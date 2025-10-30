Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"SAIIUU!!"

Aposta de Campo Grande ganha meio milhão de reais na Loteria Federal

Bilhete campo-grandense tirou a sorte grande na extração 6013-5 de quarta-feira (29/10)

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

30/10/2025 - 09h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Cerca de duas semanas depois, outro campo-grandense faturou mais de “meio milhão” através da Loteria Federal, uma das doze modalidades de sorteios realizados pela Caixa, ganhando o prêmio máximo da extração 6013-5 de quarta-feira (29/10). 

Com o sorteio realizado no Espaço da Sorte, que fica localizado na popular avenida Paulista (SP), o bilhete que faturou o prêmio máximo saiu da unidade lotérica que fica a cerca de 990 quilômetros de distância. 

Sobre a modalidade, cabe explicar que cada bilhete possui 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes, com o valor do prêmio sendo proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Ou seja, com a Loteria Federal, você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Conforme o rateio da extração 6013-5, o bilhete campo-grandense que faturou R$500 mil saiu da lotérica Estrela Serviços, que fica localizada na rua das Balsas, número 402 do Conjunto Residencial Estrela do Sul 

Além dele, os seguintes bilhetes foram premiados ontem na Loteria Federal: 

  • 64470| Marialva (PR) - R$ 35.000,00
  • 65463| São Paulo (SP) - R$ 30.000,00
  • 64229| São Bernardo do Campo (SP) - R$ 25.000,00
  • 12430| Catanduva (SP) - R$ 20.363,00

Vale lembrar que, no último dia 15 outro campo-grandense foi sorteado e faturou meio milhão, através da extração 06009-7 da Loteria Federal, com o bilhete sortudo saindo da Lotérica Trevo Hiroy, que fica localizada no número 381 da rua Dolores, no bairro Vila Alba na Capital.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você pode escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação do comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação na Agência da Caixa.


Assine o Correio do Estado

ESCLARECIMENTO

Cimi nega ter financiado incêndio em fazenda de Caarapó

Após acusações, o Conselho Indigenista Missionário emitiu nota de esclarecimento

30/10/2025 12h00

Compartilhar
As acusações contra o conselho partiram do deputado Coronel David (PL)

As acusações contra o conselho partiram do deputado Coronel David (PL) FOTO: Montagem

Continue Lendo...

Após o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), ser acusado de financiar a invasão e destruição da Fazenda Ipuitã, em Caarapó, ocorrida no último dia 25 de outubro, a entidade emitiu uma nota de esclarecimento negando a acusação.

No esclarecimento, foi informando que o veículo que transportava as lideranças indígenas chegou ao território por volta das 12h do dia 25 de outubro, ou seja, cerca de oito horas após o início da retomada, momento em que a situação já se encontrava controlada. 

Além disso, o Conselho fez questão de ressaltar que, não participou e nem financiou ações de retomada territorial, limitando-se a apoiar a organização da agenda de escuta e diálogo entre representantes indígenas e a missão federal.

Para entender, as acusações contra o conselho partiram do deputado estadual Coronel David (PL) afirmou que um grupo indígena Guarani-Kaiowá foi responsável por incendiar maquinários e a sede da Fazenda Ipuitã.

Na Assembleia, durante sessão ordinária realizada na quarta-feira (29), o parlamentar chamou o Cimi de "organização criminosa". "Começo falando da minha tristeza e constrangimento de uma instituição ligada à Igreja Católica se ligar à uma instituição criminosa, como Cimi [Conselho Indigenista Missionário]. Para nós, mais uma vez é um grupo da esquerda que está ligado ao planejamento da invasão. Um ato criminoso que deve ser responsabilizado”, criticou o deputado.

David disse que enviou requerimentos para que se instaure inquéritos para investigar os crimes ambientais, patrimoniais, de roubo e furto de animais e tentativa de homicídio contra os policiais militares que, segundo ele, foram recebidos a tiros enquanto sobrevoavam no helicóptero. Veja o trecho da fala do deputado:

Ainda conforme o parlamentar, existe um documento que, comprova o pagamento do transporte dos indígenas que foram lá "engrossar a invasão e meter fogo na fazenda, pago pelo Cimi". "Essa entidade que de religiosa não tem nada, é uma vergonha para nós, coloca dinheiro para facilitar uma invasão de terra e agora com destruição", afirmou.

Em sua fala, David ainda disse que o Cimi não foi o único culpado, insinuando uma "tramóia política", envolvendo a Coordenadoria da Funai de Dourados. "Houve um grupo político da esquerda, que tentou colocar na coordenadoria a senhora Valdelice, irmã da Dirce Veron, que já foi presa pela polícia pois tentou extorquir produtores em 2019 para não ter suas propriedades invadidas, sabotando inclusive a indicação feita pelo Ministério dos Povos Indígenas de colocar o senhor Cristopher Tupan, não aceitaram e, por conta disso, começaram a planejar a invasão, um ato criminoso", disse ele.

