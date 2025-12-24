Arquidiocese de Campo Grande anuncia horário das missas de Natal; confira

A Arquidiocese de Campo Grande divulgou os horários das missas de Natal das paróquias e santuários espalhadas pela Capital, que esperam receber centenas de fiéis na véspera e no dia do Natal.
Ano jubilar, 2025 foi recheado de eventos e atividades da Arquidiocese que contemplaram diversos grupos não só de fiéis, mas também em ações de lembrança à profissionais da esfera civil, como por exemplo no Direito, Educação, Universitários, Segurança Pública e Saúde.
Como reportado pelo Correio do Estado no fim do ano passado, Dom Dimas, Arcebispo da Arquidiocese da Capital, explica sobre o termo de origem bíblica, considerado que Jesus tenha nascido no ano um de nossa era, esse “jubileu” ou grande alegria, aconteciam em datas espaçadas, sendo inicialmente a 200 anos, sendo encurtada para 100; 50 e, nos últimos tempos, a cada 25 anos.
“Estaremos completando 2025 anos do nascimento de Jesus. No ano que vem, nós teremos duas grandes celebrações: o jubileu da encarnação, mas no ano que vem, nós estaremos comemorando também 1.700 anos do Concílio de Niceia”, disse o arcebispo no final do ano passado sobre 2025.
Para encerrar 2025 com ‘chave de ouro’, a igreja anunciou os horários das missas que devem abençoar os fiéis neste Natal. Confira:
- Catedral Santo Antônio - dia 24 e 25, ambas às 19h;
- Paróquia São José – 24 às 19h, e 25 às 06h15 e 19h;
- Santuário Nossa Senhora da Abadia, na Avenida Afonso Pena - 24 às 19h, e 25 às 10h e às 19h;
- Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - 24 às 19h00, e 25 às 09h, 15h e 19h;
- Paróquia Imaculado Coração de Maria, no Carandá Bosque - 24 às 19h, e 25 às 09h30 e 19h;
- Paróquia São João Batista, no Coophasul - 24 às 18h00 e 25 às 09h;
- Paróquia São Pedro, no Monte Castelo – 24 e 25, ambas às 19h;
- Paróquia Santo Agostinho, no Taveirópolis – 24 e 25, ambas às 18h30;
- Paróquia Santa Luzia, na Vila Santa Luzia – 24 às 19h30, e 25 às 09h e às 19h;
- Santuário São Judas Tadeu – 24 e 25, ambas às 19h30;
- Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Monte Líbano – 24 e 25, ambas às 19h;
- Paróquia Pessoal Nossa Senhora da Saúde, na Rui Barbosa com a Mato Grosso – 24 às 18h e 25 às 09h;
- Paróquia Santa Rita, no Universitário - 24 e 25, ambas às 18h30;
- Paróquia São Francisco – Bairro São Francisco – 24 as 19h, dia 25 às 08h e 19h;
- Paróquia Senhor do Bonfim, na Mata do Jacinto – Dia 24 e 25 às 19h;
- Paróquia Divino Espírito Santo, no Aero Rancho – dia 24 às 19h30, e dia 25 às 07h30;
- Paróquia Santo Afonso, no Serradinho – dia 24 às 19h30, e dia 25 às 09h;
- Paróquia Nossa Senhora das Graças, no Nova Lima – 24 às 19h30 e dia 25 às 19h30
- Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Bandeirantes – 24 às 19h e dia 25 às 08h