Após rejeitar recurso, governo convoca 2ª colocada para assumir Rota da Celulose

Consórcio Caminhos da Celulose deve apresentar documentação na bolsa de valores na semana que vem, após desclassificação definitiva da K-Infra

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

27/08/2025 - 16h30
Após rejeitar recurso administrativo e desclassificar em definitivo a primeira colocada na disputa pela concessão dos 870 quilômetros da Rota da Celulose, o governo de Mato Grosso do Sul, por meio do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), convocou o Consórcio Caminhos da Celulose, segundo colocado no leilão, para apresentar a documentação necessária à habilitação e análise da Comissão de Licitação.

A decisão foi publicada nesta quarta-feira (27) no site do EPE.

O consórcio Caminhos da Celulose é comandado pela XP Investimentos e uma série de construtoras.

O leilão aconteceu no dia 8 de maio na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). O primeiro colocado foi o Consórcio K&G Rota da Celulose, formado pelas empresas K-infra Concessões e Participações Ltda e Galápagos Participações Ltda, que foi desclassificado após a segunda colocada recorrer.

O recurso administrativo foi motivado após a expulsão da K-Infra da BR-393, no Rio de Janeiro, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por conta de dívidas da ordem de R$ 1,6 bilhão e por conta da falta de manutenção da rodovia. 

Com a perda desta certificação, a segunda colocada exigiu sua inabilitação e o Governo do Estado atendeu ao pedido e, nesta quarta-feira, rejeitou recurso administrativo e desclassificou em definitivo a K-Infra da disputa pela concessão.

Com isso, o Consórcio Caminhos da Celulose foi convocado para entregar os documentos de habilitação, no dia 3 de setembro, na sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo.

A segunda colocada, declarada vencedora agora, havia oferecido desconto de 8%.

Rota da Celulose

A concessão prevê a recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade do sistema rodoviário formado pelos trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, além das federais BR-262 e BR-267.

Conforme o edital, a empresa vencedora tetá de fazer 115 km em duplicações, 245 km em terceiras faixas, 12 km de marginais, implantação de 38 km em contornos em três cidades. A malha passará ainda a ter 100% de acostamento, o que representa mais de 450 quilômetros.

A previsão é de que o tráfego seja retirado de cidades como cidades de Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Bataguassu. 

O pedágio será cobrado em doze pontos diferentes, mas em nenhum deles haverá a construção de praças de pedágio, já que toda a cobrança terá de ser feita por meio de tags de cobrança automatizada. 

Conforme o governo, o projeto Rota da Celulose tem como objetivo antecipar e ampliar investimentos na malha viária, favorecendo o escoamento da produção e impulsionando o desenvolvimento econômico da região do Bolsão.

Ao todo, serão R$ 10,1 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos, sendo R$ 6,9 bilhões destinados a despesas de capital e R$ 3,2 bilhões a custos operacionais.

Cidades

Menino que perdeu os movimentos consegue recuperação com equoterapia

Diagnosticado com síndrome de Guillain-Barré, Guilherme perdeu os movimentos aos 4 anos e foi reabilitado com auxílio de terapia assistida com cavalos

27/08/2025 16h00

Reprodução Famasul

Com apenas 4 anos de idade, numa noite, o pequeno Guilherme Marques reclamou para a mãe que não conseguia mexer as pernas e, 24 horas depois, foi levado sem movimentos para o hospital em Campo Grande.

Antes de encontrar um diagnóstico, quando sofreu a paralisia das pernas e, posteriormente, ficou com rigidez nas mãos, sem conseguir se mover, o menino chorava muito. O primeiro diagnóstico dado indicava “dores de crescimento”.

Com a resposta de que a família não teria nada com que se preocupar, o dia seguinte foi bem diferente do que estavam imaginando. Ele teve de ser transferido para um hospital em Campo Grande, onde deu entrada com o único movimento sendo o piscar dos olhos.

Após passar por uma bateria de exames, os laudos apresentaram comprometimento nos órgãos internos e ele recebeu o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Com isso, iniciou-se um tratamento agressivo, com imunoglobulina, um medicamento derivado do soro do cavalo, para tentar conter o avanço da doença.

“Era como se eu tivesse um bebê de tamanho maior. Ele não andava mais, tinha que usar fralda, ficava só na cadeira de rodas e tínhamos que carregá-lo no colo para todo lado”, relembra a mãe, Samara.

Reprodução Famasul

Recuperação improvável

Após passar pelo tratamento, os médicos foram claros quanto à recuperação dos movimentos: ela era improvável. Apesar de ter retornado para casa sem notícias animadoras, a mãe não desistiu e iniciou a busca por terapias e tratamentos alternativos.

Uma médica sugeriu a equoterapia. Samara não sabia nada a respeito, mas era um caminho. Ao pesquisar na internet, assistiu a um vídeo e descobriu que, em Maracaju, município onde a família reside, o Sindicato Rural, com apoio do Senar/MS, oferecia o tratamento gratuitamente.

“Até que eu vim aqui no Sindicato Rural, mostrei o laudo do Guilherme e ele foi admitido. Fiquei ansiosa pela primeira aula”, conta.

