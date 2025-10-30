Aposta de Campo Grande ganha meio milhão de reais na Loteria Federal

Cerca de duas semanas depois, outro campo-grandense faturou mais de “meio milhão” através da Loteria Federal, uma das doze modalidades de sorteios realizados pela Caixa, ganhando o prêmio máximo da extração 6013-5 de quarta-feira (29/10).
Com o sorteio realizado no Espaço da Sorte, que fica localizado na popular avenida Paulista (SP), o bilhete que faturou o prêmio máximo saiu da unidade lotérica que fica a cerca de 990 quilômetros de distância.
Sobre a modalidade, cabe explicar que cada bilhete possui 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes, com o valor do prêmio sendo proporcional à quantidade de frações que você adquirir.
Ou seja, com a Loteria Federal, você ganha acertando:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
- Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
- A unidade do primeiro prêmio.
Conforme o rateio da extração 6013-5, o bilhete campo-grandense que faturou R$500 mil saiu da lotérica Estrela Serviços, que fica localizada na rua das Balsas, número 402 do Conjunto Residencial Estrela do Sul
Além dele, os seguintes bilhetes foram premiados ontem na Loteria Federal:
- 64470| Marialva (PR) - R$ 35.000,00
- 65463| São Paulo (SP) - R$ 30.000,00
- 64229| São Bernardo do Campo (SP) - R$ 25.000,00
- 12430| Catanduva (SP) - R$ 20.363,00
Vale lembrar que, no último dia 15 outro campo-grandense foi sorteado e faturou meio milhão, através da extração 06009-7 da Loteria Federal, com o bilhete sortudo saindo da Lotérica Trevo Hiroy, que fica localizada no número 381 da rua Dolores, no bairro Vila Alba na Capital.
Como jogar na Loteria Federal
Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).
Para apostar na Loteria Federal você pode escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.
Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio bruto seja superior a R$2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação do comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação na Agência da Caixa.