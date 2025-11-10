Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

BR-276

Após perder controle e capotar, motorista morre em rodovia de Dourados

Produtor rural tinha 72 anos e morreu antes de socorro chegar ao local do acidente

Noysle Carvalho

10/11/2025 - 10h20
Continue lendo...

No início da noite de ontem (09), um homem de 72 anos morreu após perder controle da picape em curva. O socorro chegou ao local, mas não puderam prestar serviço ao idoso, devido a morte instantânea com o impacto do acidente.

Identificado como Osvalderlei Correia Vieira, o homem era produtor rural e morava em fazenda na região de Guaçu.

De acordo com a Polícia Civil de Dourados, o acidente aconteceu na BR-276, no trecho próximo da residência do idoso, que liga o distrito de Indápolis, de Dourados, ao distrito Lagoa Bonita, de Deodápolis.

Segundo informações, enquanto realizava a curva, Osvalderlei perdeu o controle do volante e saiu da pista. Ao acontecer isso, o acidente piorou quando o veículo caiu em uma valeta e em seguida capotou diversas vezes até enfim parar em meio a vegetação às margens da rodovia.

Encontrado preso nas ferragens do veículo, o homem não resistiu ao impacto e ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), assim como o Corpo de Bombeiros chegaram no local, próximo à ponte do Rio Dourados, mas não puderam evitar e apenas constataram a morte.

O corpo foi retirado pelas equipes de socorro e encaminhado ao Instituto de Perícia de Dourados, à 251 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Civil de Dourados foi acionada e investiga o caso.

No trecho em que aconteceu o acidente, a curva foi reconhecida como perigosa por outros inúmeros acidentes e ocorrências graves que acontecem no local. Não há registro de envolvimento de nenhum outro veículo.

 

BELÉM (PA)

Riedel e Verruck apresentam Carbono Neutro de MS na COP30

Autoridades prometem apresentar o triunfo de Mato Grosso do Sul para o mundo, mostrando que o Estado é um dos que mais crescem e mais preservam o meio ambiente no Brasil

10/11/2025 09h25

Jaime Verruck (titular da Semadesc) e Eduardo Riedel (governador de MS)

Jaime Verruck (titular da Semadesc) e Eduardo Riedel (governador de MS) Arquivo/Correio do Estado/Paulo Ribas

Continue Lendo...

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP); secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck e o secretário-adjunto da Semadesc, Artur Falcette marcarão presença na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), nesta quarta (12), quinta (13) e sexta-feira (14), em Belém do Pará.

O trio promete apresentar o triunfo de Mato Grosso do Sul para o mundo, mostrando que o Estado é um dos que mais crescem e mais preservam o meio ambiente no Brasil.

No evento, MS será exaltado como exemplo a ser seguido pelos demais países do mundo, com políticas econômicas aliadas às ambientais, de modo a demonstrar que é possível aliar agronegócio e preservação ambiental.

Confira os temas que as autoridades sul-mato-grossenses apresentarão na COP30:

  • MS Carbono Neutro: neutralização das emissões de gases do efeito estufa – diminuição dos gases poluentes na atmosfera
  • Investimento verde (FCO Verde): linha de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) voltada para projetos com foco em sustentabilidade e mitigação de impactos ambientais
  • Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA): incentivo financeiro ao produtor rural que protege e restaura ecossistemas
  • Conservação do Meio Ambiente aliada ao desenvolvimento do agronegócio: geração de empregos, evolução do PIB e preservação da fauna e flora
  • Maior polo de celulose do Brasil: expansão de florestas - crescimento de 500% na área plantada em uma década

Confira a agenda das autoridades sul-mato-grossenses na COP30 em Belém:

EDUARDO RIEDEL

  • 12 de novembro, quarta-feira: Painel no Espaço FNP (Frente Nacional dos Prefeitos)
  • 13 de novembro, quinta-feira: Lei Geral do Licenciamento Ambiental e o papel dos estados em sua execução na Green Zone da Abema (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente)

JAIME VERRUCK

  • 13 de novembro, quinta-feira: Painel 'Inovação e Inteligência Ambiental: Tecnologia
  • a Serviço da Sustentabilidade' na Abema
  • 14 de novembro, sexta-feira: Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) na Casa da Biodiversidade e Clima

COP30

A COP30 é realizada entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, na capital Paraense, coração da Amazônia. A Cúpula de Líderes ocorreu nos dias 6 e 7 de novembro.

O evento é o encontro global anual onde líderes mundiais, cientistas, Organizações não Governamentais (ONGs) e representantes da sociedade civil se reúnem para discutir e negociar ações de combate às mudanças climáticas no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

Os principais temas incluem financiamento climático, transição energética, preservação florestal e justiça climática.

Pré-COP30 Bioma Pantanal foi realizada em 30 de setembro de 2025 no auditório da Faculdade Instead, localizada na avenida Fernando Corrêa da Costa, número 845, Centro, em Campo Grande.

O tema foi “Clima e Biodiversidade: o papel dos estados e municípios na COP30”.

O evento debateu clima e biodiversidade, além de discutir como o Pantanal pode se tornar referência mundial em políticas de mitigação, adaptação e financiamento climático. Riedel, Verruck e outras diversas autoridades participaram do evento.

