Área desmatada em Mato Grosso do Sul cai 12% em um ano

Relatório Anual do Desmatamento no Brasil, publicado pelo MapBiomas Alerta, mostra que Mato Grosso do Sul teve redução na área desmatada em 2022, em comparação com 2021.

A área desmatada em 2021 totalizava 55.959 hectares e em 2022 caiu para 49.162 hectares. Ou seja, a redução é de 12,15% em um ano.

Das 27 unidades federativas, 5 tiveram redução no desmatamento, 20 registraram aumento e duas se mantiveram estáveis.

Mato Grosso do Sul está entre os cinco estados do Brasil que tiveram redução na área desmatada no ano passado.

Rio Grande do Norte (-47%) aparece em primeiro lugar, Paraná (-42%) em segundo, Distrito Federal (-28%) em terceiro, Mato Grosso do Sul (-12%) em quarto e Paraíba (6%) em quinto.

A nível nacional, o desmatamento aumentou 22,3% em 2022 em relação a 2021. Foram mais de 2,05 milhões de hectares desmatados, área equivalente ao estado de Sergipe.

As consequências do desmatamento são perda de biodiversidade, aumento do número de espécies em extinção, erosão e intensificação do efeito estufa.

SISTEMA

O governo de Mato Grosso do Sul, por meio Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), possui o Sistema de Monitoramento de Alertas de Desmatamento Ilegal, plataforma que promove o controle do desmatamento e queimadas nas áreas verdes do Estado.

O sistema utiliza imagens de satélite e recursos da plataforma ArcGIS para gerenciar e acompanhar alertas de desmatamento.

Com a ferramenta, houve redução de até 72% da análise manual de processos de desmatamento.

"É uma decisão baseada em dados garantindo segurança técnica, jurídica e institucional e que utiliza dados oficiais em conformidade com Autos Autorizativos do Imasul", disse o diretor-presidente do Imasul, André Borges.

O Sistema de Monitoramento foi apresentado no ESRI User Conference, o maior evento de Sistema de Informação Geográfica (GIS) do mundo, em San Diego, na Califórnia (EUA), no dia 10 de julho de 2023.