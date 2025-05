Secretaria de Saúde espera repasse de R$ 5 milhões da União e governo

DESENVOLVIMENTO

Táxis aproveitam o diferencial de emitirem recibos e competem entre motoristas clandestinos para se beneficiarem de empreendimento que custeia ida de trabalhadores até Inocência

Taxistas comentam impacto sentido com o custeio por parte da Arauco que ainda não disponibilizou ônibus fretados para esse transporte de funcionários Marcelo Victor/Correio do Estado

Longe cerca de 350 km de Campo Grande, a megafábrica de celulose que está sendo levantada às margens do rio Sucuriú, pela empresa chilena Arauco, já tem trazido um ganho extra para aqueles taxistas que fazem a rota do Aeroporto Internacional até a rodoviária da Capital rumo à Inocência.

Com o processo em terraplanagem desde junho de 2024, a planta em construção tem capacidade de produção prevista em torno de 3,5 milhões de toneladas de fibra curta de celulose ao ano, sendo que as próximas etapas de edificação da megafábrica em Inocência animam os trabalhadores em Campo Grande.

Além de se beneficiarem, através da chamada "rádio peão" os trabalhadores de Campo Grande ficam por dentro até mesmo do andamento da obra em Inocência, como no caso do motorista Jorge, de 67 anos, que revela as etapas atual e porvir.

"Ainda tá ali na terraplanagem, mas já está terminando essa etapa pelo que eles nos falaram e agora vai começar a parte de pedreiros, o que deve aumentar o número de trabalhadores que vão descer para o trecho", comenta ele.

Foto: Jorge é um dos taxistas beneficiados. MV/CE

Com 12 anos no ofício, Jorge largou o moto-táxi pela maior segurança das quatro rodas e dirige um táxi há mais de uma década, comentando o impacto sentido com o custeio por parte da Arauco que ainda não disponibilizou ônibus fretados para esse transporte de funcionários, como feito por outra gigante da celulose em Ribas do Rio Pardo.

Colega de profissão com cerca de quatro décadas como motorista, o taxista chamado Rodrigues, de 71 anos, conta que é difícil marcar rostos e por isso não se lembra da recorrência de passageiros, mas afirma que pôde sentir o maior fluxo de passageiros nesse sentido desde que começou a obra em Inocência.

"Porque esses funcionários, a maioria dos trabalhadores vem de outros estados, do Nordeste, Norte... então já chegam com horário, sobem aqui para a rodoviária e de lá que vão para as cinco horas de viagem até Inocência", comentou.

Vantagem dos táxis

Alguns taxistas ainda apontam problemas enfrentados pela classe, como a presença de motoristas clandestinos, que segundo eles muitas das vezes sequer rodam por aplicativos, mas aliciam passageiros para esses destinos e inclusive realizam transportes ilegais.

É o que explica a motorista de 68 anos, Nelcy Cardoso, primeira mulher a entrar como taxista no aeroporto há cerca de 32 anos. Hoje, ela diz que precisa estar atenta para não perder passageiros.

Nelcy foi a primeira mulher taxista no aeroporto de CG. Foto: M.V/CE

"Estão fazendo clandestino, porque daí eles levam até cinco passageiros cobrando bem mais do que deveriam, enquanto nosso taxímetro dá 46, eles estão cobrando R$ 65. Eles vêm, perguntam se precisa de Uber ou 99 mas eles não tem nada, oferecem em cima de um cálculo qualquer por quilômetro ", cita.

Nesse sentido, como a própria empresa chilena custeia o transporte dos funcionários, os taxistas conseguem "sair na frente" pela facilidade de emissão de notas e recibos.

"Nós temos o recibo, colocamos nosso alvará, placa, identificação do aeroporto, marcamos o ponto de suporte, se é 'hotel', etc, com o dia e tudo certinho. Quando era da Suzano a gente colocava até nosso telefone para qualquer eventualidade, para saberem quanto era a viagem... mas tudo numeradinho", expõe a motorista.

Dos transportes em si, Rodrigues indica que o total de trabalhadores por viagem não é fixo, com algumas viagens e o caso de apenas um passageiro, por exemplo, rodando do aeroporto até a rodoviária inclusive na bandeira um.

"Só sai na dois se tiver entre quatro pessoas, caso contrário é R$47 e na bandeira 2 é R$53,00. O que mantém a gente no táxi é que é o nosso ganha-pão, tem o horário flexível", comenta o taxista de 71 anos.

Além disso, a segurança do táxi tradicional se destaca das demais modalidades de transporte por aplicativo, segundo os motoristas, e Alguns taxistas comentam a chance de construir um serviço personalizado no atendimento ao cliente, o que ajuda como "diferencial"

Conhecida pelo atendimento cuidadoso, Nelcy demonstra compaixão para com os trabalhadores que vão para Inocência, destacando a importância de um atendimento respeitoso e humano, especialmente para aqueles que estão longe de suas famílias por causa do trabalho.

"Às vezes eles pedem meu telefone devido ao tratamento. Tem uns que até pedem para correr, mas eu brigo e costumo falar que na volta a gente pode se matar, mas com passageiro você tem que ir devagar, conforme a via. Daí me ligam, perguntam se posso pegar na hora que chegarem. A gente desce, abre a porta e ajuda com a bagagem, por mais que muitos vêm só com uma malinha ou mochila", conclui.

Megafábrica

Abastecida com cerca de 400 mil hectares de floresta de eucalipto, a planta às margens do Sucuriú, cujo projeto é batizado como o nome do Rio, tem previsão de produzir eletricidade em larga escala e em um ciclo fechado.

Vale lembrar que somente os alojamentos locais, como abordado pelo Correio do Estado, já consomem 300% mais energia que toda Inocência, conforme revelado por Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa MS.

Segundo o diretor, enquanto Inocência consome 2.5 megawatts de energia, só os alojamentos já estão consumindo cerca de 10 megawatts e a fábrica está sendo erguida com base em parâmetros que prevêem capacidade de geração superior a 400 MW e aproximadamente 200 MW destinados à demanda de consumo interno.

Porém, as operações só devem começar no final de 2027, e conforme o diretor-presidente da Energisa, a previsão repassada pela fábrica é uma estimativa de consumo que deve chegar a 140 mil durante o período de construção, o que Paulo considera "um crescimento muito grande num tempo muito pequeno".

Importante destacar também, conforme publicado no Correio do Estado, que Arauco e o município de Inocência buscaram distância dos operários da megafábrica, uma vez que, contrário ao previsto na concessão da licença de instalação, os trabalhadores estão alojados a cerca de 40 km de distância.

Além disso, os investimentos da Arauco já registraram um salto da ordem de 40% desde o anúncio do empreendimento, indo de US$ 3 bilhões (R$ 16,5 bilhões) na primeira etapa para US$ 4,6 bilhões (R$ 25 bilhões) no projeto Sucuriú

Atualmente Mato Grosso do Sul abriga três fábricas de celulose em atividade, sendo a da Suzano, que está em operação desde 2009 em Três Lagoas, a primeira entre as gigantes do setor.

Na mesma cidade, a Eldorado, do grupo J&F, funciona desde 2012, enquanto a terceira pertence à Suzano e fica em Ribas do Rio Pardo.

E, além do projeto da Arauco em Inocência, existem estudos para instalação de uma quinta unidade, desta vez em Água Clara, que deve ser erguida pela Bracell, o que apesar do acordo de confidencialidade, foi também confirmada em nove de abril pelo diretor da Energisa.

