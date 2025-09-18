Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

Artigos e Opinião

A estética de dentro que nenhum laser corrige

Marco Aurelio Borges de Paula - Professor de Compliance na FAAP, autor de livros e consultor

Da Redação

Da Redação

18/09/2025 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na estética, a palavra flacidez desperta atenção imediata. É um dos maiores fantasmas: a pele perde firmeza, o contorno do rosto cede, e logo aparecem promessas – cremes, radiofrequência, bioestimuladores, fios de sustentação e cirurgias.

Mas há uma outra flacidez, ainda mais perigosa, que nenhum laser corrige: a flacidez das condutas de certos (pseudo) profissionais.

Uma operação recente da Anvisa escancarou o problema. Das 38 clínicas fiscalizadas no Distrito Federal e em estados como São Paulo, Ceará, Amazonas e Piauí, apenas 3 estavam em conformidade (compliance) com as normas sanitárias. As demais apresentaram falhas como esterilização precária, uso irregular de medicamentos e procedimentos invasivos em locais sem estrutura mínima para emergências.

O setor vive uma contradição: clínicas que prometem firmeza à pele, mas operam com condutas frouxas. Fachadas de luxo escondendo protocolos frágeis. Ambientes esteticamente firmes, mas eticamente flácidos.
E não é novidade. A Sociedade Brasileira de Dermatologia havia alertado para abusos no setor. Desde 2017, acumulava mais de 1.200 denúncias contra práticas irregulares – prova de que a flacidez ética é recorrente.

O compliance sanitário, nesse contexto, deveria ser o verdadeiro bioestimulador – não de colágeno, mas de ética. Não falamos de burocracia, mas de algo essencial: transformar ética em prática diária. E é exatamente para isso que existe um instrumento de gestão chamado programa de compliance, capaz de organizar protocolos e garantir que a clínica não dependa apenas da ética individual, mas de um sistema que protege vidas.

A ética é o critério que qualifica qualquer especialidade técnica. Esse critério precisa estar na clínica. Afinal, entre as irregularidades flagradas, havia também médicos especialistas em estética – mas que foram antiéticos. O diploma ou a técnica não bastam quando a conduta é frouxa.

O programa de compliance garante que a clínica ofereça mais do que resultados estéticos – ofereça segurança à vida de cada paciente. É o que separa quem apenas vende procedimentos de quem constrói confiança.
Compliance não é burocracia, é governança. É a sustentação invisível que dá firmeza ao setor e protege quem confia nele.

Como lembra Mario Sergio Cortella, “a ética não é cosmética, não pode ser uma coisa de fachada”. E o que as fiscalizações revelaram foi exatamente isso: maquiagem corporativa tentando encobrir falhas que não se corrigem com filtro de Instagram.

Pierre Reverdy dizia que “a ética é a estética de dentro”. E é justamente isso o que falta em muitas dessas empresas: um padrão de beleza interior. Porque, se a estética trata do que passa rápido, a ética cuida daquilo que permanece. Sem essa base, o setor corre o risco de ficar com a imagem flácida, ainda que as paredes reluzam e as redes sociais filtrem imperfeições.

A questão é direta: clínicas de estética não podem se sustentar em promessas sem lastro ético. E consumidores – em especial as mulheres, que sustentam a maior parte desse mercado – precisam aprender a exigir mais do que um preço atraente ou uma sala instagramável. É preciso perguntar: essa clínica cumpre protocolos que me protegem? Clínicas com programa de compliance podem responder a isso com segurança.

A verdadeira firmeza que buscamos não está apenas na pele. Está na conduta. Nenhum laser do mundo consegue corrigir isso.

ARTIGOS

PEC da Blindagem e a ruptura do espírito republicano da Constituição

Proposta reforça amarras institucionais que tornam ainda mais difícil a responsabilização penal de parlamentares

17/09/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Tramita na Câmara dos Deputados a chamada “PEC da Blindagem”, proposta que reacende um dos debates mais delicados da democracia brasileira: o alcance do foro privilegiado e os limites da imunidade parlamentar. A iniciativa, ao alterar dispositivos da Constituição Federal, amplia o rol de autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal (STF) e cria novas barreiras para a prisão e o processamento de parlamentares.

O texto da Constituição é claro. O artigo 102 estabelece que cabe ao STF processar e julgar, nas infrações penais comuns, apenas as mais altas autoridades da República: o presidente e o vice-presidente, os membros do Congresso, os ministros da Corte e o procurador-geral da República.

A lógica sempre foi a de restringir o foro a situações em que o exercício da função institucional pudesse ser comprometido. Nos últimos anos, inclusive, a interpretação do Supremo caminhou no sentido de limitar o alcance dessa prerrogativa, restringindo-a a crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício da função. O movimento foi visto como um freio à impunidade que historicamente marcou a elite política.

A PEC, no entanto, inverte esse curso. Além de incluir os presidentes nacionais de partidos políticos com representação na Câmara no rol de autoridades com foro privilegiado – um grupo que exerce influência decisiva no sistema político, mas que não detém mandato popular –, a proposta reforça amarras institucionais que tornam ainda mais difícil a responsabilização penal de parlamentares.

Entre os pontos mais controversos, estão a exigência de licença prévia da Casa Legislativa para que um parlamentar seja processado criminalmente, a deliberação em votação secreta em até 90 dias por maioria absoluta, a suspensão da prescrição caso a licença seja negada, prorrogando o escudo de proteção enquanto durar o mandato, e a necessidade de decisão da Casa em até 24 horas para validar a prisão em flagrante.