Pequenos passos

Na primeira sessão, conforme relembra a mãe, o menino, cujo único movimento era o piscar dos olhos, com auxílio e em uma cela especial, sentou sobre o animal. Nesse instante, um leve movimento de dedo deu significado ao que viria depois.

“Foi um choro para mim, para minha família”, diz a mãe.

O gesto do menino, ainda que mínimo, não passou despercebido pela mãe nem pela equipe. Todos comemoraram como um gol da vitória em uma partida acirrada no último minuto.

Já na terceira sessão, Guilherme apresentou progresso: conseguia se sentar sozinho no cavalo e manter o equilíbrio, algo que havia sido considerado impossível.

A dedicação da mãe e a vontade de Guilherme resultaram em uma surpreendente evolução. Algum tempo depois, o menino, considerado na prática tetraplégico, driblou o problema e estava pedalando uma bicicleta.

Outros processos auxiliaram na recuperação da independência, como o andador e o uso de órteses. A cada recuperação de movimento corporal, o menino foi reconquistando a liberdade.

“Eu vi o meu filho renascer. Cada movimento era uma vitória. Não há palavras para expressar isso, é praticamente sobrenatural”, diz Samara Marques, mãe de Guilherme.

Hoje, aos sete anos, Guilherme não apenas anda: ele corre, pula, joga bola e mergulha nas traves para defender gols. “Eu gosto de jogar bola na educação física, sou goleiro do meu time.”

E, claro, segue apaixonado pelos cavalos da equoterapia.

CULTURA

Morada dos Baís reabre as portas nesta quinta-feira após quatro anos fechada

O Casarão passou por uma revitalização após nítidos sinais de abandono e deve reabrir ao público com acervo novo e espaços para exposições locais

27/08/2025 14h30

Casarão será reaberto nesta quinta-feira (28)

Casarão será reaberto nesta quinta-feira (28) Divulgação

Um dos mais importantes patrimônios históricos e culturais da cidade, a Morada dos Baís deve reabrir as portas nesta quinta-feira (28) após quatro anos fechado. 

De volta a receber o público, o local passa a contar com uma programação voltada à preservação da história e o incentivo à arte através de salas reformadas e novos acervos. 

No espaço de dentro, será possível visitar uma sala com exposições temporárias, voltadas à exposições de artistas locais convidados, além de poder conhecer o acervo particular da Morada, que pertence à Prefeitura de Campo Grande, com obras e objetos de Lídia Baís, além de quadros originais, pinturas e peças da família. 

Algumas obras foram cedidas pelo SESC, que ampliou a riqueza do acervo exposto. Outra sala irá apresentar a trajetória do casarão e da família Baís, através de fotografias e documentos. 

O pátio externo será palco de programações culturais, com atividades artísticas e apresentações ao ar livre. O espaço também terá uma área dedicada ao artesanato local, trazendo valorização aos trabalhos dos artesãos da região. 

A revitalização do prédio contou com a participação de artistas locais em vários pontos criativos, como o artista Hélder, que instalou luminárias na árvore de entrada; Matheus do Carmo, que fez o grafite na parte externa da Casa; Ali Gonçalves, com várias artes digitais e intervenção visual na área externa. 

A Confraria Sociartista de Campo Grande também colaborou com a doação de uma obra coletiva feita por vários artistas da Capital, além do retrato de Lídia Baís assinado pela artista Dani-se, que estarão expostas na sala do acervo fixo. 

A solenidade de reabertura acontecerá amanhã, às 17h30 e contará com a participação do músico Lucas Rosa na sala de oficinas, e da Orquestra de Campo Grande e do Grupo Coro Cant'arte, com repertórios de música erudita. 

A retomada das visitações já despertou a preocupação da prefeitura em realizar uma programação diversificada, com a inclusão de saraus, exposições, oficinas e outras expressões culturais, que devem transformar a Morada dos Baís em um espaço vivo e acessível. 

A trajetória

A Morada dos Baís foi casa da artista Lídia Baís, que confrontou o conservadorismo na cidade no começo do século XX. Fundada em 1918 pelo primeiro prefeito de Campo Grande, Bernardo Franco Baís, o local foi o segundo sobrado da cidade e o primeiro construído em alvenaria. 

O prédio já foi morada, pensão, sapataria, escola, casa lotérica e alfaiataria, sendo oficialmente tombado como patrimônio em 4 de julho de 1986 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural de Campo Grande, durante a gestão do Prefeito Juvêncio César da Fonseca. 

O Casarão fechou as portas em 2021, quando a Prefeitura de Campo Grande encerrou a parceria com o Sesc Cultura devido à pandemia, que impossibilitou a realização de eventos destinados ao público. 

O fechamento do prédio trouxe o abandono da estrutura que seguiu por anos sem manutenção, refletindo a situação na pintura desgastada, ausência de puxadores nas portas e até o letreiro sem letras.

Atualmente, apenas a parte externa do local funciona como ponto de venda de artesanato, mas segue com as vendas bem abaixo do esperado, já que quase não há movimento. 

Para a reabertura, o prédio passou por reparos estruturais, respeitando a arquitetura original e atendendo às exigências de preservação de um imóvel tombado.

Também foi desenvolvido pela Energisa um projeto de eficiência energética, modernizando toda a instalação elétrica, incluíndo fiação, interruptores e iluminação, garantindo mais sustentabilidade e segurança ao espaço.  
 

