dados são do Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Cônsul Assaf Trad

Prefeitura pede mais prazo para revitalizar parque abandonado há 16 anos

Parque Cônsul Assaf Trad já foi incluído em entregas do aniversário da Capital, mas abertura nunca saiu do papel

07/11/2025 17h31

Parque Cônsul Assaf Trad está abandonado há 16 anos

Parque Cônsul Assaf Trad está abandonado há 16 anos Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A Prefeitura de Campo Grande apresentou embargos de execução contra decisão que a obrigava a revitalizar o Parque Cônsul Assaf Trad no prazo de 60 dias. O Executivo Municipal alega a necessidade da elaboração de um novo projeto de revitalização e pede mais prazo para demonstrar o andamento dos procedimentos.

A ação foi impetrada pelo Ministério Público Estadual (MPMS), em ação de execução de obrigação de fazer, sob alegação de que em março de 2021 foi firmado entre as partes um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com a finalidade da revitalização do parque.

O parque está localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, entre o Residencial Alphaville e o Shopping Bosque dos Ipês, mas está fechado ao público há anos.

No TAC, a prefeitura se comprometeu a revitalizar o parque, conforme proposta apresentada em 2020. No entanto, até abril de 2022, quando foi protocolada a ação, o local não foi devidamente revitalizado, o que comprovaria que o TAC não foi cumprido. A situação persiste até hoje.

Em decisão, a Justiça citou a prefeitura a cumprir as obrigações constantes no TAC no prazo de 60 dias. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 10, limitada a 30 dias, a ser revertida ao Fundo Estadual de Reparação de Interesse Difusos e Lesados. Também foi estipulado um prazo de 15 dias para o Município opor embargos.

No embargo à execução, a prefeitura pleiteia o reconhecimento da regularidade das ações empreendidas pelo Município e a concordância quanto à prorrogação do prazo, não inferior a 90 dias úteis, "para demonstrar o andamento dos procedimentos para elaboração de um novo projeto de revitalização do Parque Cônsul Assaf Trad, sem a imposição de multa diária por descumprimento do referido Termo de Ajustamento de Conduta".

Ainda no documento, a prefeitura afirma que chegou a firmar contrato, em 2021, com a empresa Orkan Construtora, para a execução de obras visando a revitalização e abertura do Parque Cônsul Assaf Trad.

"Tal informação evidencia que, à época dos fatos, o Município cumpriu a Cláusula Segunda do referido TAC, a qual previa a obrigação de celebrar contrato com a empresa responsável pela execução das obras e serviços necessários à revitalização do Parque em comento", diz a defesa.

No entanto, segundo o Município, ao longo da execução dos serviços foram verificadas adversidades que impediram o avanço das obras, especialmente em razão das alterações características do solo, ocasionada por processos erosivos e movimentação de terra para conter a erosão.

Esses procedimentos de estabilização em diferentes pontos do parque teriam transformado de forma expressiva a estrutura do terreno e comprometeu as atividades originalmente planejadas, o que acarretou na rescisão do contrato com a construtora para que fosse realizada nova análise técnica das condições da área e redimensionamento do projeto.

Dentre as alterações realizadas desde então, a prefeitura cita autorização concedida pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), em fevereiro de 2022, permitindo a deposição de materiais como blocos de concreto e rocha para não agravar as erosões, assim como nova autorização em junho do mesmo ano para continuidade da deposição de resíduos de construção civil no local, dentre outros.

Em agosto de 2024, teriam sido realizadas fiscalizações para monitorar a área do parque e propor medidas para recuperá-lo ambientalmente, no qual foi solicitada a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada e/ou Alterada (Prada).

Para a elaboração deste Prada, a prefeitura argumenta ser exigida a observância de etapas técnicas essenciais, como diagnóstico minucioso da área impactada, verificação das condições atuais do solo, flora e fauna existentes e circunstância que levaram a degradação da área.

"De igual modo, faz-se imprescindível o desenvolvimento de um plano de intervenção devidamente estruturado, mediante a definição das técnicas de recuperação ambientais mais adequadas para local em questão, tais como a erradicação das espécies exóticas invasoras e recomposição da vegetação com espécies nativas, a implementação de práticas conservacionistas do solo e o monitoramento sistemático das intervenções executadas, suscetíveis, inclusive, às oscilações e intempéries climáticas", diz o embargo.

Atualmente, o Município afirma que o local passa por uma nova avaliação, que está sendo realizada pela Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos (Sisep), visando a elaboração de um novo projeto embasado em diagnósticos recentes e detalhados da área afetada, citando que a reformulação do projeto não deve ser entendida como atraso ou descumprimento do TAC, pois visa a solução de problemas encontrados no parque.

É citado ainda que o Termo de Ajustamento de Conduta previa que o prazo previsto poderia ser prorrogado "sempre que ocorra fato imprevisível ou de natureza alheia à vontade das partes", o que seria o caso.

"Dessa forma, considerando a necessidade de reavaliação das condições do terreno e de atualização dos estudos técnicos que subsidiarão o novo planejamento, impõe-se a necessidade de prorrogação do prazo para demonstrar o andamento dos procedimentos voltados à elaboração um novo projeto de revitalização do Parque Cônsul Assaf Trad", conclui a prefeitura.

Assim, o Município pede o reconhecimento da regularidade das ações empreendidas e a concordância quanto à prorrogação do prazo, para que o Executivo demonstre o andamento dos procedimentos para elaboração de um novo projeto de revitalização, sem a imposição de multa diária por descumprimento.

Os embargos de execução foram protocolados no dia 6 de novembro e ainda não há decisão.

Parque Cônsul Assaf Trad está abandonado há 16 anosAbertura do parque já entrou no calendário por várias vezes, mas nunca saiu do papel (Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado)

Parque Cônsul Assaf Trad

Em 2006, o empreendimento Alphaville doou à Prefeitura uma área de 302.032,54 metros quadrados, como compensação ambiental pelo empreendimento. 

Em parte desta área, foi implantando o Parque Cônsul Assaf Trad, inaugurado em 2008.

A área conta com aproximadamente 25 hectares em área verde, com três lagos, e está abandonada e fechada para o público. 

No interior, funciona o Projeto Florestinha, da Polícia Militar Ambiental (PMA), que atende crianças e adolescentes promovendo educação ambiental, como plantio de árvores para recuperação das matas ciliares das lagoas existentes no parque.

Em 2014, denúncias de abandono e degradação ambiental, com formação de erosões, levou o Ministério Público Estadual (MPMS) a se reunir com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, onde foi estabelecido prazo para limpeza, manutenção e abertura a população, que não foi cumprido.

No ano seguinte, um inquérito civil público foi instaurado pela 42ª Promotoria de Justiça para apurar a situação, com informações da PMA de que a galeria de águas pluviais localizada no parque estaria provocando o surgimento de diversas ravinas que poderiam se tornar voçorocas.

Foram solicitados laudos de vistoria e relatórios técnicos, comprovação de limpeza e abertura e da inexistênciua da degradação ambiental.

Onze anos depois, o parque continua fechado para uso da população.

