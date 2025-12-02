Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

investimento bilionário

Arauco anuncia início da construção de ferrovia de 47 km em MS

Ramal deve ser concluído até o final de 2027, quando deve ser ativada a fábrica em Inocência. Faz 26 anos que MS não recebe nova ferrovia

Neri Kaspary

Neri Kaspary

02/12/2025 - 14h15
Dois anos antes de concluir a instalação da fábrica de celulose de Inocência, a chilena Arauco Arauco iniciou, na última semana, as atividades preparatórias para implantação do ramal ferroviário de 47 quilômetros pelo qual serão despachadas as 3,5 milhões de toneladas que serão produzidas anualmente no Projeto Sucuriú — investimento de US$ 4,6 bilhões que marca a chegada da operação de celulose da empresa ao Brasil.

A linha férrea conectará a indústria à malha norte da Rumo, que passa a quase 50 quilômetros ao norte do local onde está sendo instalada a fábrica, criando um corredor logístico que permitirá que a produção siga, de trem, até o Porto de Santos, de onde a celulose será exportada.

Conforme a previsão, diariamente sairá da fábrica um comboio com cem vagões levando em torno de 96 toneladas de celulose cada um. A última obra de implantação de ferrovia em Mato Grosso do Sul foi concluída em 1999, há 26 anos. 

A Arauco conseguiu toda a documentação que possibilita a operação, incluindo concessões da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que habilitam formalmente a empresa a construir e integrar o trecho à malha ferroviária nacional, bem como a autorização para atuar como Agente Transportador Ferroviário (ATF).

Além disso, os cerca de 400 hectares de terra que serão ocupados pelos trilhos foram declarados de utilidade pque viabiliza as desapropriações e servidões administrativas indispensáveis à implantação da via permanente e de obras especiais, como pontes e viadutos.

No campo ambiental, o projeto obteve as licenças que atestam a viabilidade do traçado e autorizam o início das obras civis, e também a Autorização para Supressão Vegetal (ASV), contemplando medidas de manejo de fauna, compensação florestal e controle de áreas sensíveis.

Além disso, o enquadramento do projeto no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi) garante a suspensão de tributos federais incidentes sobre bens e serviços destinados à infraestrutura ferroviária, contribuindo para a otimização dos investimentos. A medida garante benefício fiscal superior a R$ 90 milhões à empresa. 

“Com a conclusão desses atos autorizativos, regulatórios, ambientais e fiscais, o empreendimento alcança plena conformidade legal, evidenciando a aprovação institucional necessária para sua execução integral”, destaca Alberto Pagano, diretor de Logística e Suprimentos da Arauco. 

Traçado

A linha ferroviária seguirá paralela às rodovias MS-377 e MS-240, atravessando exclusivamente áreas rurais de Inocência. Para garantir a segurança e preservar os acessos às propriedades vizinhas, o projeto prevê a construção de passagens inferiores e superiores, além de remanejamentos viários e ajustes específicos para a travessia de animais.

NO local onde a ferrovia intercepta o córrego São Mateus, será construída uma ponte de 270 metros, reduzindo a movimentação de solo e a supressão vegetal. 

A implantação do ramal ferroviário envolve 40 propriedades ao longo do traçado e mesmo após a emissão da Declaração de Utilidade Pública (DUP) pela ANTT, instrumento que reconhece o interesse público da obra, a Arauco mantém diálogo contínuo com os proprietários rurais e autoridades locais buscando soluções consensuais, segundo a empresa

As atividades de infraestrutura serão iniciadas nas áreas em que essas negociações já foram plenamente concluídas. 

Para compensar os impactos previstos e autorizados pelo órgão ambiental, a Arauco firmou, em 11 de novembro, um Termo de Compromisso de Compensação Ambiental com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

O acordo estabelece investimentos de R$ 4,3 milhões, distribuídos ao longo de 24 meses, em iniciativas de recuperação e conservação ambiental na região de influência do projeto. As ações definidas em diálogo técnico com o instituto. O valor equivale equivale a 0,64% do valor de referência da obra, de R$ 671.171.000,00.

A previsão inicial da Arauco era começar a construção do ramal em setembro deste ano, mas a licença de instalação foi concedida com atraso. Esta mesma previsão apontava um investimento da ordem de R$ 1 bilhão para instalação dos trilhos. 

Além disso, existe a previsão de mais R$ 1,4 bilhão para compra de 23 locomotivas e aproximadamente 750 vagões, incluindo reservas, para formar sete comboios de 100 vagões cada. 

“Esse investimento reafirma a relevância pública e estratégica do projeto, ao modernizar a logística regional, fortalecer a segurança nas estradas e contribuir para uma operação de menor impacto ambiental. Afinal, são 7 mil viagens de caminhões a menos por mês e 94% menos emissões em relação ao transporte rodoviário. Trata-se de uma iniciativa capaz de redefinir a dinâmica econômica de Inocência e de todo o entorno — e seus efeitos já começam a ser percebidos”, afirma Carlos Altimiras, presidente da Arauco Brasil.

   

Cidades

Prefeitos recebem ônibus escolares para reforçar a frota em MS

Durante a segunda etapa do programa Caminho da Escola, na tarde desta terça-feira (2), o Governo do Estado fez a entrega dos coletivos

02/12/2025 16h14

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O Programa Caminho da Escola aos Municípios, na tarde desta terça-feira (2), entregou coletivos que irão atender 36 cidades do interior do Estado, em evento realizado na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

O presidente da entidade, Thalles Tomazelli, disse ao Correio do Estado que a nova frota vem para fortalecer o transporte escolar, em uma ação que contou com alinhamento entre o Governo do Estado e os parlamentares.

“Uma parceria muito firme entre a Assomasul, o Governo do Estado e toda a bancada federal. Hoje pudemos atender trinta e seis municípios numa segunda remessa de entrega dos ônibus, já olhando para o calendário escolar de 2026”, explicou Thalles, que completou:

“Logo de imediato falamos com o secretário de Estado de Educação, Hélio, e com o governador Eduardo Riedel, para que a gente pudesse acelerar e otimizar. Eles foram perfeitamente compreensivos nesse processo, que é necessário.”

Durante a assinatura do termo de entrega, o secretário-adjunto de Estado de Educação, Sergio Luiz Gonçalves, destacou a importância dos veículo como garantia de qualidade no transporte dos estudantes.

“Estamos fortalecendo o acesso dos nossos estudantes à escola, garantindo mais segurança e qualidade no transporte escolar. Este é um investimento que chega na ponta e transforma a educação em nosso Estado.”

Cada município recebeu dois ônibus, sendo veículos com capacidade para 44 e 59 estudantes, respectivamente, dentro da frota total de 70 ônibus escolares destinados aos municípios.

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Entrega

O município de Santa Rita do Pardo recebeu um modelo de 44 lugares, que, conforme destacou o prefeito Lúcio Costa, é equipado com ar-condicionado e Wi-Fi.

“É importante porque somos o décimo primeiro maior município em extensão territorial. Temos quase 3 mil quilômetros de estrada municipal, e com esse ônibus vamos buscar a criançada com maior carinho e segurança. Hoje veio um ônibus e, no começo do ano, receberemos outro”, afirmou Lúcio.

No início deste ano, os municípios já haviam recebido coletivos após processo de licitação e destinação de emenda da bancada para aquisição, sendo esta a segunda etapa.

No município de Angélica, o prefeito Edinho Cassuci informou que um dos ônibus permanecerá na sede enquanto o outro atenderá a população do distrito de Ipezal. Segundo ele, os veículos chegam em momento oportuno, devido à necessidade de renovar a frota.

“Olha, os ônibus a gente cuida, faz reposição, manutenção, mas são usados todos os dias, nos 200 dias letivos do ano. Então, a vinda de um ônibus novo para nós vem ao encontro da necessidade de atender melhor os alunos, evitar que o ônibus fique quebrado. Com isso, ganha a educação, tanto do município quanto do Estado”, pontuou Edinho.

Em Inocência, o vice-prefeito, Henrique César Líria Alves, relatou que o município, que possui 16 ônibus adquiridos com recursos próprios, vive um momento de crescimento. Com o aumento populacional, a demanda por transporte escolar também cresceu, e o reforço chega em boa hora.

“Esse ônibus vem para somar à frota nova, para atender nossas crianças com muito carinho e atenção, oferecendo mais conforto e segurança.”

campo grande

Aumento no salário de profissionais de saúde é aprovado por unanimidade

Valores que constavam no auxílio-alimentação passam a integrar o salário-base e pagamento será feito de forma escalonada

02/12/2025 16h00

Servidores acompanharam a votação e comemoraram aprovação

Servidores acompanharam a votação e comemoraram aprovação Foto: Izaias Medeiros

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, nesta terça-feira (2), projeto de lei complementar que prevê o reajuste no salário dos profissionais de saúde da Capital. A proposta, de autoria do Executivo, foi aprovada por unanimidade.

Conforme o texto, valores que constavam no auxílio-alimentação passam a integrar o salário-base. A incorporação será feita de forma escalonada até 2028.

O pagamento será:

  • R$ 150 em novembro deste ano
  • R$ 200 em novembro de 2026
  • R$ 200 em novembro de 2027
  • R$ 200 em abril de 2028

Na proposta, a prefeitura justifica que a proposta resultou de reuniões com o Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Campo Grande (Sisem) e foi aprovada pela categoria.

O Executivo também esclarece que o projeto atende aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para despesas de pessoal, vem como foi balizado na avaliação da capacidade financeira de absorver os impactos aplicados pela proposta.

Para a implementação, haverá redução do auxílio-alimentação nos valores após a efetivação dos acréscimos ao salário.

Márcio Luiz de Souza Godoy, representante dos servidores, acompanhou a votação na Câmara e afirmou que a incorporação destes valores ao salário-base representa uma segurança aos servidores em relação ao pagamento.

A categoria que terá este acréscimo trata-se dos profissionais que possuem apenas a graduação na área da formação. Os cargos efetivos do chamado "Profissionais em Serviços de Saúde" são: 

  1. Assistente Social;
  2. Farmacêutico;
  3. Farmacêutico-Bioquímico;
  4. Fisioterapeuta;
  5. Fonoaudiólogo;
  6. Nutricionista;
  7. Profissional de Educação Física;
  8. Psicólogo;
  9. Terapeuta Ocupacional.

