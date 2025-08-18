Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

fim da linha

Após 11 meses, polícia prende 3º envolvido em morte de mulher

O crime foi motivado por dívida que os criminosos deviam á mulher e seu companheiro; Preso atuava com vigia de escola em MT

Noysle Carvalho

18/08/2025 - 09h47
Um dos homens que invadiram a casa de um casal e esfaqueou os dois, em setembro do ano passado, foi capturado e preso em Paranatinga, no estado de Mato Grosso. Os outros dois homens envolvidos foram presos no ano passado, em Campo Grande.

O crime cometido em 29 de setembro de 2024, aconteceu em Campo Grande, no Bairro Jardim Los Angeles. Diego Barbosa Freitas, junto a outros dois criminosos, teria entrado na casa de Elizangela Correa e seu marido, Valdeci Soares.

Na noite daquele domingo, eles acertaram o casal com múltiplas facadas. A mulher foi acertada diversas vezes e morreu, já seu marido, também foi perfurado e após passar por várias cirurgias, conseguiu sobreviver.

Diego Barbosa, foragido desde então, foi achado recentemente em Paranatinga. A investigação conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em atuação com a Polícia Civil de Mato Grosso, localizou o suspeito como funcionário em uma escola, em que trabalhava como vigilante.

Ele estava em um assentamento em Boa Vista e na casa onde se abrigava foi encontrada uma espingarda escondida debaixo de sua cama. A ação para prisão preventiva ocorreu na tarde da última sexta-feira (15), no estado vizinho.

Arlindo Francisco, um dos outros dois autores do crime, passou pela 1ª Vara Tribunal do Júri na semana passada, dia 14, e foi absolvido da acusação, seu alvará de soltura foi expedido pelo Juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida.

RELEMBRE O CASO

Os três criminosos envolvidos na morte de Elizangela, deviam a ela e ao marido, cerca de 19 mil reais. Por isso, decidiram cometer o crime para acabar com a dívida.

Eles arrombaram a casa na madrugada de domingo para segunda, por volta das duas horas. Elizangela foi perfurada no queixo, braço, costas, tórax e não sobreviveu a violência. Já Valdeci, foi encontrado no local pela polícia todo ensanguentado e com ferimentos graves. 

Os policiais relataram que a casa estava suja de sangue e os bandidos ainda deixaram o sofá na porta para impedir a entrada deles. Os vizinhos do casal teriam escutado os gritos de socorro e acionaram a polícia para o caso.

Valdeci, disse saber quem era um dos autores do crime e em 16 de outubro do ano passado, foi feita a prisão preventiva de um deles. Com essa prisão, foi possível identificar Arlindo Francisco e Diego Barbosa. Arlindo foi preso no ano passado também e Diego, foi encontrado e apreendido agora, quase 11 meses depois.

Feminicídio

Assassino de garota de programa indígena é preso 6 anos após o crime

Homem se irou após, supostamente, ser chamado de 'viado' e 'frouxo'

18/08/2025 15h00

Nicolas na noite do crime, em 22 de junho de 2019

Nicolas na noite do crime, em 22 de junho de 2019 Divulgação

Foi preso na manhã de hoje (18), Nicolas de Jesus Batista, de 28 anos, condenado pelo feminicídio de Eronilda Gabriel Mendonça, garota de programa indígena morta em janeiro de 2019.

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) obtiveram a informação de que Nicolas estaria escondido na região do bairro Monte Castelo. Sendo assim, deslocaram até o endereço e após monitoramento da residência, conseguiram prender o investigado quando saía do local.

Relembre o caso

Nicolas, na época com 22 anos, disparou com uma arma de fogo contra Eronilda na noite de 22 de janeiro de 2019, na Rua Imburus, esquina com Avenida Lúdio Coelho, no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Após os disparos, Nicolas deixou o local em um veículo Chevrolet, de cor prata. A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

Eronilda morreu dois dias após o crime, na noite de 24 de janeiro de 2019, aos 34 anos, marcando o segundo feminicídio do ano. A morte ocorreu depois de ela passar por uma cirurgia e ter complicações em seu quadro clínico.

A motivação do crime, conforme confessou Nicolas, foi ter sido chamado de 'viado' e de 'frouxo' por Eronilda. Ele e a vítima estariam 'dando uma volta' em seu carro quando começaram a discutir por ciúmes, conforme relatou à polícia.

Condenação

Em junho de 2021, durante audiência da 1ª Vara do Tribunal do Juri, o juiz Carlos Alberto Garcete definiu a sentença que condenou Nicolas de Jesus Batista a 14 anos de reclusão e mais multa pelo assassinato da indígena Eronilda Gabriel Mendonça.

A pena de 12 anos é pelo homicídio e outros dois, por porte ilegal de arma de fogo.

Na época do crime, Nicolas já respondia por outro caso de violência contra a mulher.

Cidades

Polícia prende suspeito de estuprar mulher encontrada em matagal, em Campo Grande

Durante a abordagem do suspeito, a equipe policial escutou os gritos da vítima vindos de uma área de mata

18/08/2025 14h43

Divulgação PMMS

Durante rondas, a polícia prendeu em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (18), um homem apontado como autor de estupro e agressão contra uma mulher, que foi localizada no meio do mato, no bairro Popular, em Campo Grande.

Uma equipe policial realizava diligências na região e, ao se aproximar de dois homens que foram vistos caminhando, um deles saiu correndo para o meio de um matagal. O outro permaneceu no local, passou por abordagem e foi identificado.

Enquanto realizavam os procedimentos, os policiais escutaram pedidos de socorro da vítima, vindos do interior de uma área de mata.

Os agentes se deslocaram até o local e encontraram a mulher, que aparentava nervosismo e estava com sangramento na boca. A vítima contou que sofreu violência sexual e foi agredida pelos dois homens.

Além disso, informou que os suspeitos levaram R$ 250 que ela carregava. A mulher relatou que tentou resistir à investida e chegou a rasgar a camiseta de um dos suspeitos, detalhe notado pelos policiais durante a conversa com o homem.

A equipe deu voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), sem lesões aparentes, para os procedimentos legais.

Violência

Conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com mais esse registro, esta é a 58ª vítima de violência sexual no mês de agosto em Mato Grosso do Sul.

Em 2025, de janeiro a agosto, o Estado registrou 1.211 vítimas de estupro. O mês com maior índice de incidência desse crime foi março, que teve 187 vítimas.

No recorte por municípios, Campo Grande registrou, até esta segunda-feira (18), 312 crimes desse tipo. Confira outros municípios:

  • Corumbá: 37
  • Dourados: 124
  • Três Lagoas: 52
Crédito: Sejusp

