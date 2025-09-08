Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A estética de dentro que nenhum laser corrige

Clínicas que prometem firmeza à pele, mas operam com condutas frouxas

Marco Aurélio Borges de Paula - Professor de Compliance na Faap, autor de livros e consultor

Marco Aurélio Borges de Paula - Professor de Compliance na Faap, autor de livros e consultor

08/09/2025 - 07h30
Na estética, a palavra flacidez desperta atenção imediata. É um dos maiores fantasmas: a pele perde firmeza, o contorno do rosto cede, e logo aparecem promessas – cremes, radiofrequência, bioestimuladores, fios de sustentação e cirurgias.

Mas há uma outra flacidez, ainda mais perigosa, que nenhum laser corrige: a flacidez das condutas de certos (pseudo)profissionais.

Uma operação recente da Anvisa escancarou o problema. De 38 clínicas fiscalizadas no Distrito Federal e em estados como São Paulo, Ceará, Amazonas e Piauí, apenas três estavam em conformidade (compliance) com as normas sanitárias.

As demais apresentaram falhas como esterilização precária, uso irregular de medicamentos e procedimentos invasivos em locais sem estrutura mínima para emergências.

O setor vive uma contradição: clínicas que prometem firmeza à pele, mas operam com condutas frouxas. Fachadas de luxo escondendo protocolos frágeis. Ambientes esteticamente firmes, mas eticamente flácidos.

E não é novidade. A Sociedade Brasileira de Dermatologia havia alertado para abusos no setor. Desde 2017, acumulava mais de 1.200 denúncias contra práticas irregulares – prova de que a flacidez ética é recorrente.

O compliance sanitário, nesse contexto, deveria ser o verdadeiro bioestimulador – não de colágeno, mas de ética. Não falamos de burocracia, mas de algo essencial: transformar ética em prática diária.

E é exatamente para isso que existe um instrumento de gestão chamado programa de compliance, capaz de organizar protocolos e garantir que a clínica não dependa apenas da ética individual, mas de um sistema que protege vidas.

A ética é o critério que qualifica qualquer especialidade técnica. Esse critério precisa estar na clínica. Afinal, entre as irregularidades flagradas, havia também médicos especialistas em estética – mas que foram antiéticos. O diploma ou a técnica não bastam quando a conduta é frouxa.

O programa de compliance garante que a clínica ofereça mais do que resultados estéticos – ofereça segurança à vida de cada paciente. É o que separa quem apenas vende procedimentos de quem constrói confiança.

Compliance não é burocracia, é governança. É a sustentação invisível que dá firmeza ao setor e protege quem confia nele.
Como lembra Mario Sergio Cortella, “a ética não é cosmética, não pode ser uma coisa de fachada”.

E o que as fiscalizações revelaram foi exatamente isso: maquiagem corporativa tentando encobrir falhas que não se corrigem com filtro de Instagram.

Pierre Reverdy dizia que “a ética é a estética de dentro”. E é justamente isso o que falta em muitas dessas empresas: um padrão de beleza interior. Porque, se a estética trata do que passa rápido, a ética cuida daquilo que permanece. Sem essa base, o setor corre o risco de ficar com a imagem flácida, ainda que as paredes reluzam e as redes sociais filtrem imperfeições.

A questão é direta: clínicas de estética não podem se sustentar em promessas sem lastro ético. E consumidores – em especial as mulheres, que sustentam a maior parte desse mercado – precisam aprender a exigir mais do que um preço atraente ou uma sala instagramável.

É preciso perguntar: essa clínica cumpre protocolos que me protegem? Clínicas com programa de compliance podem responder a isso com segurança.

A verdadeira firmeza que buscamos não está apenas na pele. Está na conduta.

Nenhum laser do mundo consegue corrigir isso.

Ignorar os riscos tributários pode custar caro

06/09/2025 07h45

Arquivo

Continue Lendo...

O casamento, além de instituição social, é também um ato jurídico solene, cujo núcleo repousa na manifestação de vontade dos nubentes. Esse pressuposto, que parece óbvio, ganha contornos complexos quando se examina a realidade das pessoas com deficiência intelectual ou mental. O tema não é apenas jurídico, mas também cultural: a célebre novela Vale Tudo trouxe à cena o casamento de Ana Clara com Leonardo, filho de Odete Roitman, após este ter ficado incapaz em razão de um acidente. No enredo, a união serviu como recurso dramático. Mas no mundo real, como ficaria um casamento nessas circunstâncias?

Até 2015, o artigo nº 1.548, I, do Código Civil previa que era nulo o casamento do absolutamente incapaz de consentir ou de manifestar, de modo inequívoco, a sua vontade. Em outras palavras, tratava-se de uma nulidade absoluta, indisponível, que protegia não apenas o indivíduo, mas também a ordem pública. Com a entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI (Lei nº 13.146/2015), tal dispositivo foi expressamente revogado (Lei nº 13.146/2015), eliminando da legislação essa hipótese de nulidade.

A revogação reposicionou a discussão no campo da anulabilidade. Isso significa que, em tese, o casamento de pessoa que não tenha condições de compreender ou exprimir validamente sua vontade não é mais nulo de pleno direito, mas apenas anulável, desde que seja ajuizada ação própria. O fundamento para essa nova perspectiva está na valorização da autonomia da pessoa com deficiência, princípio consagrado tanto na Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009) quanto no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Entretanto, essa alteração legislativa não passou incólume às críticas. Diversos juristas apontam que a eliminação da nulidade absoluta criou uma zona de insegurança jurídica. Se antes, a própria ordem jurídica protegia automaticamente a pessoa incapaz de consentir, hoje, a validade do casamento depende da iniciativa de terceiros para pleitear a anulação. Isso pode gerar situações em que uniões se mantenham formalmente válidas, mesmo quando não houver manifestação de vontade genuína de um dos cônjuges.

