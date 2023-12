O programa criado no dia 5 de abril, de 2021 (Lei N° 5.639) com a finalidade de auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Com os novos critérios estabelecidos para receber o programa Mais Social, conforme publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (22), famílias que não apresentarem carteirinha de vacinação atualizados e a casa limpa podem perder direito ao benefício.

Em outubro deste ano, o governo do Estado aumentou o valor do benefício em R$ 150 reais e a partir de 2024, com o reajuste, passará a ser R$ 450 reais. Conforme as novas diretrizes sancionadas pelo governador Eduardo Riedel (Lei nº 6.150, de 1º de dezembro de 2023), o beneficiário que não apresentar as carteiras de vacinação atualizadas de todos os membros da família perderá o direito ao benefício.

Além disso, o ambiente familiar deve estar em condições mínimas de higiene. Para tanto, equipes responsáveis pelo programa farão visitas regulares e se tiverem a entrada negada o titular pode perder seu direito ao programa. As visitas irão gerar avaliações que serão anexadas no sistema.

Toda a documentação requerida pode ser enviada por meio do sistema do CadÚnico. As atualizações serão verificadas por equipes locais responsáveis pelo programa, a partir disto, será encaminhada para os referidos órgãos responsáveis pelas políticas públicas de assistência social.

Veja os critérios para manter o programa

Apresentar a cada 6 (seis) meses carteiras de vacinação atualizadas de todos os membros da família

Manter condições mínimas de higiene da casa

Frequentar cursos de alfabetização

Participar de cursos profissionalizantes (qualificação profissional ou voltados à geração de renda)

Casos que levam a perda do benefício

Caso a família não seja localizada no endereço informado no cadastro de inscrição

Mudança de endereço dentro do mesmo município sem comunicar por sistema

Falta do titular do beneficiário por duas vezes consecutivas ou três alternadas as reuniões socioeducativas sem justificativa

Não frequentar, desistência ou evasão sem justificativa de cursos, ou qualificações profissionais

Utilizar o cartão em outro Estado da Federação

Utilização devida do Cartão Mais Social

Perda ou suspensão da guarda dos filhos

Evasão escolar pelos dependentes

Não utilizar o benefício por três meses consecutivos ou cinco alternados

Desistência ou abandono de cursos ofertados

Participação de outros programas a níveis Estaduais, Municipais ou Federal

Equipe técnica

O formato na gestão do programa Mais Social também foi atualizado, de modo que o órgão de assistência social manterá em todos os municípios do Estado do Mato Grosso do Sul um responsável técnico ou uma equipe encarregada pela região que fará o monitoramento.

O responsável ou a equipe devem verificar o cadastro e realizar a avaliação familiar, dentro deste escopo, podendo realizar visitas domiciliares quando acharem necessário. Por meio dela será realizada a gestão do benefício, como também o acompanhamento das famílias para prestar devidas orientações e registrar avaliação do beneficiário e seus familiares.

Os municípios ficam responsáveis pela criação e articulação de uma rede socioassistencial para aproximar as famílias e as políticas públicas de assistência social oferecidas por cada localizada. Neste departamento ainda serão recebidas denúncias sobre irregularidades relacionadas aos programa e os servidores devem encaminhar ao setor competente para a análise desta situação.

Como era antes

O programa criado no dia 5 de abril, de 2021 (Lei N° 5.639) com a finalidade de auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social na época do então governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Desde sua criação a ideia era de articular a transversalidade, no tocante das políticas públicas, de maneira colaborativa entre todos os municípios do Estado de Mato Grosso do Sul.

A ideia era promover o desenvolvimento humano e social dessas famílias, garantindo a segurança alimentar, educação, cidadania e oportunidades de trabalho. Em caráter temporário e não como direito garantido. A primeira versão da lei não pedia carteira de vacinação atualizada ou a vistoria de perto das residências para observar a situação das famílias e efetividade do benefício.

Como se inscrever

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)

Comprovar inscrição de todos os membros da família no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

Ter renda menor ou igual a 1/2 (meio) salário mínimo

Residir em Mato Grosso do Sul há pelo menos dois anos

O número de beneficiários incluídos no programa será incluído conforme a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado. Sendo a seguinte ordem de preferência:

Casos em que a família tenha renda média menor que o estabelecido

Mulheres em situação de violência doméstica familiar que estejam acolhidas na Casa Abrigo

O benefício será concedido no nome da mulher

Número de crianças na faixa etária de 0 a 6 anos

Pessoas com deficiência ou idosos, gestantes

Filhos adolescentes que cumpra medidas sócio educativas

As famílias também precisam se atentar no uso indevido do benefício, não sendo permitido o uso do cartão que não seja pelo titular. Ou para adquirir itens que não estejam dentro do que está previsto nos atos normativos. Caso a pessoa faça uso indevido acarretará corte do beneficiário.

O que o beneficiário pode adquirir

Alimentos

Gás de cozinha

Produtos de limpeza e higiene

Não é permitido comprar bebidas alcoólicas ou produtos relacionados ao tabaco com o cartão do benefício. O valor será depositado mensalmente e o usuário pode fazer suas compras por meio de um cartão. Já as famílias indígenas receberão mensalmente uma cesta básica com alimentos, conforme o valor estabelecido na lei.

De onde vem o recurso

Tesouro do Estado

Fundo de Investimentos Sociais (FIS)

Fundo do Combate à Erradicação da Pobreza (FECOMP)

Convênios, doações e ementas parlamentares

Outras fontes permitidas legalmente

**Colaborou Leo Ribeiro

Assine o Correio do Estado