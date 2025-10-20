Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

A crise estrutural da Justiça brasileira

Os fóruns e varas judiciais continuam transbordando de processos aguardando solução

Eduardo Berbigier - Advogado tributarista

Eduardo Berbigier - Advogado tributarista

20/10/2025 - 07h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Há muitos anos, o sistema judiciário brasileiro se encontra em um ponto de estrangulamento permanente. A morosidade processual, que frequentemente se estende por mais de uma década para decisões definitivas, tanto para indivíduos quanto para empresas, é um sintoma alarmante de um mal-estar estrutural.

Códigos foram e continuam sendo reformados; vieram a certificação digital e a digitalização dos processos; os métodos alternativos de resolução de conflitos, como a mediação e a conciliação, as sustentações orais por meio de vídeo e inúmeras outras iniciativas.

Ainda assim, os fóruns e varas judiciais continuam transbordando de processos aguardando solução. Vale ressaltar também que estamos prestes a criar uma Justiça especializada em questões relacionadas à reforma tributária em andamento.

Seria culpa de falha operacional, ineficiência de pessoal, excesso de burocracia, má gestão, deficiência tecnológica, carência de profissionais qualificados ou uma combinação de todos esses fatores? A quem e a quais interesses essa situação atende?

A questão central que emerge dessa realidade é: existe uma solução definitiva e eficiente para esse entrave? E, mais importante, como implementá-la?

A sobrecarga do Judiciário não é um fenômeno recente, mas sua persistência e agravamento demandam uma análise profunda e ações concretas.

A lentidão na entrega da justiça não é apenas uma inconveniência; ela mina a confiança no sistema, prejudica o desenvolvimento econômico e, em última instância, resulta em insegurança jurídica. Em muitos casos, a demora na decisão final torna o próprio direito reconhecido inócuo.

As causas são multifacetadas e complexas. A burocracia excessiva, herança de procedimentos arcaicos, impõe um ritmo aquém do necessário em um mundo cada vez mais dinâmico. A insuficiência de pessoal qualificado em diversas áreas, aliada a uma má gestão de recursos, tanto humanos quanto materiais, agrava o quadro. A falta de investimento em modernização tecnológica perpetua um modelo operacional defasado.

Ademais, o volume crescente de litígios no País, muitas vezes impulsionado por questões sociais e econômicas complexas, pressiona ainda mais um sistema já fragilizado. A necessidade de profissionais qualificados também se faz sentir, desde a formação continuada até a alocação estratégica de magistrados e servidores.

A busca por uma solução definitiva para esse gargalo exige uma visão holística e integrada. Não se trata de uma medida isolada, mas de um conjunto de reformas estruturais que aborde as diversas frentes do problema.

A implementação dessas soluções exige vontade política firme, determinação e compromisso do governo, de seus líderes e de outros atores políticos (como a comunidade jurídica) na tomada de decisões que visem solucionar o problema da morosidade do sistema judiciário brasileiro.

Essa necessidade urgente de ação, contudo, esbarra na inércia e na aparente falta de prioridade do governo federal em relação à pauta da eficiência e da celeridade judiciária. A mera menção à “vontade política” no discurso não se traduz em um plano de governo consistente, em alocações orçamentárias adequadas ou na liderança articulada de uma reforma sistêmica.

Em vez de promover investimentos maciços em tecnologia, gestão e na racionalização de processos, o executivo federal opta por medidas paliativas ou, pior, permite o agravamento da situação, deixando de atuar como o principal motor para a desburocratização e a modernização que o País clama.

A passividade do governo diante de um problema que afeta diretamente a segurança jurídica e a atração de investimentos estrangeiros revela uma visão míope, que coloca interesses políticos imediatos acima das necessidades estruturais da nação.

A morosidade do Judiciário, portanto, não é apenas uma falha interna, mas também um reflexo direto da omissão e da insuficiência da gestão federal em coordenar e financiar as transformações indispensáveis.

A falha em prover um sistema de Justiça célere e eficaz configura uma grave violação do direito fundamental à prestação jurisdicional em tempo razoável, consagrado constitucionalmente.

Se o governo federal é incapaz de liderar a solução para um problema de tal magnitude e impacto social e econômico, compromete a própria legitimidade do Estado perante o cidadão, que se vê desprotegido e vitimado pela lentidão.

É imperativo que o Executivo assuma sua responsabilidade constitucional, deixando a retórica de lado e engajando-se ativamente na construção de um Judiciário verdadeiramente ágil e funcional, sob pena de perpetuar um estado de insegurança jurídica que paralisa o desenvolvimento e a dignidade brasileira.

ARTIGOS

A psicologia do imortal Machado de Assis

As academias e institutos farão dela um pequeno livro, para uso dos séculos...

18/10/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Pesquisam Machado de Assis como o bibliômano, em “Memórias Póstumas de Brás Cubas” – “olhai: daqui a setenta anos, um sujeito magro... inclina-se sobre a página... lê, relê, treslê, desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra, mais outra e as restantes, examina-as por dentro e por fora, por todos os lados, contra a luz, espaneja-as, esfrega-as no joelho, lava-as, e nada”.

Não encontram o Machado por detrás do texto, mesmo o autor mencionando um futuro livro, como descrito no conto “O Cônego ou Metafísica do Estilo”: “Nesse dia, – cuido que por volta de 2222... hão de traduzi-la em todas as línguas. As academias e institutos farão dela um pequeno livro, para uso dos séculos... as filosofias queimarão todas as doutrinas anteriores, ainda as mais definitivas, e abraçarão esta psicologia nova, única verdadeira”.

Não conhecem o autor, conforme citado também em “Memórias Póstumas de Brás Cubas”: “Não conhece o autor; este nome... não vem nos seus dicionários biográficos. Achou o volume.... um exemplar único... Único! Ele rejeitaria a coroa das Índias... se os houvesse de trocar por esse único exemplar”. Trocariam tudo pelo exemplar único.

Machado, jovem, havia anunciado em carta a Quintino: “Onde o estudo dos caracteres seja consciencioso e acurado, onde a observação da sociedade... eis uma ambição própria de ânimo juvenil, e que eu tenho a imodéstia de confessar”.

Não é ficção, mas uma carta ao amigo. “E, tão certo estou da magnitude da conquista, que me não dissimulo o longo estádio que há a percorrer para alcançá-la”, gastou uma vida construindo seu projeto “até onde vai a ilusão dos meus desejos? Confio demasiado na minha perseverança?”. 

A obra de Machado de Assis revela esse aspecto psicológico, como no conto “Eterno”, de 1887: “Confio do Tempo, que é um insigne alquimista. Dá-se-lhe um punhado de lodo, ele o restitui em diamantes; quando menos, em cascalho.

Assim é que, se um homem de Estado escrever e publicar as suas memórias, tão sem escrúpulo, que lhes não falte nada, nem confidências pessoais, nem segredos do governo, nem até amores, amores particularíssimos e inconfessáveis, verá que escândalo levanta o livro.

Dirão e dirão bem, que o autor é um cínico, indigno dos homens que confiaram nele e das mulheres que o amaram. Clamor sincero e legítimo, porque o caráter público impõe muitos resguardos; os bons costumes e o próprio respeito às mulheres amadas constrangem ao silêncio”. 

Em “Eterno”, ele continua: “Mas deixai pingar os anos na cuba de um século. Cheio o século, passa o livro a documento histórico, psicológico, anedótico. Hão de lê-lo a frio; estudar-se-á nele a vida íntima do nosso tempo, a maneira de amar, a de compor os ministérios e deitá-los abaixo, se as mulheres eram mais animosas que dissimuladas, como é que se faziam eleições e galanteios, se eram usados xales ou capas, que veículos tínhamos, se os relógios eram trazidos à direita ou à esquerda, e multidão de coisas interessantes para a nossa história pública e íntima. Daí a esperança que me fica, de não ser condenado absolutamente pela consciência dos que me leem. Já lá vão vinte e sete anos!”. 

Machado de Assis sabia que não seria compreendido e que um dia seria descoberto como autor que antecipou a psicologia de Freud.

ARTIGOS

Para não acontecer de novo

A trajetória de Bolsonaro revela que a tentativa de golpe não foi um raio em céu azul, mas o ápice de uma escalada de três décadas

18/10/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Após longo e responsável processo judicial, o Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro pelos crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. Nunca um ex-presidente brasileiro foi assim responsabilizado. Diante da pressão por uma anistia incabível, cabe a pergunta: seus outros crimes serão perdoados?

A trajetória de Bolsonaro revela que a tentativa de golpe não foi um raio em céu azul, mas o ápice de uma escalada de três décadas. Sua carreira parlamentar e presidencial traz práticas de corrupção, ataques à democracia e proximidade com grupos criminosos.

As “rachadinhas”, reveladas no caso de Fabrício Queiroz, mostram a promiscuidade entre vida pública e privada. No gabinete de Flávio Bolsonaro, o desvio superou R$ 6 milhões. Funcionários fantasmas, como a Wal do Açaí, são parte do mecanismo: salários públicos usados como fonte de enriquecimento ilícito.

A ligação com o “escritório do crime”, chefiado por Adriano da Nóbrega, mostra que a fronteira entre política e crime organizado foi cruzada. Os cheques de Queiroz a Michelle Bolsonaro, R$ 89 mil, seguem inexplicados. E quando Queiroz precisou se esconder, foi encontrado no sítio do advogado da família do ex-presidente.

Bolsonaro aprofundou a lógica do escândalo permanente. O ex-ministro Ricardo Salles é investigado por facilitar exportações ilegais de madeira; o Ministério da Saúde foi palco de suspeitas de propina na compra de vacinas, além do negacionismo que matou milhares de pessoas; no Ministério da Educação, estranhos negociavam verbas em troca de ouro.

A interferência direta de Bolsonaro na Polícia Federal para blindar familiares revelou a tentativa de capturar o aparato estatal.

Os tratoraços, os ônibus escolares com preços inflados e o chamado bolsolão do lixo expuseram um esquema de superfaturamentos bilionários, sustentados pelo “orçamento secreto” – mecanismo que drenou recursos de áreas sensíveis para alimentar a base política do governo.

Não por acaso, Flávio Bolsonaro adquiriu mansão de quase R$ 6 milhões, enquanto investigações apontam que a família comprou 51 imóveis, muitos pagos em cash.

A política de sigilo de 100 anos fecha o quadro: esconder informação foi estratégia de governo. Notícias falsas contra o sistema eleitoral e ataques a jornalistas criaram o caldo de cultura que desembocou no vandalismo de 8/1/2023. Golpe, como registra a história, não é um ato isolado, mas um processo. Bolsonaro o conduziu passo a passo.

O Brasil, historicamente, lidou com anistia para golpistas. O 31 de março de 1964 só foi possível porque anteriores tentativas fracassadas não foram punidas. Ao perdoar, em nome da “pacificação”, o País ensinou aos conspiradores que não haveria consequências.

Não se trata de revanche, mas de justiça. Aceitar a democracia implica regras: alternância de poder, transparência, responsabilidade pública. Está em jogo não apenas o destino de um político, mas a chance de romper com um ciclo que abre espaço para novos ataques ao Estado de Direito.

O julgamento do STF inaugura oportunidade histórica: mostrar que golpes, tentativas ou preparativos não podem ser anistiados. Só assim construiremos a crença coletiva de que, no Brasil, a democracia não é um intervalo entre rupturas, mas um pacto sólido e definitivo.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas
GOLPE JURÍDICO

/ 2 dias

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas

2

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)

3

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1130, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1130, sábado (18/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?