O problema torna-se ainda mais sensível quando lembramos que o consentimento matrimonial é a essência do casamento. Sem ele, não há comunhão de vida nem a mínima base para falar-se em vínculo conjugal. Afastar a nulidade e reduzir o problema à anulabilidade pode fragilizar a proteção da dignidade humana, abrindo brechas para abusos.

De outro lado, há quem defenda que a revogação do art. nº1.548, I, representou avanço civilizatório, pois evita que a deficiência, por si só, seja motivo de exclusão. O foco deve estar, não na deficiência, mas na capacidade de manifestação de vontade em cada caso concreto. A solução, portanto, não seria voltar à nulidade, mas fortalecer os mecanismos processuais de aferição do consentimento e de garantia da autonomia assistida, como previsto no art. nº 1.783-A do Código Civil (tomada de decisão apoiada).

O dilema mostra-se, então, em sua plenitude: como equilibrar autonomia e proteção? Se, por um lado, é fundamental assegurar às pessoas com deficiência o direito de construir família, por outro, é indispensável preservar a essência do casamento enquanto ato volitivo. A ausência de consentimento válido não pode ser relativizada sob pena de esvaziamento do próprio instituto.

Nesse contexto, parte da doutrina defende a necessidade de reconstruir a categoria da nulidade em hipóteses extremas, ainda que pela via da teoria geral dos negócios jurídicos, como forma de resguardar a segurança jurídica. Outros preferem confiar exclusivamente na via da anulabilidade, sustentando que eventuais distorções podem ser corrigidas, caso a caso, pelo Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado que o foco deve estar na efetiva compreensão e liberdade de manifestação do cônjuge, e não simplesmente na existência de uma deficiência.

O certo é que, com a retirada do art. nº1.548, I, o consentimento válido passou a ser, mais do que nunca, a pedra angular do casamento. Cabe ao Judiciário, ao Ministério Público e aos advogados atuarem de forma vigilante para impedir que uniões desprovidas de vontade legítima se mantenham sob a aparência de validade.

Assim, a discussão sobre o casamento da pessoa com deficiência não se encerra na letra fria da lei. É tema que exige reflexão ética, social e jurídica, buscando sempre o ponto de equilíbrio entre inclusão e dignidade. Afinal, se é verdade que não se pode excluir o deficiente do direito de casar-se, também é inegável que ninguém pode ser casado sem querer.

ARTIGOS

ECA Digital: o que muda para redes sociais, jogos e aplicativos no Brasil

06/09/2025 07h30

Arquivo

Aprovado recentemente no Senado Federal, em Brasília-DF, o Projeto de Lei (PL) nº 2.628/2022, o ECA Digital, inaugura uma lógica de proteção “desde a concepção” para serviços digitais acessíveis a crianças e adolescentes no Brasil.

Em termos práticos, plataformas, jogos e aplicativos passam a ter o dever jurídico de incorporar salvaguardas por padrão, como configurações de privacidade mais restritivas, mecanismos de avaliação e mitigação de riscos à saúde e à segurança, classificação de conteúdo por faixa etária, além de redução de funcionalidades que incentivem o uso compulsivo. E, não menos importante: também terão de criar processos mais claros de prevenção à exposição a conteúdos ilícitos ou manifestamente inadequados.

Em suma, trata-se de harmonizar o princípio do melhor interesse do público infantil com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), de modo a tornar a custódia parte do próprio funcionamento do serviço – e não apenas um mero aviso em termos de uso.

O PL também reforça a ideia de que, a supervisão parental, ou seja, por parte da família, precisa estar disponível dentro das próprias plataformas, em formato acessível e efetivo, permitindo aos responsáveis limitar o tempo de uso, ajustar recomendações, desativar recursos sensíveis (como geolocalização) e receber sinais claros sobre quando e como o controle está ativo.

No mesmo eixo, a verificação de idade passa a ser obrigação técnica e procedimental e com o uso de dados estritamente voltado à checagem. E mais: a proposta ainda articula responsabilidades com lojas de aplicativos e sistemas operacionais, para viabilizar a exigência de autorização expressa dos pais ou responsáveis em downloads, quando necessário. A aplicabilidade da nova legislação é factível. Porém, exige coordenação regulatória e técnica. A efetividade dependerá de regulamentação infralegal, que detalhe padrões mínimos de controles parentais, critérios de verificação etária, rotulagem de conteúdo e canais de recurso.

Também será necessária a cooperação entre plataformas, lojas de aplicativos e sistemas operacionais, para que o consentimento familiar e a classificação etária funcionem de ponta a ponta, com direito à governança de dados alinhada à LGPD.

A proposta em tela também prevê medidas graduais – de advertências a sanções mais severas – e mecanismos de transparência, como relatórios periódicos de riscos e de moderação.

Em síntese, o ECA Digital, que, agora, aguarda por sanção presidencial, eleva o patamar de proteção de crianças e de adolescentes no ambiente on-line, ao transformar boas práticas em deveres legais – sem perder de vista a liberdade de expressão e a inovação.

O desafio, daqui em diante, será fazer com que a regulação seja célere, clara e tecnicamente exequível, para que a proteção, por meio dos mecanismos de design, deixe de ser exceção e torne-se regra no ecossistema digital brasileiro.

