Após seca histórica, Pantanal deve ter cheia em 2025

Com o nível de 1,44 alcançado neste sábado, os comboios com minério já começam a descer o Rio Paraguai com carga total

O nível do Rio Paraguai deve continuar subindo por cerca de quatro meses, mas neste sábado (8) já amanheceu com praticamente o nível máximo que alcançou no ano passado, quando teve uma das menores cheias da história e a pior seca desde que começaram as medições, em 1900. E, por conta das chuvas constantes em Mato Grosso, em 2025 o rio tende a superar os quatro metros em Ladário e voltar a transbordar.

Neste sábado, conforme dados coletados e divulgados diariamente pela Marinha, o nível na régua de Ladário estava em 1,44 metro, faltando apenas três centímetros para chegar ao nível máximo a que chegou em todo o ano passado. Em 2023, ano em que o pico foi de 4,24 metros e o rio transbordou, estava nove centímetros acima disso no dia 8 de fevereiro.

Mesmo assim, ainda está cerca de 50 centímetros abaixo do nível médio histórico para esta época do ano, que é de 1,94 metro, conforme boletim do Serviço Geológico do Brasil divulgado na última quinta-feira.

Mas, os indicativos de que o Pantanal deve voltar a viver uma cheia, mesmo que pequena, podem ser vistos em Cuiabá e em Cáceres, em Mato Grosso.

Em Cáceres, o nível do rio está acima dos três metros desde o começo do ano, chegando aos pico de 4,54. Neste sábado amanheceu em 4,38, o que é 20 centímetros acima da média histórica para esta época do ano.

Desde 2018, ano da última grande cheia no Pantanal, quando o pico em Ladário foi de 5,35 metros e a água inundo boa parte da planície, que o rio não tinha tanta água em Cáceres nesta época do ano. No ano passado, em nenhum dia chegou aos três metros nos dois primeiros meses do ano.

Em Cuiabá a situação é ainda melhor. Neste sábado o nível estava em 5,12 metros. Isso é 1,32 metro acima da média história para este período do ano e 3,37 metros acima do nível em que estava no mesmo período do ano passado.

Mas, o mais importante é que esta é a segunda vez que o nível ultrapassa a barreira dos cinco metros neste ano e desde o final de dezembro se mantém acima dos 3,5 metros.

Em 2018, ano em que o Pantanal em MS encheu pela última vez, o nível do rio ficou acima dos quatro metros somente durante um dia em Cuiabá nos primeiros 39 dias do ano. Agora em 2025, ele esteve acima disso ao longo de 32 dias, evidenciando que tem muita água para chegar à planície pantaneira ao longo dos próximos meses.

E o volume só não foi maior porque a hidrelétrica do Manso represou parte da água que estava a caminho do Pantanal. No começo de janeiro o nível do reservatório estava em 52%. Neste sábado, estava em 87%. Em meados de janeiro chegaram a entrar 1,8 mil metros cúbicos de água por segundo e somente 81 metros cúbicos eram liberados por segundo.

Depois que o lago chegou perto do seu limite, a vazão aumentou para até 279 metros cúbicos, mas a quantidade de água que entra no lago ainda é maior do que aquela que sai. No dia 1º de fevereiro, por exemplo, entraram 1.004 metros cúbicos por segundo. Porém, a vazão foi de apenas 113 metros cúbicos.

Embora atrapalhe uma possível cheia no Pantanal, o que é fundamental para o bioma, esta retenção de água ajuda a controlar o nível do rio no período de estiagem. No ano passado, quando o rio atingiu 69 centímetros abaixo de zero na régua de Ladário, o menor em 124 anos de medição, a situação só não foi pior porque em junho e julho ocorreu vazão extra na represa do Manso.

PANTANAL DO MIRANDA

Mas, se o nível dos rios indicam que a região pantaneira que sofre influência do Rio Paraguai tende a ter cheia, o contrário ocorre na região sob influência do Rio Miranda.

Dados do Serviço Geológico do Brasil revelam que no último dia seis o nível na cidade de Miranda estava em apenas 1,43 metro. O normal para esta época seria de 4,7 metros.

Para transbordar na planície pantaneira, o nível teria de passar dos seis metros na região de Miranda. Até agora, porém, em nenhuma data chegou a atingir três metros. Para alagar o Pantanal, precisaria chover com intensidade nas regiões de Jardim, Bonito, Nioaque e Bodoquena.

Assim como ocorreu com o Rio Paraguai, no ano passado o Miranda também enfrentou um de seus piores níveis da história, chegando a apenas 88 centímetros na cidade com o mesmo nome do rio. O nível mais baixo já registrado no local foi de 76 centímetros, em 2007.

O Rio Aquidauana, outro importante tributário para provocar possíveis alagamentos na região pantaneira do Passo do Lontra, pólo do turismo de pesca do turismo de contemplação, está um pouco melhor, mas também abaixo daquilo que normalmente está nesta época.

Na cidade de Aquidauana, na última quinta-feira, o nível do rio estava em 2,86 metros, sendo que o normal para esta época é de 3,71 metros. Somente quando o rio ultrapassa os sete metros é que ele entra na chamada cota de cheia, o que não ocorreu nenhuma vez na atual temporada de chuvas.