Não é coincidência que a PEC surja em meio a um ambiente de polarização e desgaste da relação entre Legislativo e Judiciário. Em um momento em que ex-presidentes, governadores e líderes partidários enfrentam condenações ou investigações, a blindagem surge como resposta corporativa.

O discurso oficial é o da proteção contra perseguições judiciais. Mas é impossível dissociar a proposta do cálculo político imediato: reduzir a vulnerabilidade de atores centrais do Congresso e dos partidos às decisões do Supremo, em um cenário de crescente judicialização da política.

Aprovada, a PEC representaria uma ruptura em relação ao espírito republicano da Constituição Federal de 1988. Se o princípio consagrado no artigo 5º garante que “todos são iguais perante a lei”, a ampliação do foro e a exigência de licença parlamentar para processar membros do Congresso produzem o efeito oposto: consolidam um regime de desigualdade jurídica entre cidadãos comuns e políticos profissionais. O impacto simbólico também é profundo. 

Importante ressaltar que em um País marcado por crises de confiança nas instituições, a aprovação da PEC da Blindagem reforçaria a percepção de que a lei se aplica seletivamente, alimentando o sentimento de descrença na política representativa.
O Congresso tem, diante de si, uma escolha que transcende conveniências momentâneas.

Pode optar por reforçar um sistema de responsabilização capaz de recuperar a confiança social ou pode recuar para a lógica da autoproteção, ampliando o fosso entre representantes e representados. Assim, a Câmara dirá se a Constituição continua sendo o pacto que limita privilégios e assegura direitos ou se se transformará em um instrumento para blindar aqueles que deveriam ser os primeiros a prestar contas à sociedade.

ARTIGOS

Política brasileira: entre a celeuma do poder e o desafio da governabilidade

A história recente do País mostra como a falta de base sólida pode inviabilizar mandatos

17/09/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Na política brasileira, uma verdade costuma ser esquecida: “você ganha a eleição, mas não o poder”. A conquista das urnas é apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder só se consolida quando há articulação política, projeto consistente e equilíbrio entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Sem isso, o governo se enfraquece e a democracia perde força.

A história recente do País mostra como a falta de base sólida pode inviabilizar mandatos. Fernando Collor, em 1992, perdeu o cargo em meio às denúncias e ao isolamento político. Dilma Rousseff, em 2016, mesmo reeleita, enfrentou dificuldades em compor maioria no Congresso, o que abriu caminho para o impeachment. Ambos os casos evidenciam que o voto legitima, mas não garante governabilidade.

Em contrapartida, governadores e prefeitos que conseguem formar maioria legislativa têm obtido estabilidade e aprovação. Ronaldo Caiado, em Goiás, e Ratinho Júnior, no Paraná, são exemplos de líderes que articulam bem suas bases, garantindo avanços em áreas como infraestrutura e programas sociais. Essa prática demonstra que a governabilidade nasce de composições pragmáticas, mas orientadas por projetos claros.

O Brasil já viveu momentos em que a política foi guiada por agendas transformadoras. O exemplo mais marcante e do qual eu participei de perto no governo foi o Plano Real, em 1994. Fernando Henrique Cardoso, ao assumir a Presidência, não apenas venceu a eleição, mas consolidou uma base parlamentar reformista. Seu governo mostrou que, quando existe um projeto programático sólido, é possível reunir diferentes forças em torno de objetivos comuns, garantindo avanços duradouros.

Hoje, no entanto, a política muitas vezes se reduz a disputas por cargos e espaços de poder. Esse modelo enfraquece a confiança popular e alimenta ressentimentos. Pequenas discussões partidárias se transformam em polarizações nocivas, distanciando o cidadão do verdadeiro propósito da política: melhorar a vida da população com verdadeiro equilíbrio financeiro.

Nesse cenário, destacam-se figuras que buscam resgatar a essência da boa política. O governador Eduardo Riedel (PP), em Mato Grosso do Sul, e a senadora Tereza Cristina (PP-MS) representam uma linha de atuação que não se prende ao fisiologismo.

Ambos têm se empenhado em projetos de desenvolvimento sustentável e de fortalecimento do agronegócio iniciados da gestão de Reinaldo Azambuja. As políticas sociais e o agronegócio são áreas vitais para o crescimento do Estado e do País. Sua prática política se ancora em resultados e na ideia de que a função pública deve servir ao coletivo, e não a interesses pessoais.

O Brasil atravessa um período em que as tensões entre poderes se intensificam. Crises entre Executivo e Legislativo, além de confrontos com o Judiciário, fragilizam a governabilidade e desgastam a imagem da democracia. Reequilibrar essa relação é o grande desafio. Isso só será possível com boa política: negociações legítimas, transparência e programas de governo consistentes.

Ganhar eleições é apenas a largada. O exercício do poder exige diálogo, articulação e clareza de projeto. Quando a política se resume a cargos, o Estado se torna refém de interesses imediatos. Mas quando é guiada por ideias e compromissos coletivos, ela cumpre sua missão maior: ser instrumento de transformação social e de fortalecimento da democracia brasileira.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne
policia

/ 20 horas

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne

2

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias
CAMPO GRANDE

/ 17 horas

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias

3

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia
duque de caxias

/ 15 horas

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia

4

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)

5

Juiz que invalidou multas de trânsito na Capital manda investigar a Agetran
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Juiz que invalidou multas de trânsito na Capital manda investigar a Agetran

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 9 horas

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz