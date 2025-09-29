Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Área de alta prioridade no Pantanal, Serra do Amolar volta a ter incêndios florestais

Dados do sistema Firms, da Nasa, indicaram que a área do fogo no topo da morraria pode alcançar até 6 km²

Rodolfo César, de Corumbá

29/09/2025 - 14h45
Território de alta presença de biodiversidade pantaneira, a Serra do Amolar está registrando o primeiro grande foco de incêndio florestal neste ano. O fogo está no pico da morraria, em uma região que fica entre a Bolívia e a Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Acurizal, no município de Corumbá. 

O local onde as chamas foram identificadas é remoto e o acesso, a partir da cidade de Corumbá, demora mais de cinco horas por barco, rio Paraguai acima. Raios que caíram na região neste final de semana podem ter causado o início do fogo. O Sistema Pantera, mantido na sede do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), gerou o alerta do registro ainda na manhã deste dia 28, domingo.

Dados do sistema Firms, da Nasa, indicaram que a área do fogo no topo da morraria pode alcançar até 6 km². Apesar de ter chovido na cidade de Corumbá neste domingo, na região da Serra do Amolar foram registrados raios e tempo nublado, mas sem volume de chuva considerável. 

Conforme o IHP, as rajadas de vento onde há fogo está em 5 km/h, no sentido noroeste, que ameaça levar as chamas para o sentido da Bolívia. Além disso, o Sistema Pantera apontou que o risco de incêndio no território prossegue alto, com chances de 94%. A umidade do ar está em queda, com 29%.

A Brigada Alto Pantanal, mantida pelo IHP, está mobilizada para atuar contra esse incêndio e desde o domingo já vem atuando. Houve também acionamento do Prevfogo/Ibama, que tem estrutura com helicóptero, e do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, que conta com duas aeronaves air tractor. Contudo, esse reforço aéreo, conforme apurado, ainda não foi deslocado para combate até o começo da tarde desta segunda-feira.

Os brigadistas, no total de nove pessoas, já estavam na região para realizar trabalho de prevenção e agora estão focados no combate. 

A identificação do incêndio foi confirmada por visualização no local e registro no Sistema Pantera em 28/09/2025, às 11:45:06. 

O diretor presidente do IHP, Angelo Rabelo, explicou que as ações no início da ignição podem contribuir para brecar o avanço das chamas. “Estamos com a Brigada Alto Pantanal na Serra do Amolar. O pico do fogo está a cerca de 900 metros. Pedimos apoio ao Prevfogo/Ibama, Corpo de Bombeiros, pois o local é de difícil acesso. Até agora, estávamos encarando um ano que pode ser considerado tranquilo em termos de incêndios. Temos que agir logo nesse início de detecção para evitar que a situação fica mais grave.

O Sistema Pantanal em Alerta, mantido pelo Ministério Público Estadual e os Bombeiros, identificou até o começo da tarde deste dia 29 de setembro o total de 25 focos de calor. Todos eles estão concentrados no município de Corumbá.

Lar de dezenas de espécies

A região da Serra do Amolar, no Pantanal, tem uma importância significativa para o ciclo de cheia no bioma. O biólogo no IHP, Wener Hugo Moreno, detalha que o território exerce diferentes funções. “Formando uma barragem natural com a morraria que ocorre ao longo do Rio Paraguai, a Serra do Amolar, na planície de inundação, funciona como um funil que controla o fluxo das águas norte – sul que moldam o atraso do pulso de inundação, assim inundado as diversas baías e lagoas que se encontram na região acima. Caracterizando assim o chamado gargalo Paraguai”, explica.

O biólogo ressalta também que a Serra do Amolar compreende um território que forma um corredor de biodiversidade. “Perdas na diversidade ecológica, sejam elas fragmentação de habitats ou alterações no ambiente natural, ocasionam a transformação do habitat natural em algo diferente de sua característica.”

Essa região foi atingida por incêndios florestais em 2020, voltou a ter focos graves em 2024 e, neste ano, teve seu primeiro foco de fogo nesta semana.

Paralisação

Acidente fatal na BR-163 causa 6km de congestionamento em Campo Grande

Via segue interditada desde às 12h30 em virtude de uma colisão entre dois caminhões

29/09/2025 14h55

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Um acidente grave envolvendo duas carretas provocou a morte de um caminhoneiro, deixou outro ferido e causou congestionamento de 6 km — sendo 4 km no sentido norte e 2 km no sentido sul — no viaduto da BR-163, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande, no início da tarde desta segunda-feira (29).

A colisão frontal aconteceu por volta das 13h20 e resultou em incêndio e explosão, deixando uma das cabines pendurada no viaduto. Segundo o Corpo de Bombeiros, há suspeita da participação de um terceiro caminhão, hipótese que será investigada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Civil.

A vítima fatal teria por volta de 67 anos e tentado desviar de um veículo que desrespeitou a sinalização de parada, existente na alça de acesso da rodovia. Ao perder o controle, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com outra carreta. Com o impacto, a cabine foi destruída e o motorista ficou preso às ferragens.

“Quando houve a colisão, a cabine foi deformada. Então a vítima não conseguiu sair. Ela ficou presa, ficou retida, às ferragens. E aí veio o fogo. A gente ainda não teve acesso ainda ao corpo, porque está prensado. Então logo a perícia libera e a gente vai fazer o afastamento das carretas”, explicou o Tenente Luan Luiz Rodrigues Nogueira, do Corpo de Bombeiros.

As equipes controlaram as chamas e confirmaram que o condutor morreu carbonizado. Até o momento, os bombeiros aguardam a liberação da perícia para retirar o corpo.

O outro caminhoneiro, que transportava soja, foi socorrido consciente e orientado, com fratura no úmero (osso de um dos braços). A carga se espalhou pela pista. As carretas envolvidas transportavam fertilizante e adubo, que também ficaram espalhados na rodovia.

No local, atuam equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária Motiva Pantanal, da PRF e da Polícia Militar, responsáveis pelo resgate, combate às chamas, segurança viária e liberação da pista.

Em ambos os sentidos, há possibilidade de desvio cerca de 500 metros à frente do local do acidente. 

 

Nota da concessionária

Em comunicado, a Motiva Pantanal, concessionária responsável pela administração da BR-163, informou que suas equipes foram mobilizadas imediatamente após o acidente para auxiliar no atendimento às vítimas, no combate ao incêndio e na sinalização do trecho. A empresa reforçou que segue trabalhando em conjunto com as autoridades competentes para garantir a segurança dos usuários e a liberação da via o mais rápido possível.

Campo Grande

BR-163: colisão frontal sobre viaduto "explode" caminhão, mata 1 e deixa outro preso nas ferragens

Acidente ocorreu no perímetro urbano de Campo Grande, no Anel Viário e envolveu duas carretas diretamente

29/09/2025 14h30

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Uma colisão frontal entre duas carretas deixou um caminhoneiro morto e outro preso às ferragens no início da tarde desta segunda-feira (29), no trecho da BR-163 na saída para Três Lagoas, em Campo Grande.

O impacto provocou incêndio e explosão, com uma das cabines ficando pendurada no viaduto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 13h20min e envolveu duas carretas, havendo suspeita de participação de um terceiro caminhão, que será investigada pelas polícias Rodoviária Federal (PRF) e Civil.

A vítima fatal teria tentado desviar de um veículo que desrespeitou a sinalização de parada, sinalizada na alça de acesso. Ao perder o controle, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a outra carreta. Com o choque, a cabine foi destruída e o motorista ficou preso.

 

“Quando houve a colisão, a cabine foi deformada. Então a vítima não conseguiu sair. Ela ficou presa, ficou retida, às ferragens. E aí veio o fogo. A gente ainda não teve acesso ainda ao corpo, porque está prensado. Então logo a perícia libera e a gente vai fazer o afastamento das carretas”, declarou o Tenente Luan Luiz Rodrigues Nogueira, do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros controlaram as chamas e confirmaram que o condutor morreu carbonizado. Até as 14h20, equipes ainda trabalhavam para retirar o corpo, aguardando a liberação da perícia.

Outro caminhoneiro, que transportava soja, foi socorrido consciente e orientado, com fratura no ombro, e encaminhado à Santa Casa. A carga se espalhou pela pista.

O Corpo de Bombeiros e equipes da concessionária Motiva Pantanal atuaram no resgate e no combate às chamas. O trecho segue totalmente interditado para a passagem de veículos.