MEIO AMBIENTE

Governo de MS quer usar a COP30 para "vender" o Fundo Pantanal para o mundo

Estado já marcou encontros com alguns interessados em investir no bioma, uma dessas agendas deve ocorrer com a Suíça

10/11/2025 09h00

Pantanal de Mato Grosso do Sul é regido por nova legislação desde fevereiro do ano passado, que também criou fundo para o bioma

Pantanal de Mato Grosso do Sul é regido por nova legislação desde fevereiro do ano passado, que também criou fundo para o bioma Rodolfo César

Continue Lendo...

Lançado oficialmente em fevereiro deste ano, o Fundo Clima Pantanal, do qual o governo do Estado retira recursos para financiar o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) Bioma Pantanal, teve até hoje apenas três doações, uma feita pelo Executivo estadual e outras duas menores realizadas por entidades ligadas aos produtores rurais.

E é para mudar este cenário que o projeto será apresentado na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30).

O evento, que começa hoje em Belém, no Pará, deve reunir mais de 170 países e será usado como vitrine para projetos relacionados com a preservação do meio ambiente. Entre tais projetos, Mato Grosso do Sul incluirá o Fundo Clima Pantanal, que foi criado com a Lei do Pantanal, aprovada em 2023 e que entrou em vigor no ano passado.

Segundo o secretário-executivo de Meio Ambiente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Artur Falcette, o governo do Estado está montando as agendas com os interessados em contribuir com o fundo, criado para pagar produtores rurais que preservarem o bioma além do que determina a lei.

“O fundo está entre os principais temas que a gente vai discutir e apresentar, principalmente o PSA. A gente segue a nossa busca por recursos”, afirmou Falcette, ao Correio do Estado.

Entre essas agendas, uma já marcada será com um fundo da Suíça, que já sinalizou interesse no Fundo Clima Pantanal, porém, ainda não há um valor definido para doação.

Das três doações existentes no fundo pantaneiro, a maior delas foi a do governo do Estado, que destinou R$ 40 milhões para os projetos escolhidos na região. Os outros dois repasses foram da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) e da Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul (OCB-MS), ambos no valor de R$ 100 mil.

PSA

O governo de Mato Grosso do Sul lançou oficialmente o PSA aos produtores rurais e organizações que se comprometerem com a preservação do bioma em março deste ano.

Segundo as regras do programa, divulgadas pelo Correio do Estado na época, o valor será de R$ 55 por hectare, a ser pago em duas parcelas, com limite de até R$ 100 mil por propriedade.

O PSA não impede que o fazendeiro arrende parte da sua propriedade, podendo receber os dois pagamentos caso também faça as ações de preservações, que deverão estar previstas no edital.

O PSA visa remunerar aqueles que contribuem há séculos com a preservação do Pantanal, entre ribeirinhos, produtores rurais e povos originários.

O pagamento por serviços ambientais no Pantanal foi criado com a Lei do Pantanal, que entrou em vigor no ano passado, e a criação do Fundo Clima Pantanal, ferramenta que tem por objetivo pagar aos produtores pelo excedente de preservação ambiental da região.

O programa está sendo instituído em duas modalidades: Conservação e Biodiversidade e PSA Brigadas Flexibilização do Manejo Integrado do Fogo, e já inicia com o aporte de R$ 40 milhões do governo estadual. 

Organizações da sociedade civil, produtores rurais, comunidades tradicionais, ribeirinhas, comunidades indígenas, qualquer pessoa que viva no território do Pantanal e que esteja organizada em uma associação, em algum tipo de representação, podem submeter projetos.

“Cabe destacar que 97% da região pantaneira está em propriedades rurais, ou seja, os proprietários são responsáveis pela gestão do território”, destacou Artur Falcette, à época.

Na semana passada, o governo do Estado publicou alguns dos contemplados com recursos do Fundo Clima Pantanal. Conforme matéria do Correio do Estado, a ferramenta está destinando quase R$ 3 milhões a organizações não governamentais (ONGs) que atuem no combate a incêndios e no tratamento de animais silvestres atingidos pelas queimadas no Pantanal.

Publicação do Diário Oficial do Estado do dia 5 divulgou o repasse de R$ 1,438 milhão para o Instituto do Homem Pantaneiro (IHP), R$ 996 mil para o Instituto SOS Pantanal, e R$ 497,5 mil para o Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil (IPCTB).

Somados, os repasses chegam R$ 2,931 milhões, o que equivale a 7,3% dos R$ 40 milhões anunciados pelo governo do Estado ao Fundo Clima Pantanal para o primeiro ano de vigência do programa.

FUNDO FLORESTAS

Na semana passada, durante a prévia para a COP30, o governo federal lançou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, em inglês), mecanismo financeiro que usa um modelo de investimento de renda fixa para gerar recursos destinados à conservação de florestas tropicais.

A ferramenta tem sido defendida pelo governo federal e já conseguiu aporte de US$ 5,5 bilhões em investimentos. O maior repasse foi do governo da Noruega, que já se comprometeu a colocar cerca de US$ 3 bilhões.

Além dele, também se dispuseram a contribuir o Brasil (US$ 1 bilhão), a Indonésia (US$ 1 bilhão) e a França (US$ 500 milhões). Talvez este seja o maior “concorrente” do Fundo Clima Pantanal para receber doações.

