Após passar por cirurgia, vice-prefeita de Dourados recebe alta e tranquiliza apoiadores

SEGURANÇA

A parceria visa garantir a fluidez do tráfego e a segurança dos visitantes

Entre os dias 9 e 18 de maio, acontecerá em Dourados a 59ª Expoagro, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho. Diante disso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária CCR MSVia estão implementando um plano de segurança e monitoramento especial na BR-163/MS, para garantir a fluidez do tráfego e a segurança dos visitantes, que vão sair de outros municípios para acompanharem o evento em Dourados.

O planejamento faz parte de uma ação discutida entre o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Gino José Ferreira, e o inspetor-chefe da PRF local, Waldir Brasil. “Estamos em contato com a CCR MSVia, que administra o trecho da rodovia, para elaborar um plano conjunto de segurança e acessibilidade. Nosso objetivo é atender os usuários da melhor forma possível, especialmente nos horários de maior fluxo de público”, afirmou o inspetor Waldir Brasil.

Já Gino Ferreira destacou a importância da parceria com a PRF na organização do sistema viário ao redor do evento. “A presença da PRF na preparação do entorno da festa garante tranquilidade para o público que vai prestigiar as atrações da Expoagro”, ressaltou.

EXPOAGRO

A Expoagro 2025 é uma das maiores feiras agropecuárias do Estado e conta com o apoio da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Dourados, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC).

A 59ª edição da feira agropecuária começa nesta sexta-feira (09), com um campeonato nacional de rodeio com entrada gratuita. Durante o dia, o público também poderá acompanhar outras atrações como a prova dos três tambores, o laço comprido e, no segundo fim de semana, a modalidade team roping. À noite, os olhares se voltam para a arena, onde peões e animais protagonizam os grandes desafios.

Além disso, a feira também contará com shows de Henrique e Juliano e Israel e Rodolfo. Os ingressos podem ser adquiridos no site GuichêWeb.