Esclarecimento

Diante das acusações, a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo (CNEVC), emitiu uma nota de esclarecimento. Leia a nota na íntegra:

Tendo tomado ciência de acusações infundadas que associam a chegada de conselheiras e conselheiros indígenas da Grande Assembleia da Aty Guasu Guarani & Kaiowá à retomada territorial ocorrida na Terra Indígena Guyraroka na madrugada do dia 25 de outubro de 2025, esta Comissão esclarece que:

  • Os referidos conselheiros foram convidados oficiais da agenda de escuta promovida pela CNEVC, a qual convocou representantes de órgãos públicos, entidades da sociedade civil e lideranças indígenas para oitiva no contexto da missão interministerial de apuração de denúncias de violações contra comunidades indígenas no estado;
  • A agenda da Comissão foi realizada no território de Guyraroka no dia 27 de outubro, conforme roteiro previsto, tendo a Comissão ciência de que os conselheiros indígenas chegariam antes da data para realizar assembleia interna de preparação à reunião com as autoridades federais e estaduais;
  • O veículo que transportava as lideranças indígenas chegou ao território por volta das 12h do dia 25 de outubro, ou seja, cerca de oito horas após o início da retomada, momento em que a situação já se encontrava destensionada;
  • Assim como a Aty Guasu, o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) — que auxiliou na logística da viagem mediante aluguel de transporte — não participou nem financiou ações de retomada territorial, limitando-se a apoiar a organização da agenda de escuta e diálogo entre representantes indígenas e a
  • missão federal.

A CNEVC reafirma que sua presença no Mato Grosso do Sul tem caráter institucional, interministerial e mediador, com o propósito de apurar, dialogar e propor soluções pacíficas e estruturantes para situações de conflito, violência e violações de direitos humanos no campo.

Assine o Correio do Estado.

Cidades

Com agentes federais e cães farejadores, megaoperação apreende um papelote de maconha

Ação contou com 30 agentes, entre guardas metropolitanos, policiais civis e policiais rodoviários

30/10/2025 11h30

Compartilhar

Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

Com cerca de 30 agentes, uma ação integrada entre a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denar), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Guarda Civil Metropolitana (GCM), resultou na apreensão de um papelote de maconha e na condução de duas pessoas para a delegacia, na manhã desta quinta-feira (30), na região central de Campo Grande.

A operação, classificada como preventiva, teve como foco o entorno do Centro Pop, espaço de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Campo Grande, que presta assistência social para pessoas em situação de rua. 

De acordo com Alexandre Pedroso, subcomandante da GCM, cerca de 50 pessoas foram abordadas durante a ação, que contou com o apoio de cães farejadores da PRF. Foram apreendidas cinco facas, pedaços de ferro, paus e outros materiais cortantes encontrados espalhados pela via.

"Do efetivo da Guarda Civil Metropolitana foram 10 guardas, acredito que mais 10 policiais da Polícia Civil e mais 10 também da Polícia Rodoviária Federal, trouxemos também os cães de faro para garantir que não haja nenhum resquício de droga, nem presença de entorpecente no local", disse. 

Dois homens foram detidos - um por suspeita de tráfico de drogas e outro por não conseguir comprovar a procedência de uma quantia de dinheiro. Um deles utilizava tornozeleira eletrônica. 

O objetivo da operação, segundo os agentes, era atender demanda dos moradores da região e garantir segurança da população. "É uma ação preventiva, em conjunto com a Polícia Civil e a PRF, para combater situações de insegurança e promover o direito de todos viverem com dignidade", destacou Pedroso. 

A inspeção também ocorreu dentro das dependências do Centro Pop, espaço em que os cães de faro auxiliaram na busca por entorpecentes. Apesar da apreensão de apenas um papelote de maconha que ainda será pesado , os agentes consideram a operação bem-sucedida.

Segundo a Guarda Civil, ações semelhantes têm ocorrido de forma sistemática em diversos pontos da cidade, como na Praça Aquidauana e na Rua Joaquim Nabuco. Pedroso destacou que grande parte das pessoas abordadas são migrantes e imigrantes, vindos de países como Venezuela e Bolívia, que acabam em situação de vulnerabilidade.

"O que buscamos é equilibrar a segurança pública com o respeito à dignidade humana", afirmou Pedroso, ao reforçar que novas operações devem ocorrer nas próximas semanas em outros pontos da capital.

Ao Correio do Estado, uma moradora que não quis se identificar disse que a operação foi boa para quem vive na região. "A polícia está aqui desde cedo, acho que o trabalho foi muito bom, todo mundo sumiu daqui", disse. 

Ao fim da operação, uma equipe da Defensoria Pública da União questionou a legitimidade da ação realizada pela Polícia Civil, encabeçada pelo delegado Hoffman Dávila, que por sua vez, confirmou coletiva de imprensa às 11h30 para esclarecer os fatos. 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026
Crime organizado

/ 1 dia

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026

2

Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3525 quarta-feira (29/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3525 quarta-feira (29/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6864, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6864, terça-feira (28/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 12 horas

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 21/10/2025

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro