A degradação do Congresso

Pesquisas recentes sobre a imagem dos congressistas revelam uma percepção majoritariamente negativa da atuação do Congresso

Gaudêncio Torquato - Escritor, jornalista, Professor titular da USP e consultor político

Gaudêncio Torquato - Escritor, jornalista, Professor titular da USP e consultor político

14/08/2025 - 08h00
O recente episódio de obstrução da pauta legislativa na Câmara Federal, quando bolsonaristas promoveram um motim, impedindo por dois dias o trabalho regular do Congresso, sinaliza a continuidade da crise democrática que, há décadas, corrói a imagem de nossa representação política. Mas convém lembrar que a degradação do Congresso não é apenas um problema conjuntural, mas estrutural, revelando o w do pacto democrático e a crescente distância entre representantes e representados.

A esfera política nunca foi tão mal avaliada. Pesquisas recentes sobre a imagem dos congressistas revelam uma percepção majoritariamente negativa da atuação do Congresso. A desaprovação do Congresso é alta, com números semelhantes à reprovação do governo de Lula e com uma visão mais negativa entre os eleitores de Bolsonaro. 

A maioria da população desaprova a atuação do Congresso Nacional, com 51% de reprovação, segundo a última pesquisa realizada. A última pesquisa sobre a imagem dos políticos, realizada pela Datafolha, mostra que 78% dos brasileiros acham que o Congresso age em interesse próprio. E mais: o Legislativo tem a pior avaliação entre os Três Poderes da República.

Aproximadamente 42% aprovam o trabalho do Congresso. A pesquisa mostrou que os mais pobres tendem a aprovar mais o Congresso do que os mais ricos. Além disso, eleitores de Lula têm uma visão mais favorável ao Congresso do que os de Bolsonaro.

O fato é que o Congresso vem sofrendo um grave desgaste de legitimidade perante a opinião pública. A percepção geral é a de um parlamento tomado por interesses particulares, fisiológicos ou corporativos, desconectado das reais necessidades do povo. As figuras parlamentares cada vez mais se moldam à lógica das redes sociais. Deputados e senadores viram influencers, priorizando a “viralização” de falas agressivas ou “lacradoras” em detrimento da atuação legislativa substantiva. A política se reduz ao espetáculo, e o debate público é substituído por slogans e memes.

Além disso, o Congresso tem sido capturado por lobbies diversos: do agronegócio, das igrejas neopentecostais, das grandes empresas, de corporações armadas, entre outros. Comissões são loteadas e pautas são compradas ou negociadas em troca de vantagens. A agenda pública cede lugar à pauta de interesses.

A prática do “toma lá, dá cá” se institucionalizou de tal forma, que cargos, verbas e emendas secretas se tornaram moeda corrente para a manutenção do apoio ao governo da vez, independentemente de ideologias. A governabilidade passa pela barganha e não pelo convencimento democrático.
Casos de corrupção, rachadinhas, falsos pronunciamentos, manipulações regimentais e blindagem de aliados corroem a imagem institucional do Legislativo. O Parlamento, que deveria ser casa da transparência, é frequentemente visto como espaço de impunidade.

Em suma, o Congresso legisla menos e legisla mal. Muitas leis são aprovadas a toque de caixa, sem debates profundos ou audiências públicas. Outras vezes, renuncia a seu papel e delega competências ao Executivo, inclusive em temas sensíveis.

O que poderia ser feito para melhorar o conceito da instituição política? A resposta aponta para a educação política. Ao promover a educação política, é possível combater a descrença na política e na democracia, incentivando a participação ativa dos cidadãos na construção de um futuro melhor para todos. Essa meta inclui um conjunto de providências, entre elas, o debate de temas relevantes, a formação de jovens cidadãos, o investimento na formação de educadores e a criação de diálogo e participação.

Combater a corrupção, implementando mecanismos de controle e fiscalização eficazes, punindo exemplarmente os corruptos e promovendo a transparência na gestão pública. Fortalecer a democracia, estimular a participação cidadã em conselhos municipais, audiências públicas e outros espaços de discussão, além de garantir eleições justas e transparentes. Realizar reformas políticas, tornando as campanhas eleitorais mais justas e transparentes, além de garantir a representatividade e a governabilidade. Exigir conduta ética e transparente dos políticos, promovendo a responsabilização por seus atos e a punição de desvios de conduta. Reconhecer a importância da política como ferramenta de transformação social e promover o debate público sobre temas relevantes para a sociedade.

A educação política é um investimento no futuro da democracia, pois contribui para a formação de cidadãos conscientes, críticos e engajados, capazes de transformar a sociedade para melhor. 

CLÁUDIO HUMBERTO

"É duro, mas é bom"

Ministro Luís Roberto Barroso, sobre ser presidente do Supremo

14/08/2025 07h30

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Governo Lula lança Brasil Soberano no escuro

Têm explicação os sucessivos atrasos no lançamento do “Brasil Soberano”, factoide de Lula (PT), Fernando Haddad & cia: o governo nem mesmo sabe se as sanções tarifárias dos Estados Unidos serão alteradas. A aposta é que ainda vem chumbo grosso por aí, mas ninguém sabe. Havia expectativa de alguma luz na suposta reunião, não confirmada, do ministro da Fazenda com o secretário de Tesouro, Steve Bessent, duro crítico do STF e de Alexandre de Moraes.

Só no protocolo

Na segunda (11), enquanto Geraldo Alckmin mostrava o plano a Lula, a pauta juntou dois desafetos: Haddad e Rui Costa (Casa Civil).

Café frio

A reunião não constava da agenda oficial, mas a coluna soube que não foi muito agradável. A dupla disputa preferência de Lula na sucessão.

Vai dar?

O governo também não sabe se o crédito de R$30 bilhões será suficiente. Na Fazenda, há pânico: não existe esse dinheiro.

Sinal de vida

Sem esperar muita coisa do pacote, que deve mais endividar do que salvar o exportador, a CNI anunciou que vai à Justiça contra o tarifaço.

EUA avaliam Mais Médicos como trabalho escravo

A decisão do Departamento de Estado de cancelar os vistos de petistas que implantaram o “Mais Médicos” atinge, entre outros, Alberto Kleiman, atualmente o coordenador-geral da Cop30. O governo dos Estados Unidos apurou que ele e os demais sancionados inventaram esse programa como forma de fazer o Brasil financiar a ditadura cubana. O Mais Médicos era tão cruel quanto covarde: pagava a cada médico cubano apenas 10% do valor que era repassado à ditadura.

Falta Dilma

Em Brasília, prospera a expectativa de que Dilma Rousseff, cujo governo implantou o Mais Médicos, também está na mira dos EUA.

Indignação antiga

O responsável pela decisão de cancelar vistos de petistas que inventaram o Mais Médicos foi o secretário de Estado Marco Rubio, 

Ele conhece bem

Descendente de cubanos, Marco Rubio sempre se mostrou indignado com o drama da exploração dos médicos pelo consórcio Brasil-Cuba.

Era a vez dele

A confirmação de Edson Fachin como futuro presidente do STF, a ser empossado em setembro, cumpre tradição de revezamento: assume o posto o ministro mais antigo que ainda não o ocupou. 

Espera-se muito de Fachin

Espera-se de Fachin iniciativas para promover a conciliação nacional, após suas declarações recentes em defesa de um STF dentro do seu quadrado, com autocontenção, cancelando decisões de ódio.

Perdeu, mané

A decisão do Departamento de Estado de cancelar os vistos de petistas que implantaram o “Mais Médicos” atinge, entre outros, Alberto Kleiman, atualmente o coordenador-geral da Cop30.

Lula é o problema

Em evento de um bancão, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), disse ter a receita para recuperar o problema fiscal e moral do País: “o Brasil não aguenta mais o Lula e nem o PT”.

Sem passar pano

Carlos Portinho (PL-RJ) foi tachado como “incisivo” por Otto Alencar (PSD-BA) ao fazer seu papel na sabatina da indicada de Lula ao STM. O senador quis saber sobre um mestrado declarado e não concluído.

No fundão

Difícil acreditar que Simone Tebet (Planejamento) teve papel decisivo no “Brasil Soberano’, como disse Haddad ao apresentar o pacote. À ministra foi reservado lugar na plateia, e nem era primeira fila.

Monumento à inutilidade

Na cerimônia-factoide de Lula para apresentar o pacote anti-tarifaço, o comentário que corria entre os presentes era o que o chanceler Mauro Vieira fazia no palco. Entrou mudo, saiu calado e nada apresentou.

O cúmulo

Os petistas estão babando por censura, mas o pretexto para regular as redes servirá supostamente apenas para proteger criancinhas, nada tem a ver com censura, jura o deputado Helder Salomão (PT-ES).

Pensando bem...

...para combater tarifa estrangeira, o governo Lula usa a “tarifa” paga pelo pagador de impostos brasileiro.

PODER SEM PUDOR

Nepotismo militante

Certa vez, durante discussão na Câmara sobre emenda proibindo o nepotismo no serviço público, o deputado tucano Zenaldo Coutinho (PA) arrancou gargalhadas ao ilustrar, com uma história, a fome do PT por cargos. Ele contou que um colega deputado, cuja identidade não revelou, procurava alguém para se casar, mas faz uma exigência: deveria ser petista. “Por quê?”, perguntou Coutinho, curioso. A resposta: “Ela já vem empregada no governo federal...”

Tarifaço dos EUA: um alerta e uma chance de repensar nossas rotas comerciais

A chama da tensão comercial é reacendida e impacta diretamente empresas brasileiras

13/08/2025 07h45

Arquivo

Entrou em vigor a nova medida dos Estados Unidos que impõe uma sobretaxa de 50% sobre quase 4 mil produtos brasileiros. A decisão, anunciada por Donald Trump, impacta diretamente alimentos, produtos de higiene, químicos e industriais, reacendendo uma tensão comercial com consequências práticas para empresas brasileiras que exportam para o mercado norte-americano.

Apesar das exceções previstas, o tarifaço representa um risco real para a competitividade brasileira. Em um primeiro momento, podemos esperar queda no volume exportado, aumento dos preços e impactos diretos nas margens das empresas que dependem desse canal.

Mas a dimensão mais relevante do problema é estratégica: o Brasil segue com um perfil comercial excessivamente concentrado em poucos mercados e sem um plano claro de resposta quando esses mercados se tornam hostis. Não é a primeira vez que o mundo nos dá esse recado, e talvez por isso devêssemos escutar com mais atenção agora.

A medida dos EUA fecha, temporariamente, uma porta. Mas não o mundo. A China, por exemplo, ainda engatinha no consumo de café: são apenas 16 xícaras por pessoa ao ano, contra uma média global de 240. Isso significa que há um oceano de oportunidades inexploradas. O mesmo vale para a carne, a celulose, o papel, os calçados e tudo o que o Brasil sabe plantar, criar e transformar.

A União Europeia, o Japão e até os vizinhos do Mercosul continuam com apetite. E a boa notícia é que, diferentemente do que acontece com os EUA, muitos desses mercados valorizam atributos como sustentabilidade, rastreabilidade e práticas ESG, áreas nas quais as empresas brasileiras têm avançado nos últimos anos.

Mas o tarifaço é, acima de tudo, um sinal para mudar o mapa. Literalmente. Não dá para continuar vendendo somente para os mesmos mercados, por pura inércia. A ideia de “cliente cativo” não existe mais em uma economia global marcada por volatilidade política e rupturas comerciais.

É hora de traçar novas rotas, diversificar destinos, proteger nossas cadeias e ampliar acordos bilaterais. É hora de escolher mercados que pagam bem, que respeitam regras e que querem mais do que apenas preço. E também, claro, manter parte dessa produção aqui dentro, fomentando consumo interno e protegendo o país de choques externos.

A resposta ao tarifaço não está apenas em reagir, mas em evoluir. Evoluir como empresas, como governo, como país exportador.

