Após 11 meses, polícia prende 3º envolvido em morte de mulher

Um dos homens que invadiram a casa de um casal e esfaqueou os dois, em setembro do ano passado, foi capturado e preso em Paranatinga, no estado de Mato Grosso. Os outros dois homens envolvidos foram presos no ano passado, em Campo Grande.

O crime cometido em 29 de setembro de 2024, aconteceu em Campo Grande, no Bairro Jardim Los Angeles. Diego Barbosa Freitas, junto a outros dois criminosos, teria entrado na casa de Elizangela Correa e seu marido, Valdeci Soares.

Na noite daquele domingo, eles acertaram o casal com múltiplas facadas. A mulher foi acertada diversas vezes e morreu, já seu marido, também foi perfurado e após passar por várias cirurgias, conseguiu sobreviver.

Diego Barbosa, foragido desde então, foi achado recentemente em Paranatinga. A investigação conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em atuação com a Polícia Civil de Mato Grosso, localizou o suspeito como funcionário em uma escola, em que trabalhava como vigilante.

Ele estava em um assentamento em Boa Vista e na casa onde se abrigava foi encontrada uma espingarda escondida debaixo de sua cama. A ação para prisão preventiva ocorreu na tarde da última sexta-feira (15), no estado vizinho.

Arlindo Francisco, um dos outros dois autores do crime, passou pela 1ª Vara Tribunal do Júri na semana passada, dia 14, e foi absolvido da acusação, seu alvará de soltura foi expedido pelo Juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida.

RELEMBRE O CASO

Os três criminosos envolvidos na morte de Elizangela, deviam a ela e ao marido, cerca de 19 mil reais. Por isso, decidiram cometer o crime para acabar com a dívida.

Eles arrombaram a casa na madrugada de domingo para segunda, por volta das duas horas. Elizangela foi perfurada no queixo, braço, costas, tórax e não sobreviveu a violência. Já Valdeci, foi encontrado no local pela polícia todo ensanguentado e com ferimentos graves.

Os policiais relataram que a casa estava suja de sangue e os bandidos ainda deixaram o sofá na porta para impedir a entrada deles. Os vizinhos do casal teriam escutado os gritos de socorro e acionaram a polícia para o caso.

Valdeci, disse saber quem era um dos autores do crime e em 16 de outubro do ano passado, foi feita a prisão preventiva de um deles. Com essa prisão, foi possível identificar Arlindo Francisco e Diego Barbosa. Arlindo foi preso no ano passado também e Diego, foi encontrado e apreendido agora, quase 11 meses depois.