Após separação, homem descobre que ex-namorado fez dívida de quase R$ 7 mil em seu nome

repercussão

Doze pessoas colocaram o cargo à disposição e pediram para deixar a unidade após repercussão do feminicídio de Vanessa Ricarte, que narrou, antes de morrer, que não teve auxílio ao denunciar agressor

Áudio de vítima revelou negligência no atendimento prestado às vítimas de violência Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Após a repercussão do feminicídio da jornalista Vanessa Ricarte, 42 anos, assassinada pelo ex-noivo Caio Nascimento, 35, toda a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) pediu afastamento, incluindo a delegada titular Eliane Benicasa.

A atitude foi tomada após uma série de fatos, que começou com a divulgação de áudios onde a vítima narrou que foi tratada com descaso e frieza ao buscar ajuda contra o ex, sendo, inclusive, orientada a conversar com o agressor, e depois, com a exposição do nome de uma delegada como sendo a responsável pelo atendimento, sem que fosse ela a pessoa em questão.

Os cargos foram colocados à disposição, ou seja, as delegadas pediram para trocar de unidade, e não demissão dos postos que ocupam. A situação será analisada pela Delegacia-Geral de Polícia Civil.

O deputado Coronel David explicou que a informação de que as delegadas colocaram o cargo à disposição foi levada aos deputados estaduais pelo secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Carlos Videira.

Inicialmente, a delegada que teve o nome exposto como sendo a pessoa que teria atendido Vanessa foi a primeira a pedir a remoção. Ela teria apenas registrado o boletim de ocorrência, não sendo a responsável pelo atendimento com descaso. Em solidariedade, uma colega também colocou o cargo a disposição e assim aconteceu com a equipe de 12 pessoas.

“Essa foi uma reunião com as instituições para tratar do sistema e dos processos como um todo. Claro que em apenas uma reunião não vamos conseguir resolver todo um contexto de problemas, questões culturais, de consciência, de educação e de segurança de uma sociedade, mas saímos com a necessidade de criação de protocolos e melhorias para daqui para frente”, disse o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro.

O feminícidio gerou vários questionamentos sobre o atendimento prestado às vítimas de violência doméstica, com várias outras vítimas dando seus depoimentos de que passaram pelo mesmo tipo de atendimento no local, não recebendo apoio contra seus agressores e até sendo desoncorajadas a denunciar.

O caso identificou a necessidade de melhorias nos protocolos de atendimento e chegou até Brasília. Nesta semana, equipe do Ministério das Mulheres, incluindo a ministra Cida Gonçalves, cumprem uma série de agendas em Campo Grande.

Saída necessária

Nessa segunda-feira (17), editorial do Correio do Estado já apontava que a solução mais digna diante da negligência no atendimento seria que as delegadas pedissem para sair. "A negligência do poder público em lhe oferecer proteção foi violenta também, com ela e conosco, como sociedade", diz trecho do editorial.

O editorial também ressalta que a Casa da Mulher Brasileira tem gestão tripartite, com financiamento do governo federal, órgãos de segurança pública mantidos pelo governo do Estado e a gestão do espaço feita pela prefeitura de Campo Grande.

Todos falharam em dar proteção à vítima.

Isto porque Vanessa pediu socorro duas vezes. Na primeira ocasião, ela registrou o boletim de ocorrência e pediu medida protetiva contra o agressor. Na segunda, ela retornou e a medida já havia sido deferida pela Justiça, mas Vanessa não recebeu apoio policial que pediu para retirar o ex da casa ou acompanhá-la para buscar seus pertences.

No áudio, a vítima relata ainda que foi tratada de forma seca, com frieza, e que não teve acesso a informações que pediu ou a qualquer outro tipo de apoio.

A falta de apoio ficou ainda mais escancara quando as delegadas deram coletiva de imprensa, após o feminicídio, dizendo que a vítima recusou abrigo e quis voltar para casa. Tal afirmação foi desmentida quando os áudios, enviados horas antes da morte, vieram à tona.

"Os profissionais que atenderam Vanessa nas duas ocasiões em que pediu socorro ao poder público deveriam pedir para sair de suas funções. Seria mais digno", trouxe o editorial.

Feminicídio

Caso Vanessa

Vanessa Ricarte foi assassinada a facadas pelo ex-noivo na última quarta-feira (12), em Campo Grande.

O boletim de ocorrência foi registrado na noite de terça-feira (11) e Vanessa retornou à Deam na quarta-feira (12) à tarde para verificar o andamento do pedido da medida protetiva, que foi deferido pelo Poder Judiciário.

Conforme reportagem do Correio do Estado, a delegada Analu Ferraz informou que todo o procedimento de praxe foi seguido e que a vítima recusou abrigo.

No entanto, áudios encaminhados pela vítima à uma amiga, antes de ser assassinada, revelam que ela não teve o atendimento esperado, como uma escolta policial para retirar o agressor de sua casa e ajudá-la a buscar as coisas.

Além disso, ela narrou que foi tratada com descaso e frieza.

Ao sair da Deam, já com a medida protetiva contra o ex deferida, a vítima foi com um amigo para buscar as coisas, sendo surpreendida pelo ex-noivo, que aproveitou o momento em que o amigo de Vanessa ligava para pedir ajuda a outra pessoa e a atingiu com três facadas no peito, próximo ao coração.

O amigo de Vanessa a levou para dentro de um quarto e trancou-se lá com ela, à espera de ajuda. Ele acionou a polícia nesse período, com o agressor esmurrando a porta.

Ela chegou a ser encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Cario foi preso ainda no local e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva na sexta-feira (14), em audiência de custódia.

* Matéria alterada às 16h03 para correção de informação. Inicialmente, foi atribuída uma fala errônea ao deputado coronel David